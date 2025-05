AUTORIDADES de Juárez y el Condado de El Paso anunciaron la ampliación del puerto fronterizo Guadalupe-Tornillo, como parte de un plan para convertirlo en uno de los principales cruces de carga entre México y Estados Unidos. La obra irá acompañada de un estudio de factibilidad que analizará las condiciones logísticas, económicas y de seguridad del cruce, con el objetivo de consolidarlo como una opción viable para el transporte de mercancías.

Detrás de este esfuerzo están figuras como Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, quien ha sido uno de los principales promotores del proyecto. Desde el gobierno estatal de Chihuahua, el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Rogelio Fernández Irigoyen, también ha reiterado la utilidad de Tornillo como puerto de carga, mientras que el presidente municipal de Guadalupe, Lorenzo Tarango, ha sumado su voz para destacar la derrama económica que podría traer este movimiento.

El proyecto toma relevancia ante el inminente cierre del carril de tráileres en el Puente Internacional Córdova-Américas, previsto para principios de 2026. La carga que actualmente cruza por ese punto —más de 2 mil unidades diarias— deberá reubicarse, y Guadalupe-Tornillo es visto como una de las alternativas más sólidas para recibir ese flujo.

El estudio, con una inversión de 1.3 millones de dólares, estará a cargo de la firma HDR Consultants, con apoyo del Instituto Hunt, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la constructora mexicana Coconal. Se recopilará información sobre los patrones de cruce, tiempos de traslado, costos de operación y rutas de origen y destino, para identificar qué empresas podrían beneficiarse al migrar sus operaciones al nuevo punto de entrada.

Lo técnico es el primer paso, pero el verdadero reto está en convencer a la industria —local y nacional— de que cruzar por Tornillo no es solo viable, sino estratégico.

Uno de los obstáculos más persistentes ha sido la percepción de inseguridad. Aunque las autoridades aseguran que el cruce opera sin incidentes desde hace más de un año, los antecedentes de violencia en los alrededores han dejado una huella difícil de borrar, a pesar de las garantías de vigilancia, presencia de la Guardia Nacional y monitoreo constante, persisten dudas.

Las autoridades niegan que existan riesgos actuales y aseguran que no se han registrado incidentes desde la apertura del puente. Roberto Ranson, del Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso, y Juan Carlos Gómez, de la empresa Coconal, coinciden en que las condiciones han cambiado y en que el desafío principal es revertir narrativas construidas en otra etapa de la región.

Si el proyecto logra articularse con claridad, la ampliación no solo servirá como alternativa al cierre del Córdova-Amércias, sino también como el inicio de una nueva etapa para el oriente de la región fronteriza.

LA PROPUESTA de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos ha encendido una señal de alarma en ambos lados de la frontera. Más allá del argumento fiscal, el intento de convertir estos envíos en fuente de financiamiento del déficit estadounidense representa una amenaza directa contra millones de familias y una nueva carga sobre quienes ya contribuyen al crecimiento económico de ese país.

Frente a esta intención, una delegación de senadores mexicanos —de todos los partidos— ya se encuentra en Washington para tratar de frenar el avance de esta iniciativa, comitiva a la que alcanzó a colarse la legisladora chihuahuense, Andrea Chávez.

La propuesta formaba parte del llamado “One Big Beautiful Bill Act”, una ambiciosa agenda de reformas fiscales impulsada por el presidente Donald Trump. Su contenido incluye desde la extensión de exenciones tributarias aprobadas en 2017 hasta nuevos recortes a Medicaid, eliminación de apoyos a energías renovables, y el ya mencionado impuesto a las remesas.

Bajo el pretexto de equilibrar el presupuesto, el plan no tocaba los grandes impuestos federales, sino que pretendía obtener ingresos castigando a quienes envían dinero a sus países de origen. Solo en 2024, los migrantes mexicanos enviaron más de 63 mil millones de dólares a sus familias. Con la tasa del 5%, más de 3 mil millones dejarían de llegar íntegros a su destino.

La iniciativa sufrió un revés en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, sin embargo, no elimina su amenaza. Aunque cinco legisladores republicanos —incluidos Chip Roy y Lloyd Smucker— votaron en contra por considerar insuficientes los recortes al gasto social, el bloque republicano sigue negociando y buscando una versión que logre pasar. Entre las maniobras sobre la mesa se considera separar los elementos más polémicos, como el impuesto a las remesas, para votarlos por separado en otro momento. La idea no ha sido desechada, solo postergada.

Ante este escenario, la comitiva mexicana, acompañada por el embajador Esteban Moctezuma, realizará encuentros con legisladores estadounidenses para dejar claro el rechazo a una medida que no solo afecta a México, sino también a Centroamérica, el Caribe y, en última instancia, a la propia economía estadounidense.

La delegación está integrada por los legisladores Ignacio Mier Velazco, Andrea Chávez Treviño, Alejandro Murat Hinojosa y Karina Ruiz Ruiz, de Morena; Mauricio Vila Dosal, del PAN; Cristina Ruíz Sandoval, del PRI; Ruth Miriam González Silva, del PVEM; Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT; y Amalia García Medina, de MC.

AL FINAL no hubo consenso en el Congreso del Estado para designar a la nueva persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tendrá que lanzar una nueva convocatoria y repetir todo el proceso.

A pesar de estar a un solo voto de alcanzar la mayoría calificada, la falta de acuerdos entre las fracciones legislativas llevó a posponer la decisión y ya será hasta el próximo periodo ordinario, por allá del mes de septiembre cuando se emita la nueva votación.

La ausencia de una presidencia en la CEDH prolonga la incertidumbre sobre una institución que debe actuar como contrapeso frente a posibles abusos de poder y como canal de atención a las denuncias ciudadanas. No contar con una figura titular no solo debilita su operación, sino que manda el mensaje de que los derechos humanos pueden esperar.

Desde la bancada del PAN, Alfredo Chávez Madrid responsabilizó a Morena por no acompañar la votación final. El coordinador panista lamentó que no se alcanzara el acuerdo y pidió celeridad al proceso.

Hay que recordar que apenas la semana pasada, la terna propuesta por PAN, PRI, PT, Verde y Movimiento Ciudadano no alcanzó una vez más el consenso necesario, obligando al Legislativo llevar el proceso hasta el limite de la convocatoria actual.

La primera votación, usted recordará, se realizó a finales de abril, Georgia Bujanda Ríos, exdiputada y exsecretaria General de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se acercó al triunfo con 21 votos a favor y 12 en contra. Por otro lado, los otros aspirantes, Yuliana Ilem Rodríguez y Gildardo Iván Félix Durán, no recibieron ningún apoyo en las dos rondas, y se registraron 12 abstenciones.

Desde Morena, Cuauhtémoc Estrada planteó que una segunda terna podría incluir a personas no consideradas previamente, señalando que el rechazo de su bancada no fue personal, sino en desacuerdo con la forma en que se estructuró el proceso.

Así que a falta de acuerdos, Alejandro Carrasco, actual presidente provisional, permanecerá al frente de la CEDH, que por cierto, ha dicho que el organismo se mantiene activo y funcionando.

El segundo periodo ordinario culmina el 31 de mayo, ahora el Congreso tendría que concentrarse en garantizar que el próximo proceso de selección avance con seriedad y compromiso.

COMO UNA MEDIDA para responder con mayor rapidez las emergencias que pudieran ocurrir durante los viajes en sistemas de plataforma, la compañía Uber y el Gobierno de Chihuahua presentaron un nuevo botón de pánico dentro de la aplicación.

La herramienta permite que tanto usuarios como conductores envíen una alerta que es canalizada directamente a los sistemas del C7 estatal, con datos encriptados de ubicación y perfiles involucrados. A partir de ahí, el reporte se dirige a policías en campo para su atención inmediata, buscando reforzar la seguridad en los traslados diarios que miles de personas realizan bajo este servicio.

La medida responde a una demanda que ha sido constante desde hace años, más protección ante la creciente cantidad de incidentes que ocurren durante trayectos en transporte privado por aplicación. Agresiones, desapariciones, robos e incluso feminicidios han puesto a prueba la efectividad de estos sistemas y la capacidad de respuesta de las autoridades. En muchos de esos casos, ni la tecnología de rastreo ni los botones de emergencia han evitado tragedias.

Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, celebró la implementación de este mecanismo, asegurando que permitirá generar “oasis de seguridad” para quienes utilizan Uber en sus traslados cotidianos. Adrián Treviño Chavira, subsecretario de Plataforma Centinela, explicó que el botón aparece como un ícono en forma de escudo dentro de la app y que, al ser presionado, encapsula y envía automáticamente la información del viaje al sistema de emergencias. Por parte de Uber, Gloria Ortiz, encargada de relaciones públicas, subrayó que esta funcionalidad solo opera cuando hay un viaje en curso, y destacó la disposición de la empresa para colaborar con autoridades estatales.

Este tipo de acciones deben verse no como soluciones terminadas, sino como parte de una estrategia más amplia. La tecnología por sí sola no transforma las condiciones estructurales que permiten que los delitos ocurran. La violencia no se combate únicamente con software ni con convenios, sino con prevención, capacitación constante y protocolos que realmente funcionen en campo.

Mientras estas aplicaciones sigan siendo parte esencial de la movilidad cotidiana, las empresas deben asumir un rol más activo en la protección de sus usuarios. Integrar un botón de pánico no exime a estas plataformas de vigilar, corregir y mejorar los procesos de selección de conductores, monitoreo de viajes y resolución de quejas.

El convenio entre autoridades y empresa puede marcar, sí, un avance técnico, pero no debe convertirse en una excusa para eludir lo más difícil, construir entornos más seguros.