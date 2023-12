Una gran responsabilidad en sus manos

Un total de 837 personas, 570 mujeres, 285 hombres y dos personas que se identifican como no binarias, conforman las Asambleas Municipales. Todos, todas y todes tienen la gran responsabilidad de llevar el Proceso Electoral Local hacia el mejor desenlace: que los ciudadanos elijan democráticamente a sus representantes.

El fin de semana se llevó a cabo la ceremonia en la que rindieron protesta ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE), el árbitro que vigilará las acciones de cerca y que señalará aciertos y errores en las campañas, los debates, la propaganda, los dichos de los políticos, todo lo que se relacione.

Las asambleas municipales se organizan para que el proceso sea agradable, pero más que eso, efectivo, y que la comunidad participe, no solo votando, sino en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la elección. Vencer la apatía, la flojera, la pérdida de esperanza es una misión complicada.

La responsabilidad de estas personas es muy grande, pues estarán involucradas directamente en una de las elecciones más grandes de la historia, por todo lo que está en juego, por los perfiles que estarán, por lo que se desatará si tal o cuál personaje no gana. Será algo difícil de manejar, pero cuando termine, seguramente habrá mucha satisfacción.

Vaya sorpresa la que dio el exgobernador Javier Corral Jurado al aparecer en el equipo ampliado de la precandidata Claudia Sheinbaum. Para algunos era cuestión de tiempo para que se enrolara con ellos, pues desde hace rato había cancelado cualquier relación con el PAN. Se pensaba que iría con AMLO, pero la oportunidad llegó con la doctora.

El lunes, con los altos funcionarios de regreso en la actividad, fue inevitable cuestionarlos sobre la llegada de Corral al equipo de Sheinbaum. Para ser breves, ¡lo reventaron! El exgobernador que señaló la incompetencia de Morena y todo lo que representa, ahora está del otro lado.

La gobernadora Maru Campos Galván ironizó al respecto: ya salió el peine, y literalmente sacó un peine de entre sus pertenencias. Aunque ciertamente el exmandatario estaba alejado de las bases panistas. Ya no había cupo, la polarización se había extendido. Era lo más natural que saliera.

En tanto, el diputado Alfredo Chávez consideró que Corral no tiene calidad moral para integrar el proyecto de Sheinbaum, aunque eso no quiere decir que la respalda, simplemente señaló las irregularidades y carencias de su administración. Aunque Morena aclaró que el exgobernador no se sumó al partido, solo trabaja de cerca con la precandidata. ¿Será?

Parece que Teto Murguía ha tomado su segundo aire en la política, o el tercero, quizá el cuarto. Los números son lo de menos, lo que a él le importa es que tiene una oportunidad más para mostrarse públicamente y llegar al Senado. Ha iniciado su precampaña y lo ha hecho de la mano del Partido del Trabajo.

Los años no pasan en vano. Ya no quiere figurar como los políticos de generaciones delante de él, pero sí quiere aportar experiencia al partido que le ha abierto las puertas. Quiere dejar su historia con el PRI, pero no olvida que lo hicieron a un lado para darle la candidatura a César Duarte. El resto es historia.

Junto con Lilia Aguilar, la heredera de la sucursal del PT en Chihuahua, el exalcalde de Juárez pretende, primero, ganarse la confianza de los afiliados y simpatizantes, y después de los ciudadanos, aunque eso no le costará mucho, pues hay gente que añora aquellas épocas en las que Teto alzaba la voz y todo mundo corría.

Dependiendo de cómo le vaya al partido, le irá a él. Por suerte, van con Morena como aliado, pero como ocurre regularmente, a la hora de las reparticiones, a unos les toca más pastel que a otros. La mayoría de las veces se acepta el plato, pero otras, se desata una guerra por una pedazo más grande.