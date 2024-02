Designar camiones para transportar estudiantes a la Ciudad del Conocimiento fue la primera advertencia. Ahora el Municipio va sobre la administración de todo el sistema para garantizar que los usuarios tengan el servicio que demandan. No es una tarea sencilla, por supuesto.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presentó una iniciativa para que el gobierno estatal procure el tema de transporte en Juárez. O que de plano le pase la administración del sistema, que desde el Gobierno Municipal se hagan todos los ajustes para que los camiones pasen en el horario y rutas que les corresponden.

La propuesta no resulta sencilla de procesar. El gobierno del estado está a cargo del transporte y no su funcionamiento no está garantizado. Ese problema no es nuevo, se arrastra desde hace muchos años. Viejas y nuevas administraciones han pasado sin completar el asunto.

Si el Estado no lo ha podido poner al 100 el servicio, ¿qué puede cambiar con la administración municipal? Para el alcalde, la clave es el manejo de los recursos: cuánto se utiliza y para qué. En la sesión de Cabildo presentó múltiples datos de los dineros que se han destinado al transporte y cómo podrían hacer cambios.

Aunque la propuesta es bien intencionada, pues se debe garantizar el transporte a los usuarios, tiene una carga política. La razón: es una forma de decirle al gobierno estatal que si no puede, mejor que ceda esa tarea o que le dé un enfoque distinto. Desde luego, no es algo que se resuelva de un día para otro.

El tema generará múltiples reacciones sobre lo posible o lo imposible que es una petición de ese tipo. El fondo sigue siendo el mismo: garantizar que los ciudadanos tengan un sistema de transporte digno.

Mientras son peras o manzanas, la gobernadora Maru Campos realizó el miércoles una gira de trabajo por Rosales y Satevó. El motivo de la visita fue la entrega de obras para beneficiar a los habitantes de esos municipios. Agua potable, caminos seguros y viviendas dignas fueron los puntos destacados.

En Rosales se invirtieron 5 millones 600 mil pesos entre Estado y Ayuntamiento para la creación de un nuevo pozo que abastecerá de agua potable a mil 600 habitantes de la comunidad Kilómetro 99. Se evitará el acarreo de agua o la distribución de líquido con pipas.

La mandataria también estuvo en Satevó para entregar las obras de rehabilitación de 43 kilómetros de caminos vecinales, así como los trabajos de ampliación y remodelación en 54 viviendas. Se destinaron más de 40 millones de pesos para la intervención en esta zona del estado.

Maru Campos también acelera el paso en la presentación de los proyectos para beneficio de los ciudadanos. Pronto habrá prohibiciones para las autoridades sobre estas actividades y más vale darse prisa. Además, quiere hacer efectivo el dicho de que las administraciones pasan pero las obras perduran.

Quien llegó a Juárez a hacer grilla fue el exsecretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero. Ahora como encargado del Proyecto de Gobierno, De la Madrid se reunió con empresarios locales para hablar sobre los desafíos que hay en frontera, así como las alternativas para enfrentarlos.

Su tarea es organizar mesas de trabajo con los distintos sectores de la sociedad para analizar el panorama y qué pasará en México una vez concluido el proceso electoral. Desde luego, busca que la mayoría de los poderes, económico, político, social… estén del lado del Frente Amplio.

El operador de Xóchitl Gálvez aprovechó su visita a la frontera para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró como jefe de campaña de la precandidata Claudia Sheinbaum. También tomó una posición de rechazo contra sus iniciativas de reforma.