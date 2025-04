CHIHUAHUA está entre los cinco estados del país con mayor proyección de inversión dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida, una estrategia coordinada por la Secretaría de Economía federal que suma ya mil 937 proyectos por un valor total de 298 mil millones de dólares.

De acuerdo con el secretario Marcelo Ebrard, la entidad se posiciona como uno de los motores clave para el desarrollo nacional, con proyectos enfocados en industrias manufactureras, energía, agua, gas y minería.

El esfuerzo busca agilizar la llegada de capital nacional y extranjero al país mediante una coordinación directa entre dependencias federales, estatales y municipales. De los casi dos mil proyectos activos, 446 enfrentan distintos obstáculos administrativos relacionados con trámites de agua, medio ambiente o infraestructura.

La relevancia de Chihuahua no es menor. Su ubicación estratégica, su infraestructura industrial y su capacidad para generar empleos lo han convertido en un destino atractivo para la inversión productiva.

LA URGENCIA por dotar a Ciudad Juárez de un Centro de Convenciones es innegable. Los empresarios lo exigen, la gobernadora lo respalda y el alcalde propone un plebiscito para que sea la ciudadanía quien decida si se construye en el Parque Central.

El jueves por la tarde, la gobernadora se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para abordar diversos temas, entre ellos la relación con Estados Unidos, la seguridad, las condiciones de energía y agua en la ciudad, así como otras inquietudes de los empresarios locales como el tema del centro de convenciones.

El debate continúa sobre la sede en donde será construido el proyecto. La gobernadora Maru Campos ha reiterado su disposición a respaldar lo que los juarenses decidan, mientras que el presidente de la Canaco, Iván Pérez, ha enfatizado que ya no se puede esperar más. Incluso plantea que, si la opción del Parque Central se descarta, debe impulsarse la compra inmediata de un terreno propio, propuesta que no solo sería viable, sino hasta necesaria.

El proyecto no ha prosperado en el pasado justamente por intentar construirse en terrenos prestados o en zonas que desatan rechazo ciudadano. No se trata de decir no al desarrollo, sino de hacerlo bien, con certeza jurídica, respaldo social y visión de futuro.

Juárez necesita el Centro de Convenciones, nadie lo niega; pero también necesita consensos. El plebiscito puede marcar un punto para definir dónde, cómo y con qué condiciones se edifica. La inversión está disponible, el respaldo político también. Lo que sigue es escuchar con seriedad y decidir con responsabilidad.

EL PRÓXIMO 1 de junio no solo se elegirá a integrantes del Poder Judicial en un proceso inédito, también se pondrá a prueba la capacidad del Instituto Estatal Electoral (IEE) para acercar a la gente, herramientas digitales.

A través de un simulador de votación, un espacio interactivo para enviar preguntas a los debates y un asistente virtual llamado MarIEEl, el IEE apuesta por una participación más informada y accesible.

Estas herramientas ya están disponibles para que la ciudadanía practique cómo votar con las boletas de su distrito, explore los perfiles de quienes buscan ser magistrados y, sobre todo, resuelva dudas en tiempo real mediante WhatsApp. La intención es que nadie se quede fuera del proceso por falta de información.

Hay que recordar que el propio IEE ha expresado que se espera una participación muy baja, según las expectativas del instituto, se estima que alrededor de 310 mil ciudadanos acudan a las urnas a votar por más de mil 100 cargos judiciales, entre ellos los del Tribunal Superior de Justicia local y el Poder Judicial de la Federación.

Así que considerando lo anterior, el reto no solo es organizativo, ojalá que estas innovaciones cumplan su función para que la gente pueda entender un proceso que, por su carácter extraordinario, podría generar confusión si no se acompaña con claridad.

Claro está que el uso de tecnología no garantiza una mejor democracia, pero sí puede abrir el camino a una más cercana y comprensible.

LA FRACTURA en el Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua continúa, al menos en el Congreso del Estado. La diputada América Aguilar Gil detalló que presentó un documento para disolver el grupo parlamentario que compartía con Irlanda Márquez.

La denuncia de Aguilar señala un “trato preferencial" por parte de la dirigencia estatal hacia su compañera legisladora, a quien incluso se le transfirió la representación oficial del partido en el Congreso local.

Aguilar, acusó una persecución política y decisiones unilaterales que rompen con los principios de diálogo y consenso que deberían regir al interior de cualquier fuerza política.

Aunque eso sí, Aguilar asegura que a pesar de los conflictos con su compañera de bancada, mantiene su relación con la dirigencia nacional y su lugar dentro de la Comisión Ejecutiva.

La continuidad de ambas legisladoras como representantes del partido, pero ahora desde posiciones separadas, plantea un escenario complejo para el PT en Chihuahua.