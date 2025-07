DESDE el norte se empuja una nueva generación del PAN. Daniela Aguilar fue electa como nueva titular de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil para el periodo 2025-2028, tras imponerse a Malinali Pérez y Alberto Reyes en una elección celebrada este fin de semana. Su victoria representa, sí, el relevo generacional dentro del blanquiazul, pero también deja ver algo más, la fuerza política de Maru Campos a nivel nacional.

Chihuahua no ganaba esa posición desde hace 35 años. Ahora, con Aguilar al frente de la estructura juvenil panista, el grupo político de la gobernadora recupera terreno y muestra que puede construir mayoría fuera de casa. Porque si bien Daniela tiene sus propios méritos, su candidatura fue impulsada por una operación política con sello chihuahuense.

Lo cierto es que no se puede ignorar que detrás hubo empuje del equipo marucampista, que armó la delegación más grande del país con 230 integrantes. Ahí estuvieron en primera fila Alfredo Chávez, Daniela Álvarez, “La China” Frías, Carlos Olson, Fernando Álvarez y una batería de diputados locales y federales que jugaron como bloque. No fue casualidad. Fue estrategia.

Y no solo fue músculo territorial, según nos dicen, Maru también logró el respaldo de otros gobernadores panistas y del propio dirigente nacional Jorge Romero, quien no se guardó elogios hacia las nuevas generaciones.

En su discurso, Romero habló de candidaturas para 2027, de jóvenes como el presente y el futuro del partido, y de Acción Nacional como una organización que sigue viva gracias a sus bases juveniles.

Aguilar, en su primer mensaje, no perdió tiempo en conectar con su base: “Nunca dejemos de soñar, porque los jóvenes que no sueñan no toman en sus manos su destino”, dijo. Y es que el reto ahora es representar a miles de jóvenes panistas que buscan dejar de ser relleno de eventos y pasar a ser tomadores de decisiones.

La lectura es inevitable. Campos también sabe tejer y empujar. Desde la dirigencia juvenil del PAN ahora se abre otra plataforma, otro espacio de proyección.

LA SECRETARIA del Bienestar, Ariadna Montiel, estuvo en Guachochi, en la Sierra Tarahumara, durante el fin de semana para entregar tarjetas del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS). Pero lo importante no fue la entrega en sí, sino el mensaje que la acompañó, que los recursos públicos van directo a las comunidades y ellas decidirán en qué usarlos.

Durante décadas, los programas sociales venían con condiciones, reglas hechas desde oficinas lejanas y decisiones tomadas por otros. Esta vez, el dinero llegó sin intermediarios, sin instrucciones, sin rodeos. Y eso cambia mucho.

Montiel habló de algo que no se escucha a menudo en el discurso oficial, que ha aprendido de las comunidades indígenas. De cómo se organizan, de cómo toman decisiones en colectivo, de cómo se apoyan. Esa forma de gobernarse, dijo, ha inspirado programas como “La Escuela es Nuestra”, donde también es la gente quien decide cómo gastar el dinero.

Luis Cruz Nieva, del Registro Agrario Nacional, acompañó la visita y reconoció que esto era resultado de años de lucha por parte de pueblos que llevan mucho tiempo pidiendo lo mismo, ser tomados en cuenta.

La Sierra Tarahumara es una de las regiones más olvidadas del país. Aún hay comunidades sin servicios básicos. Pero lo que sí tienen es claridad sobre sus necesidades y organización para resolverlas.

La visita de Montiel no tuvo grandes escenarios ni discursos triunfalistas. Fue una entrega sencilla, con el gesto más importante, llegar, entregar, y confiar.

EL CASO del crematorio “Plenitud” sigue siendo una herida abierta para cientos de familias en Juárez. No por la indignación que causó al conocerse, sino porque todavía hay muchas preguntas sin responder y muchos restos por identificar. El fiscal general del estado, César Jáuregui, visitó el fin de semana la ciudad para supervisar los avances de una investigación que no se puede permitir pausas ni omisiones.

Hasta ahora, se han identificado 11 cuerpos, nueve ya fueron entregados a sus familias. Otros siguen en espera, en un proceso lento pero necesario de recuperación de huellas y pruebas forenses. Más de mil 600 personas han sido atendidas por la Fiscalía, y más de mil son familiares que creen que sus seres queridos pudieron haber sido llevados ahí sin su consentimiento o sin el trato digno que merecían.

La magnitud del caso va más allá de un solo establecimiento. Ya hay denuncias contra otras funerarias por fraude, y es claro que lo ocurrido en “Plenitud” no fue una excepción aislada. Si hay un sistema que permitió este nivel de abandono y engaño en uno de los momentos más delicados para cualquier persona —la pérdida de un ser querido—, entonces ese sistema tiene que ser revisado a fondo.

Por ahora, el compromiso público es mantener el trabajo sin descanso. Pero también es necesario que ese esfuerzo se traduzca en justicia real, identificar todos los cuerpos, fincar responsabilidades a quienes lucraron con el dolor y garantizar que algo así no vuelva a repetirse. Porque este caso ya no se trata solo de irregularidades administrativas. Se trata de respeto, memoria y verdad para quienes ya no pueden exigirla por sí mismos.

LAS LLUVIAS en Chihuahua no solo trajeron agua, también dejaron claro lo mucho que falta por hacer cuando el desastre llega sin avisar y sin apoyo suficiente.

El diputado federal Alex Domínguez, también dirigente estatal del PRI, pidió en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo que muchas familias llevan semanas esperando, que el Gobierno Federal destine recursos urgentes para atender la emergencia. Se trata de poner dinero donde hace falta, en zonas donde el lodo sigue marcando las paredes de las casas y donde el olor a humedad se mezcla con la frustración.

Desde la desaparición del FONDEN, los apoyos federales para este tipo de situaciones se han vuelto inciertos. El Plan DN-III, desplegado por la Sedena, ha intervenido, pero no alcanza. Las acciones de rescate y limpieza no logran cubrir ni una parte del daño. Y mientras tanto, la vida diaria no se detiene, la gente necesita volver a sus casas, recuperar lo que se pueda y saber que alguien está al tanto

Domínguez recordó que aún hay un fondo federal de al menos 18 mil millones de pesos destinado a emergencias, por lo que el legislador ha solicitado que haya una coordinación, un responsable que se haga cargo del seguimiento y que garantice que cada peso se use donde debe.

IMAGINAR que los consejeros del Instituto Nacional Electoral podrían ser elegidos por voto popular suena, de entrada, como una forma de darle más poder al ciudadano. Pero, en la práctica, es una ruta que podría abrir más problemas de los que resolvería.

Lo dijo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ese modelo no encaja con la naturaleza del organismo. El INE no es parte del Poder Judicial, como sí lo es el Tribunal Electoral, donde recientemente se eligieron magistrados a través de consulta ciudadana. Aquí hablamos de un órgano autónomo con una lógica distinta, que debe mantenerse al margen de coyunturas políticas y campañas.

El trabajo de un consejero no es popular en el sentido electoral del término. No se trata de prometer obras ni de repartir apoyos. Su tarea es garantizar que quienes sí compiten lo hagan en condiciones limpias y parejas. Meter a los consejeros al juego del voto significaría volverlos parte de las mismas tensiones partidistas que deben arbitrar. Sería, en pocas palabras, pedirle al árbitro que también corra detrás del balón.

La consejera presidenta indicó que el instituto está en proceso de reflexión interna ante la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque aclaró que aún no se conoce el contenido ni la profundidad de los cambios que se propondrán.

A esto se suma otra discusión que ronda en el aire, la posible entrega del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación con la intención de implementar la CURP biométrica. Aunque no hay ninguna solicitud formal, el solo hecho de que se mencione preocupa. El padrón no es una base de datos cualquiera. Ahí está la identidad política de millones de personas, y su manejo debe seguir bajo la vigilancia de un organismo autónomo, no de una dependencia federal.

Hay principios que no están sujetos a debate, o no deberían, como la autonomía del instituto y la neutralidad en el juego democrático que no son moneda de cambio. Y mucho menos deben estar al alcance de un voto que, aunque parezca democrático, puede convertirse en un arma contra la imparcialidad.