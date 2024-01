Hace más de 50 años Jorge Ibargüengoitia escribió que en la democracia se debería votar por las personas y no por los partidos, pues en todos, no importa el color, hay individuos que no son agradables. Resulta complicado ese ejercicio cuando dentro de un mismo partido se debe elegir un representante.

Cada que ocurre un proceso como ese, saltan chispas. Y no es para menos, pues con tantos intereses en juego, nadie se quiere quedar fuera. La lucha por el poder, no tanto por la democracia, crea enemistades, traiciones, guerra de declaraciones. En el mejor de los casos solo caras largas y resignación.

El escenario se complica todavía más cuando hay varios partidos incluidos. Eso ocurre con el Frente Amplio por México, que tiene esta semana para recibir las postulaciones de personas que aspiran a coordinar el grupo y hacerle frente a la avanzada de Morena y sus aliados.

PRI-PAN-PRD se jugarán en conjunto. Parece que no habrá marcha atrás en la coalición y quien cumpla los requisitos será su representante. Ahí es cuando la cosa se pone crítica, pues la persona seleccionada debe representar sí o sí a todos los partidos. Entonces se podrán comprobar dos cosas: unidad o intereses personales por encima.

Volviendo a Ibargüengoitia, en sus tiempos la alianza entre partidos no era explícita. Ahora lo es. Aunque hubiera oposición, un mismo organismo arrasaba con todo. Ahora esos que antes estaban en contra se han unido para detener lo que ellos consideran una amenaza. Antes ellos mismos deben romper tabús.

Quien ya levantó la mano para entrarle a la coordinación del Frente es Rogelio Loya. El recaudador hizo pública su aspiración ante los medios de comunicación, aunque sus aspiraciones eran un secreto a voces. Había dado pistas sobre su objetivo, pero hasta ahora se dio la oportunidad de anunciarlo.

No es tiempo de promesas, pero Loya ya ha hecho algunas: mejorar lo que haga falta. Adentrarse en tema le traería problemas, por lo que se debe andar con cuidado. Lo mismo para quienes levanten la mano después, incluso para los integrantes de otros partidos. Los están vigilando.

El funcionario estatal espera que esta vez sea la vencida. Con Corral, los conflictos internos lo llevaron a apartarse de la vida pública. Buscó ser diputado antes. Pretendía posicionare de nuevo para un cargo. Regresó de la mano de la gobernadora Maru Campos y ha tenido la atención que solicitaba. Veremos si eso es suficiente.

Otro escenario es factible: que solo una persona se registre y que todos estén de acuerdo en apoyarla. Sería un golpe de suerte tremendo. ¿Pero Loya tendrá tal suerte? Algo es seguro, no es el único que quiere coordinar el Frente. De nuevo, al tan sencillo como eso se vuelve un problemón.

Problemón es el que le quieren cargar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por el tema de unas mochilas. Ciudadanos, que dicen no estar relacionados con alguna representación partidista, señalaron irregularidades en la compra de los materiales que se han repartido desde el año pasado.

Al respecto, el funcionario aseguró que todo responde al proceso electoral. Como él tiene la intención de reelegirse, han surgido movimientos que buscan impedirlo. Dicen que la calumnia cuando no mancha, tizna. ¿A ese grado llegará el tema? Eso les corresponde a las autoridades investigarlo.

Pérez Cuéllar en cambio ha dicho que los ciudadanos ven el trabajo de la administración. Hasta el momento se han entregado 260 mil mochilas y útiles escolares a estudiantes de nivel básico de escuelas públicas de Juárez, de las cuales 110 mil se repartieron en el año 2022 y 150 mil en el 2023.

Las acusaciones pueden influir en la decisión de los ciudadanos. Independientemente de las pruebas, las negaciones, el análisis o de quiénes provenga. Es el poder de las palabras, los señalamientos y de las malas (o no) intenciones. Veremos que tanto puede pesar este asunto en los resultados.