PREVIO a la reapertura de la exportación ganadera en Chihuahua y cómo se lo adelantamos en este espacio, la gobernadora Maru Campos viajó a Washington D.C. para reunirse con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el objetivo de hablar de frente sobre el tema del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), una plaga detectada en el sur de México que ha llevado al vecino país a cerrar su frontera.

Aunque en Chihuahua no hay casos confirmados, el tema es delicado porque la economía de muchas regiones del estado depende directamente del comercio ganadero con el país vecino.

Durante el encuentro realizado este lunes con Michael Watson, director del Servicio de Salud para Animales y Plantas de la USDA, Campos Galván explicó lo que su gobierno ya está haciendo para proteger al estado. Mencionó la inversión de 20 millones de pesos para arrancar un plan de prevención y vigilancia, la creación de un Grupo Estatal para el Control del GBG y la capacitación de más de 3 mil 400 productores en 46 municipios. También habló de las revisiones sistemáticas que se están haciendo y de la contratación de personal especializado para detectar cualquier posible señal de la plaga.

La intención de este viaje fue dejar en claro que Chihuahua no se está quedando de brazos cruzados. Al contrario, se está adelantando para evitar que la situación se complique y afecte las exportaciones.

Después de su reunión con el USDA, la gobernadora se encontró con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para compartirle lo que se está haciendo desde el estado y buscar apoyo en la parte diplomática. En estas reuniones también estuvieron el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada; el jefe de la oficina de la Gobernadora, Fernando Álvarez Monje; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, y Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos.

Además de presentar lo que ya se hace, el encuentro sirvió para acordar que habrá intercambio de información en tiempo real, así como colaboración en tecnología y buenas prácticas para mantener a raya al GBG.

La plaga por ahora está lejos, y Chihuahua quiere mantener el control antes de que haya problemas. No se trata solo de proteger al ganado, pues detrás hay empleos, inversiones y décadas de relación comercial que dependen de que el producto chihuahuense mantenga su calidad y, sobre todo, su sanidad.

DESPUÉS de tanto estancamiento, el proyecto del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez podría comenzar a moverse por fin. Esta semana, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que una empresa inmobiliaria privada, ofreció donar un terreno para construir el inmueble.

Según explicó el alcalde, el acuerdo sería por un predio ubicado sobre la avenida Vicente Guerrero, una zona que el propio Cruz calificó como céntrica y estratégica por su cercanía con los puentes internacionales.

No es un anuncio definitivo, pero ya se puso sobre la mesa una opción que de aprobarse por parte del Fideicomiso encargado del Centro de Convenciones, podría poner punto final al gran obstáculo que durante años ha sido precisamente la falta de un terreno adecuado para el proyecto.

Cruz señaló que el ofrecimiento ya fue formalizado en un oficio dirigido a él, con copia a la gobernadora María Eugenia Campos y al director del Fideicomiso del Centro de Convenciones, Javier Gómez Ito. La propuesta plantea no sólo la donación de tres hectáreas, sino también la posibilidad de permutar una más. Eso abre la puerta a un proyecto más amplio y con mayor potencial de desarrollo.

El siguiente paso es sentarse a analizar la viabilidad del terreno. El alcalde adelantó que habrá reuniones este mismo mes con el Fideicomiso del Centro de Convenciones y con el Gobierno del Estado para evaluar la propuesta y tomar una decisión conjunta. Si se aprueba, el compromiso es que la construcción arranque en los primeros seis meses y se concluya en un plazo máximo de dos años.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, ha comentado que el terreno corresponde al antiguo campo hípico y lo calificó como una opción viable, reiterando que Gobierno del Estado tiene interés por apoyar el desarrollo de la obra para la frontera, pues ha sido catalogado como una necesidad para posicionar la ciudad en materia de competitividad.

Ortiz dijo que es positivo que se estén presentando opciones concretas para el desarrollo de la obra, sin embargo, reiteró que será ya una decisión del Fideicomiso determinar la postura final para que el inmueble se pueda empezar a construir a la brevedad.

LAS LLUVIAS que han azotado en diferentes regiones del estado han dejado algo más que calles anegadas y tráfico lento. En varias regiones de la entidad, provocaron daños considerables que motivaron la declaratoria de emergencia para 58 municipios.

La decisión fue tomada por el Consejo Estatal de Protección Civil, con la promesa de destinar recursos para atender a las familias afectadas.

El anuncio lo dio el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, quien explicó que además de esos 58 municipios, hay otros cinco que están en proceso de acreditar su situación para sumarse a la lista.

La declaratoria activa el fideicomiso estatal que reemplazó al extinto Fonden, y con ello se abre la posibilidad de liberar recursos para atender lo más urgente, reparar viviendas, caminos, servicios básicos y ayudar a quienes perdieron algo más que tiempo en medio de las tormentas. Según lo dicho por De la Peña, no todo el dinero saldrá del fideicomiso; algunas secretarías aportarán desde sus propios presupuestos.

Hasta ahora, no hay claridad sobre cuánto se destinará ni en qué plazos. Tampoco se ha difundido un mapa preciso de los daños, pues las evaluaciones continúan en distintas regiones del estado.

Algunos de los municipios que han sido intervenidos con apoyos son Guachochi, Batopilas, Chínipas, Urique, Aldama, Bocoyna (Creel), Buenaventura (Flores Magón), Julimes, Bachíniva, Chihuahua, Juárez, Ignacio Zaragoza y Matachí, entre otros.

Mientras tanto, muchas familias siguen esperando apoyos que les permitan retomar su vida diaria, sobre todo en comunidades donde la infraestructura ya era frágil antes de la lluvia.

La emergencia está reconocida oficialmente, pero para quienes perdieron techos, muebles o caminos de acceso, lo urgente es que la ayuda llegue pronto.

EL MUNICIPIO de Morelos recuperó 693 mil 200 pesos que se habían pagado de forma indebida a un particular. Aunque el dinero ya está de vuelta en la cuenta municipal, quien no se salvó de la sanción fue el ex tesorero municipal.

Todo comenzó con una revisión de la Cuenta Pública 2022 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Ahí se detectó que el entonces tesorero del municipio autorizó el pago de una obra a una persona que no fue la que realmente realizó el trabajo. El problema está en que no había contrato, no existía vínculo formal alguno con el beneficiario del pago y, sin embargo, el dinero salió de las arcas municipales.

Cuando los auditores pidieron explicaciones, el funcionario reconoció el error. Dijo que fue involuntario, una equivocación. Pero no devolvió el dinero en ese momento. Lo hizo hasta enero de 2025, justo cuando se celebró la audiencia inicial del procedimiento ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Es decir, no fue una corrección espontánea, sino una reacción al proceso legal.

El tribunal ya emitió su resolución. Aunque tomó en cuenta que los recursos se recuperaron, también dejó claro que eso no borra la falta. Dictó que el ex tesorero incurrió en abuso de funciones y lo sancionó con 90 días de suspensión para el ejercicio de cargos públicos.