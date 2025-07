EL ANUNCIO de que la cartilla de vacunación sería obligatoria para el regreso a clases en Chihuahua generó tal parece, confusión. La intención era reforzar la protección de niños, niñas y jóvenes ante el brote de sarampión en el estado. Pero el mensaje se leyó en algunos sectores como una imposición rígida, incluso como una amenaza de dejar fuera de las aulas a quien no tenga completo su esquema de vacunas.

Para intentar aclarar el panorama, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, salió a puntualizar que la vacunación no será obligatoria, sino que se trata de una invitación, un esfuerzo por sensibilizar a las familias.

En medio de todo esto, lo que sí se mantiene firme es la estrategia sanitaria. Este miércoles, la gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión virtual con el secretario de Salud federal, David Kershenobich, para revisar los avances del operativo que busca contener el brote. En la sesión se informó que más de 50 mil dosis ya han sido aplicadas gracias a las jornadas de vacunación, brigadas móviles y módulos permanentes en centros de salud. También se habló de las gestiones con líderes magisteriales para vacunar a estudiantes antes del regreso formal a clases.

El esfuerzo ha involucrado dependencias estatales, el magisterio y hasta los empresarios que emplean a jornaleros, pues también se busca vacunar a este sector y a los menores que viajan con ellos, para evitar una mayor dispersión del virus.

Vacunarse no es castigo, es prevención. Es proteger a quien va contigo en el salón, en el camión, en la fila de la tienda. Es un derecho, sí. Pero también es una responsabilidad colectiva.

ALEMANIA sigue viendo en Ciudad Juárez una opción viable para invertir. Así lo dejó ver el embajador de ese país en México, Clemens Von Goetze durante su visita al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar esta semana.

El encuentro sirvió para reafirmar algo que a veces olvidamos entre los pendientes del día a día, esta frontera sigue en el mapa de los grandes jugadores económicos.

Von Goetze señaló que la presencia alemana en la frontera está respaldada por la buena experiencia que han tenido con la fuerza laboral juarense. Y cuando un país con altos estándares industriales habla bien de cómo se trabaja aquí, vale la pena escucharlo.

Juárez no solo es atractiva por su ubicación. La verdadera razón por la que empresas alemanas siguen operando y considerando ampliar operaciones, es la calidad de su gente. El trabajo de miles de juarenses en plantas de manufactura ha generado confianza. No por discurso, sino por resultados.

La reunión entre el embajador y el alcalde sirvió también para abrir la puerta a futuros acercamientos. Cruz invitó al diplomático a conocer más del estado y seguir explorando áreas de cooperación. Esa disposición, aunque sencilla en apariencia, puede convertirse en un paso para fortalecer vínculos que generen nuevas oportunidades.

Juárez tiene algo valioso que ofrecer, experiencia, compromiso y capacidad. Que Alemania mantenga su apuesta por esta frontera no es casualidad, es consecuencia.

EL CASO de los cuadernillos educativos que sustituyeron a los libros de texto gratuitos en Chihuahua en 2023 acaba de cerrar, al menos en lo administrativo. La Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió que no hay pruebas que indiquen irregularidades en la impresión de ese material alternativo, pese a la denuncia que interpuso la bancada de Morena desde octubre del año pasado.

Para Morena, la respuesta fue tardía y demasiado escueta para lo que implicó el proceso. Aun así, la resolución es que no hubo faltas administrativas. Por ahora, eso cierra la puerta a posibles sanciones.

La resolución de la SFP no válida ni inválida el contenido de esos cuadernillos, ni entra al debate educativo. Solo revisó si hubo una falta administrativa, y no la encontró. Pero el tema no se agota ahí. Morena ya trabaja en una respuesta y analiza presentar un recurso de inconformidad. Eso significa que el expediente, aunque cerrado por ahora, podría reabrirse.

De acuerdo con el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, se prevé que el recurso de inconformidad ante la misma SFP pueda ser presentado antes del martes, que es cuando vence el plazo para interponerlo.

EL CÓNSUL general de Estados Unidos en México, Rafael Foley, visitó Hidalgo del Parral y la ciudad de Chihuahua para fortalecer la cooperación con autoridades locales en temas como seguridad, cultura y desarrollo económico.

En Parral, se reunió con el alcalde Salvador Calderón Aguirre para impulsar la promoción turística, la educación y el bienestar de la niñez. La alianza vigente con Santa Fe, Nuevo México, busca ampliarse a otras ciudades estadounidenses, creando nuevas oportunidades para esta región del estado.

En Chihuahua capital, Foley sostuvo un encuentro con la gobernadora y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez. Ahí acordaron reforzar la colaboración en seguridad fronteriza mediante el intercambio ágil de información y la realización constante de mesas de trabajo para atender retos comunes.

Además, en la reunión participaron Benjamin Kalt, jefe adjunto de Asuntos Políticos y Económicos del Consulado, y otros miembros del gabinete estatal, quienes dieron seguimiento a los avances en la cooperación bilateral.

La relación entre Chihuahua y Estados Unidos va más allá de la frontera física. Es un vínculo activo que abarca desde la seguridad hasta la promoción cultural y el desarrollo local.