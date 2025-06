EL PLAN de incentivos que el Gobierno del Estado alista para ayudar a retener e incentivar la llegada de nuevas empresas maquiladoras de Juárez ha recibido el respaldo del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien manifestó su disposición para colaborar y aportar desde el ámbito local.

Aunque todavía no se han detallado las medidas específicas, ambas instancias de gobierno coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones para retener e incentivar inversiones.

Desde el Municipio, Pérez Cuéllar planteó la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales y apoyos económicos, siempre que se evalúen los casos de manera puntual. También reiteró que el gobierno municipal está abierto al diálogo con el sector industrial y con la administración estatal encabezada por Maru Campos. Aseguró que, lejos de enfrentar una fuga de empleos, mantiene contacto con desarrolladores que buscan instalarse en la ciudad, lo cual, dijo, le da tranquilidad.

Del lado estatal, el representante de la gobernadora en la frontera, Carlos Ortiz Villegas, detalló que si bien, hay maquiladoras que han mostrado interés en operar en países con mejores condiciones logísticas y operativas, para contrarrestar esa tendencia, el Gobierno de Chihuahua trabaja en el diseño de estímulos fiscales y en la mejora de factores estructurales como el abasto energético, la logística aduanal y la conectividad terrestre.

Ortiz Villegas también destacó la relevancia de Juárez como eje económico del estado, concentrando el 87 por ciento de las exportaciones de Chihuahua, con más de tres mil 500 camiones cruzando al día y exportaciones que rondan los cuatro millones de dólares por hora. En este entorno, mantener la competitividad implica garantizar infraestructura funcional, energía suficiente y una relación cercana con los inversionistas actuales y potenciales.

HACER que las alertas por desaparición lleguen directo al celular era un paso necesario. Ahora, por fin, el sistema empieza a tomar forma. La diputada María Antonieta Pérez Reyes anunció que se trabaja en la implementación de la Alerta Ámber a través de mensajes SMS, una medida que permitirá que los casi tres millones de teléfonos móviles activos en Chihuahua reciban información inmediata cuando se reporte la desaparición de un menor.

El decreto que lo autoriza ya fue aprobado en el Congreso del Estado desde el 21 de mayo, y desde la semana pasada se ingresó a la segunda etapa del proceso, en donde entran en escena los detalles técnicos, cómo operará, quién lo activará y qué información se compartirá.

Ahora, el siguiente paso es trabajar con las empresas de telefonía y con la Fiscalía para definir cómo se operará esta herramienta tecnológica. Durante las reuniones encabezadas por la Subcomisión de Seguridad del Congreso del Estado.

Junto con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, se anunció la integración de organizaciones civiles como Nuestras Hijas y Madres Buscadoras, que hay que decirlo, han acompañado la propuesta desde el inicio y saben lo que significa tener una herramienta que responda en tiempo real. Lo han pedido durante años, con justificada urgencia.

El sistema podría estar listo en cuatro o cinco meses. Si cumple con lo que promete, Chihuahua se convertirá en uno de los primeros estados en aprovechar la red de telefonía móvil para apoyar directamente en la búsqueda de personas. Se trata de una herramienta concreta que puede hacer la diferencia cuando cada minuto cuenta.

LA LLEGADA de remesas a Chihuahua cayó un 12 % en los últimos meses. Esto significa que miles de familias están recibiendo menos dinero de sus parientes que viven y trabajan en Estados Unidos, lo cual ya empieza a afectar la economía local en varios municipios del estado. Las causas de esta disminución están relacionadas directamente con lo que está ocurriendo en el país vecino.

Por un lado, la economía estadounidense se ha debilitado. Por otro, el regreso de Donald Trump a la presidencia ha traído consigo una política migratoria más estricta, que ha complicado la situación de muchos trabajadores mexicanos en aquel país. Además, existe la posibilidad de que el Senado de Estados Unidos apruebe un impuesto especial a las remesas, lo que haría aún más difícil que el dinero llegue completo a las familias en México.

Según el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Miguel Nájera Villegas, esta caída en las remesas podría ser solo una señal temprana de problemas más amplios. A nivel nacional, la economía también se enfrenta a tres factores clave que podrían frenar su crecimiento, la implementación de la reforma judicial tras las elecciones de junio, la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC), y el impacto de los conflictos internacionales en la economía global.

Sobre el primer punto, Nájera advirtió que la desconfianza en el sistema judicial mexicano podría ahuyentar la inversión. La reforma recién aprobada ha generado dudas sobre la independencia de los jueces electos, y mientras no demuestren que actúan con imparcialidad, muchos inversionistas preferirán esperar.

La renegociación del TMEC también pone presión. Este tratado ha sido clave para el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y cualquier tropiezo en su revisión podría frenar las exportaciones y afectar el empleo en sectores estratégicos.

Y finalmente, si los conflictos internacionales, como guerras o tensiones entre potencias provocan una recesión global, México podría verse arrastrado a una contracción económica aún mayor.

Para Chihuahua, la disminución en las remesas es una advertencia. Muchas veces se piensa que lo que ocurre en Washington o en el sistema financiero mundial queda lejos, pero el impacto llega rápido a las casas donde ese dinero marca la diferencia entre salir adelante o no.

HABLAR del posible regreso de César Duarte a la política no solo remueve heridas abiertas, también pone a prueba los límites del sistema partidista que alguna vez lo cobijó.

Desde su reaparición, el ex gobernador ha dicho que hay partidos que se le han acercado. Así, como si nada. Como si su nombre no estuviera marcado por uno de los periodos más cuestionados en la historia reciente de Chihuahua. Y aunque él asegura que está concentrado en su defensa legal, el tema de un posible regreso político ya empezó a hacer ruido.

El presidente del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez, reconoce que Duarte tiene derecho a defenderse, pero dejó en claro que cualquier intento de reincorporación deberá pasar por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión de Justicia Partidaria. En pocas palabras, no será un camino sencillo ni automático.

Legalmente, Duarte no tiene una sentencia firme. Pero todos sabemos que eso no lo deja libre de señalamientos. El ex gobernador carga con el peso de una condena social que no se borra con el paso del tiempo ni con declaraciones mediáticas. Su vínculo con el descrédito de la política chihuahuense persiste.

Lo dicho por Domínguez también busca contener la narrativa de un posible regreso, al afirmar que Duarte no ha mencionado públicamente un proyecto rumbo al próximo proceso electoral. Aun así, su sola presencia en la conversación política representa un recordatorio incómodo de las fracturas internas del tricolor y de los retos que enfrenta para reconstruirse sin los fantasmas del pasado.

El PRI podrá argumentar que existen procedimientos claros para este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que está en juego va más allá del reglamento interno, se trata de credibilidad. La figura de Duarte, aún sin sentencia firme, simboliza un capítulo que el partido difícilmente puede darse el lujo de reabrir si aspira a recuperar algo de legitimidad.