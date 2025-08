POR LA CAPITAL DEL MUNDO dejó verse el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien este fin de semana viajó a Parral, en el sur de Chihuahua para atender el llamado de su partido e invitar a la ciudadanía a afiliarse a Morena.

Cruz aprovechó la invitación para mantener un acercamiento con la gente, planteando que la invitación era una decisión libre y razonada, pero no dejó de lado el objetivo central, fortalecer la estructura partidista en otras regiones del estado.

Para quien no esté familiarizado con el mapa político de Chihuahua, vale la pena decir que Parral es una ciudad históricamente significativa. Ahí nació y murió la figura revolucionaria de Francisco Villa. Pero también es un sitio con una cultura política local fuerte, con ciclos de alternancia y una sociedad que no se deja seducir fácilmente por las visitas de actores externos. Por eso no es casualidad que Pérez Cuéllar haya elegido ese lugar para comenzar una serie de encuentros fuera de su zona de influencia.

La visita incluyó también la entrega de mobiliario escolar en comunidades como El Vergel, San Francisco del Oro y Valle de Allende. Esta acción fue posible gracias a una asociación civil que canaliza mobiliario proveniente de Estados Unidos. Las entregas fueron recibidas con agradecimiento y con una petición adicional, que el alcalde juarense sirva como gestor ante instancias federales para atraer más apoyos a esas zonas.

Cruz no está en campaña formal, pero sí en construcción de ruta. Desde hace meses su nombre suena entre los posibles aspirantes a la gubernatura en 2027. Si bien falta mucho tiempo para que se definan candidaturas, los movimientos ya comenzaron. Y en ese contexto, recorrer el estado, hablar con la gente, generar alianzas y construir presencia en municipios lejanos a Juárez se convierte en una estrategia legítima.

Parral funcionó, en este caso, como un termómetro, hubo espacio para el diálogo, para los anuncios y para las fotos. En política, la forma también es fondo.

EN JUÁREZ han comenzado a circular ofertas falsas de tarjetas “mágicas” o gratuitas para el sistema Juárez Bus, que no existen y sólo buscan engañar a los usuarios.

Estas tarjetas con supuestas ventajas o vigencias prolongadas fuera de lo establecido oficialmente no forman parte del programa autorizado. Las únicas formas legítimas de obtener las tarjetas son a través de los Centros de Atención a la Movilidad (CAM), más de 300 tiendas de conveniencia autorizadas y las máquinas dispensadoras ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Este tipo de fraudes aprovecha la necesidad y confianza de la población, que busca facilidades para desplazarse por la ciudad. Sin embargo, al aceptar estas ofertas falsas, los usuarios ponen en riesgo su dinero y pueden ser víctimas de estafas que terminan perjudicándolos. Por eso, es importante insistir en la importancia de informarse bien y adquirir las tarjetas únicamente en los canales oficiales.

El secretario general de gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, ha hecho un llamado directo a la población para que no caiga en estos engaños y utilice sólo los medios autorizados para la compra y recarga de las tarjetas Juárez Bus.

Mientras continúan los esfuerzos para mejorar el transporte público en la frontera, la participación activa y bien informada de los usuarios es fundamental para evitar fraudes y proteger su bolsillo.

LA DIPUTACIÓN Permanente del Congreso de Chihuahua aprobó durante el fin de semana, solicitar a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) que diseñe una estrategia jurídica específica para los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, garantizando que las sentencias se emitan con perspectiva de infancia. La petición busca coordinar acciones entre la Fiscalía y las abogadas defensoras para asegurar que los responsables sean juzgados adecuadamente.

La urgencia de esta medida se entiende mejor con ejemplos recientes que muestran fallas preocupantes en el sistema judicial. En un caso, se negó una orden de aprehensión contra un presunto agresor, incluso cuando había una orden de restricción vigente para proteger a la menor afectada. En otro, se desestimó la denuncia de violación a un niño de tres años, acusando de falsedad a las expertas que confirmaron el abuso. Estos ejemplos revelan la necesidad de que quienes imparten justicia comprendan la realidad y vulnerabilidad de la infancia.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes enfatiza que la justicia para niños, niñas y adolescentes debe ser accesible, empática y especializada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado que los procesos judiciales que involucran a menores deben garantizar su interés superior, tomando en cuenta su desarrollo y condiciones particulares. Esto implica adaptar espacios, procedimientos y trato para evitar revictimización y promover una participación adecuada.

En Chihuahua, la Fiscalía Especializada de la Mujer ha implementado el programa Antenas, una herramienta innovadora que facilita la toma de declaraciones a menores mediante recursos tecnológicos y psicológicos, reduciendo el trauma. Sin embargo, esta iniciativa debe complementarse con capacitación constante y obligatoria para todos los operadores del sistema de justicia, especialmente jueces y juezas, quienes finalmente son los responsables de dictar sentencias.

Por ello, se presentó una reforma para que el Poder Judicial reciba capacitación al menos dos veces al año sobre la aplicación de principios como el interés superior de la niñez y la no revictimización. La intención es que todas las decisiones judiciales se basen en una protección integral y coherente para la infancia.

La coordinación entre autoridades, la formación especializada y la sensibilidad hacia las víctimas son indispensables para cerrar brechas de impunidad y ofrecerles el trato que merecen.

LOS PASIVOS de la administración estatal se han reducido cerca de 6 mil millones de pesos desde que inició la actual gestión, gracias a los mecanismos implementados para refinanciar la deuda. El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, explicó que al cierre de este periodo, la deuda a largo plazo ronda los 32 mil millones de pesos, junto con otros 2 mil millones en deuda de corto plazo.

Lo anterior representa una mejora respecto al quinquenio anterior, cuando la administración de Javier Corral acumulaba más de 33 mil millones en pasivos a largo plazo y alrededor de 6 mil millones en deuda a corto plazo.

Además, el costo financiero de la deuda también ha disminuido, las sobretasas, que antes llegaban a ser de hasta 2 puntos porcentuales, ahora están por debajo de los 0.8 puntos porcentuales.

Granillo señaló que la mayor reducción se ha dado en el pasivo circulante de corto plazo, que ha bajado cerca de 6 mil millones, manteniéndose bajo control y aliviando la presión financiera inmediata del gobierno estatal.

Sobre la economía del estado, comentó que el primer semestre del año cerró con un estancamiento en el crecimiento, sin avances notables en el dinamismo económico. Sin embargo, confía en que la segunda mitad del año muestre una mejoría, con una recaudación superior a lo planeado, lo que podría reflejarse en una recuperación económica más sólida.

EN LA ÚLTIMA SEMANA, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua comenzó la entrega formal de credenciales a sus militantes en varios municipios, incluyendo Juárez. Esta actividad es parte del proceso nacional de afiliación y credencialización que impulsa el partido en todo el país.

Brighite Granados, presidenta estatal de Morena, destacó que este avance refleja el compromiso del partido con su base y la intención de fortalecer su presencia en el estado. “En Morena Chihuahua le estamos cumpliendo a nuestros simpatizantes”, afirmó.

La credencialización es un esfuerzo que también se inserta en la segunda gira nacional de Morena, que arrancó con la visita de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, a Tlaxcala y Coahuila, y que pronto llegará a Chihuahua. La dirigente estatal celebró la organización y fortaleza que muestra la militancia local para recibir esta visita.

Para facilitar el proceso, la entrega de credenciales se realiza de manera presencial y domicilio por domicilio. Los afiliados reciben un aviso por SMS o correo electrónico cuando su credencial está lista, y después los coordinadores territoriales se encargan de entregarla personalmente en sus hogares.

Este paso busca consolidar una estructura sólida y cercana a la gente, donde la comunicación y la participación activa sean la base para las siguientes etapas del partido.