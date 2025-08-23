Abrirán en Cielo Vista Mall una de las tiendas más populares del mundo

El Paso.- Primark, una de las tiendas de moda más populares a nivel mundial, llegará a Cielo Vista Mall en septiembre.

La tienda abrirá sus puertas el jueves 4 de septiembre a las 11:00 de la mañana. Esta es la segunda apertura en Texas, tras la apertura en McAllen, en diciembre pasado.

El establecimiento, que ocupará más de 40 mil pies cuadrados, ofrecerá a los compradores de El Paso "una emocionante selección de moda de tendencia, artículos esenciales para el día a día, accesorios elegantes y productos de belleza favoritos, todo a los famosos precios bajos de Primark".

Como parte de la gran inauguración, los compradores podrán disfrutar de música en vivo de un DJ local, obsequios y deliciosas delicias para los primeros en llegar.

Además, el equipo de Adquisición de Talentos de Primark está buscando empleados para cubrir puestos de tiempo completo y parcial.

Todos los puestos disponibles se pueden ver y solicitar en esta página. Los postulantes seleccionados pueden esperar un salario competitivo, con un salario base de asociado de ventas que comienza en 15 dólares por hora y aumentos de 0.50 dólares por hora a los 6 meses y 12 meses de empleo continuo, según la tienda.