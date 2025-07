Foto: Associated Press

Últimamente en Estados Unidos se ha estado mencionando con cierta insistencia el pronatalismo. Se trata de una corriente de pensamiento que, con la elegancia de un chivo en cristalería, nos grita: ¡Tengan más hijos, por el bien de la patria! Porque, claro, ¿qué podría ser más romántico que procrear, como una forma de solución a los dilemas económicos, sociales y políticos de una nación?, que, siendo sinceros, lo que más les interesa es el tema económico.

La administración Trump —ese eterno espectáculo cómico, mágico, musical— ha desempolvado el viejo sueño de la cuna patriótica. El mensaje es simple, casi bíblico: "Multiplicaos, y salvad el Producto Interno Bruto (PIB)". Algunas mentes brillantes de Silicon Valley y sectores conservadores se han sumado con entusiasmo al coro natalista, convencidos de que la solución al envejecimiento poblacional es simplemente presionar “Ctrl+C” en la sala de partos.

La verdad es que no hay suficientes estadounidenses anglosajones como para seguir haciendo grande a América de vuelta, o más o menos es lo que significa la famosa frase MAGA.

Pero aquí viene la sorpresa, esa que nunca aparece en los discursos ni en las presentaciones de campaña: a los estadounidenses, francamente, no les interesa. Según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC, solo un 12 % cree que tener más bebés debería ser prioridad del gobierno. Tal vez porque, en lugar de pastorear a las masas hacia cuneros llenos, la mayoría prefiere que el Estado no se limite a pedir hijos, sino que ayude a criarlos sin tener que empeñar un riñón, porque es sabido, la salud y la educación en la unión americana son carísimas de Paris.

No se trata de una rebelión contra los bebés —esas adorables criaturas, porque uno que, las criaturas, diría mi compadre— sino contra un modelo de políticas públicas que, paradójicamente, quiere más niños sin garantizar salud materna, guarderías asequibles, educación al alcance, o tan siquiera pañales Duty free, como dicen nuestros vecinos. Un 75 % de los encuestados identifica el costo del cuidado infantil como un problema importante. Imagínese eso: los padres, en su obstinada sensatez, creen que criar a un ser humano cuesta dinero. ¡Qué falta de patriotismo y sensibilidad!

Resulta hasta enternecedor ver cómo algunos proponen bonos de cinco mil dólares por nacimiento. Como si tener un hijo fuera comparable a firmar un contrato de telefonía: “¡Firme ahora y reciba su regalo de bienvenida!” No sorprende que ni los propios republicanos se pongan de acuerdo. Un tercio está a favor, otro tanto en contra, y el resto probablemente está haciendo cuentas para ver si con cinco mil le alcanza para pagar un trimestre de guardería.

Pero si algo evidencia esta desconexión es la respuesta de mujeres como Maria Appelbe, quien dejó su trabajo por no poder pagar el cuidado infantil, o Misty Conklin, abuela a tiempo completo de una niña con discapacidad. Ambas votantes de Trump. Ambas, también, más preocupadas por sobrevivir que por salvar la demografía nacional. La tragedia del pronatalismo moderno es que, a falta de una política de cuidado coherente, termina pareciendo más un llamado al sacrificio civil que una estrategia bien pensada.

Porque claro, es fácil abogar por más nacimientos desde un escaño en el Senado o una oficina en Palo Alto, donde los pañales no duelen y las niñeras tienen seguro médico. Difícil es hacerlo desde un apartamento de dos cuartos con renta atrasada, seguro médico dudoso y jornadas de 12 horas para poder pagar la fórmula de leche en polvo.

En resumen: no es que los estadounidenses no quieran hijos. Es que no quieren criar a sus hijos en un sistema que parece más interesado en contar bebés que en cuidarlos. Así que, mientras los apóstoles del crecimiento poblacional claman por cunas llenas, quizás deban mirar primero las sillas vacías en las guarderías, los bancos de alimentos y las salas de maternidad sin recursos.

Y por otro lado, ¿Quién los entiende?, no quieren que personas no ciudadanas tengan hijos en su territorio y por otro lado les urge que los norteamericanos tengan decendencia, porque su bono demográfico es deficitario.

¿Quieren más niños? Perfecto. Pero primero, asegúrense de que nacer en ese país no sea una carrera de obstáculos. Porque por ahora, el mensaje de muchos padres sigue siendo el mismo: el problema no es tener más hijos, el problema es mantenerlos con calidad de vida sin que cueste un ojo de la cara, y esa, es la idea…