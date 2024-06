Abren cuenta en GoFundMe para paseños accidentados en jacuzzi en Peñasco

El Paso.- Familiares de Jorge "George" Guillen y Lizzette Zambrano, ciudadanos paseños que sufrieron un accidente en un jacuzzi de un resort privado en Puerto Peñasco solicitaron ayuda para cubrir los gastos funerarios de él y la atención médica para ella en el hospital.

Para que la comunidad pueda ayudar, se abrió una cuenta en Gofoundme donde buscan juntar 30 mil dólares, donde a poco más de tres horas de abierta, la causa lleva recolectada casí 6 mil dólares.

Para donar, pues ingresar a este enlace: Support for Jorge and Lizzette's Family in Crisis

“Nuestros mejores amigos han sufrido un horrible accidente. Jorge tenía un corazón de oro y siempre estuvo ahí para familiares y amigos. El amor que compartieron fue uno durante siglos. Le pedimos su ayuda para traerlo a casa y ayudar con los gastos médicos de ella”, se puede leer en la descripción de la colecta en el sitio web.

La causa se cerrará el próximo 26 de junio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que el martes 11 de junio, la pareja de fronterizos estaban en un jacuzzi alrededor de las 8:30 de la noche en Sonoran Sea Resort. Debido a una falla en el cableado, Jorge G. murió electrocutado y su esposa sufrió lesiones potencialmente mortales.

La mujer fue trasladada a un hospital. Sufrió quemaduras compatibles con una descarga eléctrica y fue llevada a Estados Unidos, donde se encuentra en estado crítico.

La Fiscalía General informó que un testigo dijo que notó que la pareja estaba en el jacuzzi y no se movían. Intentó entrar al jacuzzi después de que la pareja no respondía, pero quedó en shock. Entonces pidió ayuda.

La corporación investiga el incidente.