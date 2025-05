ESTADOS UNIDOS suspendió por 15 días las exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie, con el argumento de revisar la estrategia bilateral contra el gusano barrenador. La medida reactiva una tensión que ya había escalado en noviembre pasado, cuando también se cerró la frontera por la detección de esta plaga en el sur de México. Aunque se trata de una medida con carácter preventivo, el impacto es directo y contundente para los productores ganaderos del norte, especialmente en estados como Chihuahua, que no han registrado un solo caso de la enfermedad.

La reacción oficial del Gobierno de México ha sido tibia. El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, manifestó desacuerdo con la decisión estadounidense, pero apeló al diálogo sin precisar una estrategia de contención inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, señaló que se están reforzando los controles en la frontera sur, aunque también criticó lo que llamó una campaña negativa que usa a México “como piñata”. Entre las declaraciones diplomáticas y la narrativa política, el problema sanitario sigue su curso, sin una respuesta técnica coordinada que garantice contención efectiva.

En contraste, el Gobierno de Chihuahua activó con rapidez un plan de vigilancia reforzado. Con una inversión de más de 80 millones de pesos, asignación de personal veterinario, inspecciones en la frontera sur del estado y comunicación directa con SADER y SENASICA, la administración estatal intenta proteger su estatus libre de gusano barrenador. Pero los esfuerzos regionales poco pueden hacer si el control en el sur del país no es riguroso, como han advertido las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El gusano barrenador es una amenaza real, se alimenta del tejido de animales de sangre caliente y puede causar lesiones letales. El primer caso humano, confirmado en Chiapas en abril, aceleró la reacción estadounidense. Pero más allá de los protocolos sanitarios, la suspensión pone en evidencia un problema político, la desarticulación entre niveles de gobierno y la falta de coordinación federal para contener la plaga en el sur del país.

Los grupos parlamentarios del Congreso de Chihuahua también tomaron postura. El diputado panista Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, reconoció la responsabilidad del sector ganadero estatal, que ha mantenido cercos sanitarios y protocolos preventivos. Sin embargo, cuestionó duramente la falta de eficacia en el control fronterizo del sur, al señalar que la pasividad federal ha provocado afectaciones a estados que sí han cumplido. Propuso instalar mesas técnicas con participación de productores, especialistas y autoridades de todos los niveles.

Desde el Congreso local, también se exigió mayor claridad por parte de la Federación. Legisladores pidieron que SADER y SENASICA informen públicamente las medidas que tomarán para contener la plaga, cómo se coordinarán con los gobiernos estatales y qué apoyos recibirán los productores afectados. La exigencia se centra en pasar del discurso a resultados concretos, ante un escenario que amenaza con repetir las pérdidas multimillonarias del cierre anterior.

La gobernadora Maru Campos ha dejado en claro que este tema es prioritario para la administración estatal, no solo por el impacto económico, sino por lo que implica en términos de confianza sanitaria internacional. En paralelo, se mantiene la coordinación con otros estados exportadores, buscando un frente común ante una federación que, hasta ahora, ha sido errática en su comunicación y lenta en su reacción.

Álvaro Bustillo Fuentes, presidente de UGRCH, dijo que los productores ganaderos están pagando el costo de la ilegalidad y la corrupción que se da en el país al permitir el ingreso de reses sin la debida inspección en las cuales se ha detectado la presencia del insecto qué puede producir efectos nocivos en la salud humana. Dijo sentirse defraudado porque las autoridades federales no están haciendo su trabajo y los exportadores, no solo de Chihuahua, estarán pagando las consecuencias de la irresponsabilidad al no poder comercializar el ganado hacia el vecino país.

El problema de fondo no es exclusivo del ganado ni del gusano barrenador. La crisis expone deficiencias estructurales en la política sanitaria del país y una falta de coordinación real entre los distintos órdenes de gobierno.

El campo chihuahuense está dispuesto a cumplir con su parte. Pero si no se corrigen las fallas del sistema y no se actúa con responsabilidad compartida, los costos seguirán recayendo en quienes producen, cumplen y dependen del comercio internacional para sobrevivir.

LA FALTA de acuerdos entre los partidos del Congreso del Estado ha generado que la elección del nuevo titular de la CEDH se siga prolongando.

La terna propuesta por PAN, PRI, PT, Verde y Movimiento Ciudadano alcanzó 21 votos, uno menos de los 22 necesarios para lograr mayoría calificada. La consecuencia inmediata es la prolongación de la gestión provisional de Alejandro Carrasco, quien continuará al frente mientras el Congreso busca definir una nueva terna o convocar de nuevo el proceso.

La falta de consenso no es nueva, sin embargo, la convocatoria vigente establece un límite de seis meses para completar el proceso de designación. Ese plazo vence este próximo 19 de mayo. Si tampoco hay acuerdo en una segunda votación, se abrirá otra convocatoria, reiniciando un proceso que ya ha sido desgastante.

Durante la primera votación, a finales de abril, Georgia Bujanda Ríos, exdiputada y exsecretaria General de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se acercó al triunfo con 21 votos a favor y 12 en contra. Por otro lado, los otros aspirantes, Yuliana Ilem Rodríguez y Gildardo Iván Félix Durán, no recibieron ningún apoyo en las dos rondas, y se registraron 12 abstenciones.

Desde Morena, Cuauhtémoc Estrada planteó que una segunda terna podría incluir a personas no consideradas previamente, señalando que el rechazo de su bancada no fue personal, sino en desacuerdo con la forma en que se estructuró el proceso. Mientras tanto, otros partidos defienden la votación individual de sus legisladores, incluso cuando contradice posturas de bloque, como ocurrió con las diputadas América Aguilar e Irlanda Márquez del PT, y Octavio Borunda del PVEM, quienes votaron a favor de la propuesta panista.

Alejandro Carrasco, actual presidente provisional y también aspirante formal, ha señalado que la CEDH se mantiene activa y funcionando, y que el compromiso del personal está intacto. Subraya que el perfil idóneo no necesariamente debe tener una trayectoria académica impecable, sino una convicción auténtica por la defensa de los derechos humanos. Según su visión, la apertura del proceso a personas sin vínculo directo con el derecho humanista es saludable para democratizar el acceso a cargos públicos.

El Congreso debe elegir antes del 19 de mayo, o se verá forzado a reabrir un proceso que ya acumula retrasos. La representación política no puede mantenerse en la indefinición, mientras el organismo encargado de vigilar derechos fundamentales sigue sin liderazgo formal.

A PARTIR del 1 de septiembre, separar la basura en orgánica e inorgánica dejará de ser una opción para convertirse en obligación en Ciudad Juárez. La recolección diferenciada se ha anunciado oficialmente que comenzará en el área de Valle del Sol, marcando el inicio de una nueva etapa en el manejo de residuos en la ciudad.

Este cambio obedece a los contratos de concesión establecidos durante la gestión del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, los cuales estipulan que las empresas de limpieza deben iniciar este esquema en zonas con condiciones adecuadas. El objetivo es reducir la cantidad de basura mezclada y aumentar el aprovechamiento de residuos, particularmente los orgánicos.

La estrategia contempla una campaña informativa previa y el inicio de recolección de residuos orgánicos —como cáscaras, sobras de comida y restos vegetales— los miércoles o jueves. Desde el hogar, se busca que las personas adopten una práctica sencilla, pero potente, separar para transformar. El siguiente paso será aprovechar esos desechos mediante el biogás.

Juárez es una de las pocas ciudades del país con infraestructura para convertir residuos orgánicos en energía eléctrica. Gracias a esta capacidad instalada, el municipio podrá aumentar la producción de biogás y obtener energía limpia para el alumbrado público, con un beneficio económico directo, una tarifa 10% más baja.

La participación ciudadana no es un complemento; es el motor del cambio. Por eso, desde junio comenzará una campaña educativa sobre qué residuos se consideran orgánicos, con el fin de preparar a los hogares para la nueva dinámica. Separar en casa, por más rutinario que parezca, puede generar electricidad, reducir emisiones y mejorar servicios públicos.

El 45% de los residuos que produce Juárez son orgánicos. Convertir ese porcentaje en energía limpia depende del compromiso doméstico. Por eso, replicar en los hogares la disciplina de los procesos industriales es una necesidad para construir un modelo de manejo de residuos que funcione y permanezca.

CON MÁS de 15 millones de viajes realizados, el sistema JuárezBus cumplió ya su primer año, convirtiéndose en una opción de transporte real para miles de personas que necesitaban trayectos más rápidos y condiciones más dignas.

Tres rutas troncales y un número creciente de estaciones y unidades han comenzado a revertir años de rezago en el transporte público de la frontera.

El sistema no solo representa una mejora en términos de infraestructura, sino también en accesibilidad, adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y miembros de pueblos originarios acceden a tarifas preferenciales mediante una tarjeta especial, de las cuales se han emitido ya más de 250 mil.

A un año de su arranque, JuárezBus ha enfrentado el reto de consolidarse mientras sigue creciendo. La rehabilitación de estaciones del BRT-1 y la mejora en unidades de rutas alimentadoras demuestran que el proyecto no se ha quedado en una primera etapa, sino que busca evolucionar hacia un sistema integral. La tarea no está terminada, pero hay una ruta clara para que la ciudad cuente con un transporte moderno y funcional.

El aniversario no solo celebra cifras, sino también un cambio tangible en la forma en que se mueven miles de juarenses. El sistema de transporte BRT representa un avance frente al abandono que durante décadas marcó la movilidad en Ciudad Juárez.

A pesar de los logros, la rehabilitación de estaciones apenas inicia y persisten zonas sin cobertura o con rutas mal conectadas. La promesa de un sistema integrado requiere más que inversiones en infraestructura: necesita planificación territorial, coordinación entre niveles de gobierno y voluntad de corregir errores pasados.

JuárezBus ha logrado lo que por años parecía imposible, que el transporte público volviera a ser una opción para miles de juarenses. Pero un año de operación no borra las cicatrices del abandono ni garantiza el futuro. Si el sistema quiere mantenerse como una alternativa confiable, debe continuar creciendo con un enfoque más social, más técnico. Porque moverse bien por la ciudad no debería ser un privilegio, sino una garantía.