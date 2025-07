ESTE JUEVES comenzarán los trabajos para ampliar la avenida De las Torres, una de las vialidades más transitadas de Ciudad Juárez y que diariamente registra más de 44 mil vehículos. La obra busca dar respuesta a una demanda largamente expresada por los habitantes del suroriente de la ciudad, donde viven más de medio millón de personas.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo cuerpo vial de tres carriles en sentido sur a norte, en el tramo que va del bulevar Manuel Talamás Camandari a la calle Yepómera. El objetivo es reducir los congestionamientos que se generan a diario en esa zona y mejorar los tiempos de traslado para quienes se desplazan entre sus hogares, escuelas y centros de trabajo.

Se prevé que la gobernadora Maru Campos visite este jueves la ciudad para dar el banderazo oficial de inicio. La intervención tendrá una inversión conjunta de 85 millones de pesos, de los cuales 35 millones serán aportados por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua para realizar los trabajos de ampliación y 50 millones por el Gobierno Municipal para llevar a cabo la rehabilitación de tramos existentes.

Durante los próximos días, también se definirá el esquema de rutas alternas para facilitar el flujo vehicular durante la obra, que se prevé esté terminada este mismo año.

La ampliación de calles no resolverá por completo los problemas de movilidad, pero en zonas como esta, donde la infraestructura vial se ha quedado atrás frente al crecimiento habitacional, representa un alivio necesario.

EL CONGRESO de Chihuahua aprobó en comisión una propuesta que obliga a los municipios a contar con herramientas tecnológicas que permitan atender de inmediato a mujeres en situación de riesgo.

La idea es que si una mujer se siente amenazada, debería poder pedir ayuda sin demoras, sin filtros burocráticos, sin quedarse sola esperando a que alguien conteste el teléfono. Sistemas de alerta, botones de pánico, aplicaciones móviles, redes de monitoreo, en fin, todo lo que permita actuar en el momento exacto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Este tipo de mecanismos no son nuevos, pero su implementación ha sido desigual. Algunos municipios han hecho avances, mientras otros ni siquiera cuentan con protocolos básicos. Lo que plantea esta reforma a la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es que ya no sea opcional, es decir, que todos los municipios tengan la obligación de implementar tecnología con enfoque de género.

El dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y que será llevado al Pleno, busca precisamente eso, que las respuestas de los gobiernos locales no dependan de la buena voluntad, sino de una responsabilidad legal. Y que esa responsabilidad esté acompañada de recursos, capacitación y vigilancia constante.

LA PRESIDENTA del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, ha pedido que se investigue a fondo el financiamiento de la campaña de la senadora morenista Andrea Chávez. Sus declaraciones se sustentan en la reciente acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, a quien se le vincula con la organización criminal “La Barredora”.

La preocupación de la dirigente panista apunta hacia una posible relación indirecta entre estos hechos y la carrera política de Chávez, ya que Adán Augusto López, de quien se ha dicho ha sido un impulsor de la senadora, gobernó Tabasco mientras Bermúdez estaba al frente de la seguridad pública en ese estado.

Además, Álvarez reiteró que desde abril existe una denuncia formal ante la FGR contra la senadora por presunto enriquecimiento ilícito y uso de recursos de procedencia ilícita.

En este contexto, la presidenta del PAN en Chihuahua cuestiona públicamente el origen de los recursos con los que Chávez ha financiado giras, publicidad y estructura política. La gravedad de estas acusaciones, por supuesto, requiere más que declaraciones, exige pruebas y procesos judiciales bien sustentados.

La figura de Hernán Bermúdez, hoy prófugo y con una orden de captura internacional, añade tensión al debate. Reportes del Ejército y de instancias de inteligencia lo identifican como líder de una organización criminal activa en Tabasco. Según el comandante de la 30 Zona Militar, el exfuncionario facilitó el control de territorios a dicho grupo mientras estaba en funciones, incluso antes de su destitución a principios de 2024 tras una ola de violencia en Villahermosa.

Todo esto ha avivado los señalamientos cruzados entre partidos. Para el PAN, es una alerta de infiltración del crimen organizado en la política; para otros, podría tratarse de una estrategia electoral anticipada. Lo que sí es claro es que, frente a un tema tan delicado como el financiamiento ilegal y los vínculos con el narcotráfico, el sistema de justicia debe actuar con celeridad y rigor.

Las instituciones encargadas de investigar estos casos tienen la tarea de deslindar responsabilidades, separar las conjeturas de los hechos y dar respuestas verificables. Lo que está en juego no es solo la reputación de actores políticos, sino la confianza ciudadana en las elecciones, los partidos y, en última instancia, en el Estado de derecho.

LA IDEA de convertir la CURP en un documento biométrico ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos la ven como un paso hacia mayor seguridad, otros la miran con desconfianza por el nivel de control que implicaría sobre la información personal de millones de personas.

En Chihuahua, el gobierno estatal ha decidido esperar. No por falta de interés, sino porque aún no existen reglas claras. La ley ya fue aprobada a nivel federal, y de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la nueva CURP sería obligatoria a partir de febrero del 2026, sin embargo aún falta un detalle importante, las leyes reglamentarias que definirán cómo, quién y con qué fines se recabará la información biométrica. Hasta entonces, no habrá ajustes en el Registro Civil de esta entidad.

Según explicó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, parte de los datos necesarios ya están en manos del estado, mientras que otra parte la tiene la Federación. La coordinación entre ambos niveles de gobierno será clave, pero aún más importante será el contenido de las reglas que están por publicarse.

No es casual que el tema haya despertado alarma en ciertos sectores. Especialistas en derechos humanos advierten que esta reforma puede abrir la puerta a un uso excesivo o indebido de los datos personales. Del otro lado, hay quienes sostienen que, ante los retos en materia de seguridad, contar con una CURP más robusta podría ayudar a mejorar los sistemas de identificación y, por tanto, la respuesta institucional.

La discusión apenas comienza, y en medio de este panorama, queda claro que lo más urgente es la transparencia. Si la CURP biométrica va a existir, se deben establecer límites muy precisos para su uso y mecanismos de vigilancia que eviten abusos. La tecnología puede ser una aliada, pero también una amenaza si no se le impone un marco ético y legal sólido.