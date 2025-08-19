EL MUNICIPIO no instalará retenes para revisar si los automovilistas tienen el engomado ecológico, pero sí lo exigirá durante las revisiones de tránsito o en caso de infracciones, así lo dejó claro el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Esto significa que nadie será detenido únicamente por no tener el sticker, pero sí podrá recibir sanción si se le solicita en una detención rutinaria.

Cruz explicó que habrá flexibilidad para quienes reciban una multa, de manera que puedan tramitar el engomado y cumplir con la ley. La idea, dijo, es fomentar la regularización sin recurrir a operativos que detengan el tráfico de manera masiva.

El Coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, ha recordado que obtener el engomado no es solo un requisito legal, sino también una forma de ayudar a reducir la contaminación ambiental.

Mientras que el director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, señaló que entre más vehículos cumplan con el trámite, más posibilidades hay de acceder a fondos binacionales destinados a movilidad, semaforización, forestación y reforestación, entre otros beneficios para la ciudad.

Durante el fin de semana, la prórroga para tramitar el documento llegó a su fin, y los módulos de expedición se saturaron, algunas personas esperaron hasta tres horas para obtener su engomado. La demanda se disparó por el temor a multas que van desde los 2 mil 262.80 pesos hasta más de 3 mil 394.20 pesos para autos contaminantes.

Otro dato a destacar es que durante la prórroga de tres semanas que se otorgó para adquirir el engomado, se expidieron 45 mil documentos.

Por lo pronto, la autoridad ha reiterado que no habrá operativos especiales, pero el engomado ecológico es obligatorio, y su cumplimiento se verificará en el marco de la circulación diaria.

TRAS LA JORNADA de conformación de comités seccionales que Morena llevó a cabo el pasado fin de semana en todo el estado, se destacó que un 35 por ciento de dichos seccionales correspondieron a Ciudad Juárez.

La presidenta del comité ejecutivo estatal, Brighite Granados, informó que, de los 321 comités programados, ya se instalaron 284, de los cuales 112 están en la frontera.

Estos comités seccionales son la base organizativa del partido en el estado. La meta es que cada sección tenga su propio comité, 3 mil 231 en todo Chihuahua y mil 203 en Juárez. Para lograrlo, este fin de semana participaron unas 6 mil 500 personas en las asambleas, que incluyen tanto a afiliados como a simpatizantes. Cada comité requiere un mínimo de cinco personas, y una vez declarado el quórum se presentan los objetivos y se abre la participación.

Granados explicó que estos espacios servirán para consultar decisiones internas del partido, planear actividades locales y promover la participación ciudadana. También se prevé que los comités se involucren en debates de la Reforma Electoral, escuchando a la gente de cada sección y “representándola” en las decisiones de la llamada 4T.

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo Eduardo González Muñiz, celebró la jornada y destacó la participación de la militancia en la elección de presidentes y secretarios de cada comité.

González consideró que la actividad demuestra el respaldo de la ciudadanía y la militancia, y refuerza la organización interna del partido.

CHIHUAHUA es uno de los dos estados del país donde el 100% de los policías está certificado. El dato lo confirma el INEGI y viene acompañado de otras cifras que no suelen escucharse en temas de seguridad, como por ejemplo, más de un tercio de la corporación son mujeres, por encima del promedio nacional, y la mayoría de los cadetes que ingresan logran terminar su formación.

A esto se suma que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue invitada a participar en noviembre en el 1er Foro Municipalista de Seguridad Pública de Gobiernos Locales y Asociaciones Sostenibles y Seguras (GLASS) 2025 en El Salvador, donde presentará su experiencia en el uso de inteligencia artificial para la prevención del delito, al menos así lo dio a conocer el titular de la corporación, Gilberto Loya.

En ese encuentro, se reunirán autoridades municipales, académicos, especialistas y organizaciones civiles, donde la representación chihuahuense presentará la ponencia “Recuperando la Paz a través de la Inteligencia Artificial”.

La presidenta de GLASS, Juliana Rizo Nieto, destacó la relevancia de la participación del estado, resaltando el trabajo que ha realizado la SSPE.

Para Chihuahua, la participación representa una oportunidad para mostrar lo que se ha hecho en innovación tecnológica y, al mismo tiempo, escuchar experiencias que puedan adaptarse a la realidad del estado.

EL REGRESO a clases cada vez está más cerca. En las escuelas de Educación Básica comenzó el movimiento con directivos, inspectores y personal administrativo que retomaron actividades este lunes para no sólo preparar salones y agendas, sino también para arrancar la planeación de la Mesa de Prevención de Adicciones y Violencia para el ciclo escolar 2025-2026.

La maestra Marisa Cardona Gurrola, responsable del programa de convivencia escolar en la Zona Norte, adelantó que esta semana se pusieron sobre la mesa las primeras estrategias para atender a niñas, niños y adolescentes. La intención es trabajar de manera conjunta con áreas de seguridad, salud y educación.

En cada módulo se analizarán datos del ciclo anterior para fijar objetivos más claros este año. Después, la próxima semana, se afinarán criterios comunes para armar un plan de trabajo antes del inicio de clases el 1 de septiembre.

Mientras tanto, los 12 mil docentes de preescolar, primaria y secundaria regresarán de vacaciones el 25 de agosto, con lo que se completará la plantilla en los planteles. La rutina escolar está a punto de comenzar y, con ella, un esfuerzo adicional que busca que la enseñanza conviva con espacios más seguros y libres de violencia.