TREMENDO bochorno en el que se involucraron los flamantes senadores Alejandro ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña durante la tarde de este miércoles al concluir la sesión de la Comisión Permanente.

Pero siendo justos, quien se vio muy mal fue el presidente nacional del PRI, se olvidó de que no es un verdulero “que nos perdonen los que, si son verduleros”, se le extravió la decencia, si es que algún día la tuvo. Ignoro que en la primaria nos inculcaron valores como el respeto a nuestro Himno Nacional, en fin, todo le importó un bledo y se abalanzó con insultos hacia Noroña cantando la última estrofa.

Lo que sea que haya causado el enojo del priista, no justifica su reacción, ya que dejó de lado toda su basta experiencia política, su educación… y si pretendía que en algún momento se sitiera algo de compasión por él y su decadente partido, ahora es todo lo contrario.

Lo más lamentable del tema es que otros senadores, voceros del PAN y hasta funcionarios estatales festejaron y aplaudieron la violencia y calificaron la agresión como “demasiado suave” por parte de Alito. Es lamentable que se aplauda y se normalice la violencia en cualquiera de sus expresiones, pero es más lamentable que funcionarios públicos la fomenten y la celebren.

Insistimos, no queremos la violencia bajo ningún pretexto, pero ¿Si hubiese sido al revés? ¿Cómo habrían reaccionado esos mismos funcionarios, legisladores y dirigentes -ahora sí que opositores-, si Noroña fuera el que cacheteara?

Lejos estamos de que en nuestra máxima tribuna se discutan, se dialoguen y se concreten los temas que urgen y que nos duelen. La persecución de connacionales que prácticamente se encuentran solos ante las redadas en Estados Unidos, sin una postura firme de lado mexicano, los aranceles, el narcotráfico, los desaparecidos, los asesinados, los retenes criminales en varios tramos carreteros, en fin, la lista podría seguir.

Por lo pronto deseamos que Fernández Noroña se recupere de la bofetada, que Alito se prepare para la morena embestida que le espera, que la oposición no se olvide de lo que hoy aplaude y que a nosotros no nos desampare Dios.

LA PRESIDENTA nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, encabezará este viernes en Chihuahua el anuncio de la creación de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, una red diseñada para operar a nivel de las calles y colonias.

Alcalde Luján, vendrá acompañada por la secretaria general Carolina Rangel Gracida, la secretaria de Diversidad Sexual Almendra Ernestina Negrete Sánchez y los líderes estatales Myrna Brighite Granados de la Rosa y Hugo Eduardo González Muñiz.

Según lo que nos cuentan, la nueva estrategia busca organizar a los simpatizantes del partido desde el nivel seccional. Estos comités representan, por decirlo así, la formalización de una red de activistas que tendrá como función defender el proyecto gubernamental y promover sus logros en cada comunidad.

Apenas esta misma semana, Alcalde estuvo en Michoacán, en donde se instalaron 2 mil 767 Comités Seccionales en Defensa de la Transformación. A dicho encuentro asistieron la propia Rangel Gracida; así como Alejandro Robles, secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del CEN; Jesús Mora, presidente del CEE, entre otros.

El acto del viernes, con todo y atención a los medios, se realizará a las 10:00 horas en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

DESPUÉS de varias semanas de versiones encontradas, quedó confirmado, que el Ayuntamiento de Chihuahua sí donó al IMSS un terreno para la construcción de un nuevo hospital.

El propio secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, salió a explicar con documentos en mano cómo fue el camino legal que siguió ese predio antes de llegar al Instituto.

El terreno en cuestión es parte del ejido La Concordia. De acuerdo con Fuentes, desde 1994 se tiene el registro de dominio pleno, en 1999 se expidió el título de propiedad a favor de una particular, años después pasó por compraventa, empresas y escrituras hasta que en 2021 fue donado al municipio.

Ese mismo año, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad entregarlo al IMSS, con el aval de todas las fuerzas políticas y cumpliendo los procedimientos legales correspondientes.

¿Por qué tanta confusión entonces? Porque en los últimos días se había puesto en duda si la donación estaba realmente registrada o si había quedado en promesa. Y en un tema tan delicado como la construcción de un hospital, esa incertidumbre genera ruido y desconfianza.

Lo que sigue es que el Instituto comience con el proyecto del hospital y no se quede en trámites.

ENTRE BROMA y en serio, la presidenta de Canacintra Juárez, Isela Molina, dejó entrever que no le caería nada mal participar en algo este 2027, aunque no quedó claro si por un cargo de elección popular o ¿por qué no, algún otro período dentro de la cámara?.

Su período al frente de la Canacintra está por terminar y por estatutos no podría buscar una reelección, sin embargo, sí expuso casos en otros estados, dónde se han hecho excepciones para prolongar las presidencias camarales.

Isela mencionó que en este momento está dedicada al cien por ciento a atender los menesteres de su encargo como representante de los empresarios, pero entre la plática con algunos de los medios, hasta se dio la oportunidad de externar un posible slogan, “Con Isela Molina, Juárez camina”; la empresaria aseguró que en ese momento se le ocurrió, pero como por lo regular los líderes de cámara suelen ser candidateables, no dude que más adelante dé la sorpresa.

Las declaraciones se dieron al término de una conferencia de prensa, en donde por cierto se anunciaron una serie de eventos para conmemorar el 79 aniversario de la cámara en la frontera. Sólo el tiempo revelará los proyectos de la empresaria.