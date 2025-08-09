POR CUAUHTÉMOC estuvo la gobernadora Maru Campos. La agenda de trabajo reunió dos temas importantes para dicho municipio, la obra pública y el tema de salud.

Acompañada por el alcalde Humberto Pérez, Maru supervisó el avance del nuevo Centro de Convenciones, un proyecto que ya registra un 80% de construcción y que se prevé inaugurar en noviembre. Con una inversión conjunta de 103.5 millones de pesos entre el Estado y el Ayuntamiento, el recinto contará con salas equipadas, tecnología para eventos y espacios pensados para atraer ferias, simposios y encuentros empresariales.

Durante el recorrido, se confirmó que su apertura estará marcada por dos eventos importantes, la tercera edición del Día de la Manufactura y el Simposio Internacional sobre el Manzano. Para el alcalde, este tipo de infraestructura abre la puerta al turismo de negocios y da mayor proyección a la región.

La visita también sirvió para repasar otros proyectos impulsados en conjunto, como la Arena de Rodeo inaugurada en marzo y la construcción de la Pista de Arrancones.

Al recorrido acudieron además el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez; el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; el director de Obras Públicas de Cuauhtémoc, Víctor Delgado; el diputado local Saúl Mireles y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Cuauhtémoc, Carlos Martínez.

Sin embargo, la visita fue aprovechada por la gobernadora para hacer un llamado a la gente para vacunarse contra el sarampión. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud del Estado, hasta la fecha se han confirmado 3 mil 703 casos de sarampión en Chihuahua desde el 1 de enero, siendo precisamente Cuauhtémoc el municipio que encabeza la lista con más del 37% del total estatal.

Maru reconoció el trabajo coordinado con el municipio para frenar contagios e insistió en que la única manera de erradicar la enfermedad es mediante el biológico.

EL LUNES, el equipo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar tendrá una reunión para definir los detalles de lo que será su informe de gobierno. Ahí se decidirán aspectos como la logística, los invitados VIP y el enfoque del mensaje que presentará en septiembre.

El informe, el primero de su segunda administración, se prevé que se realice en el Estadio 8 de Diciembre, en el sur de la ciudad. La elección de este lugar busca dar un toque distinto y acercar el evento a una zona que pocas veces ha sido sede de actos oficiales.

Entre los puntos que se planea destacar, el presupuesto participativo será uno de los protagonistas. Este mecanismo, que permite a la ciudadanía decidir qué obras se realizan, ha generado proyectos que el alcalde quiere mostrar como ejemplo de participación. También se incluirán avances en infraestructura deportiva, con espacios renovados para la convivencia y el deporte.

La reunión del lunes iniciará la cuenta regresiva para la presentación del informe. Será el momento de ajustar no solo la organización, sino también la narrativa con la que la administración presentará su trabajo del último año.

A POCAS semanas de que inicie el ciclo escolar, el panorama en Chihuahua apunta a un regreso a clases sin sobresaltos. El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, aseguró esta semana que no existen “puntos rojos” que pongan en riesgo la vuelta a las aulas en el nivel básico.

Si bien admitió que en municipios como Guadalupe y Calvo y Ojinaga se han registrado problemas de seguridad, explicó que el contacto permanente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General ha permitido descartar situaciones que ameriten medidas extraordinarias. El seguimiento será constante para detectar cualquier cambio que pueda surgir antes de que los estudiantes regresen a sus salones.

La distribución de los libros de texto que inició esta misma semana tampoco enfrenta obstáculos, por lo que se espera que el material llegue a tiempo a las escuelas. Con la coordinación entre Educación y las corporaciones de seguridad, la estrategia busca mantener un pulso cercano sobre las comunidades y garantizar que el arranque del ciclo escolar se dé en condiciones normales.

HA INICIADO la cuenta regresiva en el Partido Acción Nacional, pues en Juárez, como otros municipios del estado, se preparan para el relevo en los distintos comités directivos municipales.

La presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez presentó desde Juárez, el calendario que se estará siguiendo en el blanquiazul. En el anuncio se hizo acompañar por el actual presidente del CDM del PAN en la frontera Gabriel García Cantú y por la diputada local, Xóchitl Contreras.

El proceso claro que pondrá a prueba la capacidad del partido para reorganizarse y proyectarse rumbo a lo que venga en 2027. El 21 de septiembre, la militancia definirá en asamblea quién tomará las riendas de los Comités Directivos Municipales y quiénes serán sus representantes en el Consejo Estatal y el Consejo Nacional.

En el partido aseguran que el proceso será abierto, democrático y con reglas claras, pero también reconocen que el resultado marcará la forma en que el panismo juarense se plantará frente a los próximos retos electorales.

El arranque formal será el 22 de agosto con la publicación de la convocatoria. Desde ese día y hasta el 1 de septiembre se recibirán los registros de aspirantes. Del 1 al 8 se revisarán los perfiles para confirmar que cumplen con los requisitos, entre los que destacaron: tener mínimo cinco años de militancia y, en el caso de quienes ocupen cargos públicos, estar al corriente con la aportación económica que establece el partido.

La campaña interna será breve, del 8 al 20 de septiembre, para cerrar con la votación un día después.

En la boleta estará en juego la presidencia del respectivo Comité Directivo Municipal, así como 12 espacios para el Consejo Estatal —seis para mujeres y seis para hombres— y dos lugares para el Consejo Nacional, uno por género.

Más que cargos honoríficos, se trata de posiciones estratégicas que influyen en la toma de decisiones y en la línea política del partido, tanto a nivel local como en su representación ante Chihuahua y México.

Álvarez, recordó que esta renovación forma parte de un calendario que ya avanza en 24 municipios, entre ellos Parral, Delicias y Cuauhtémoc. En Juárez, el objetivo es encontrar perfiles con experiencia, compromiso y disposición de tiempo para encabezar el trabajo político.

Juárez es uno de los municipios más grandes e influyentes del estado y, en las últimas elecciones, el PAN ha tenido que enfrentar la pérdida de espacios frente a fuerzas políticas con mayor presencia territorial. La nueva dirigencia tendrá que enfrentar el reto de reconectar con una base ciudadana diversa, mantener cohesionada a la militancia y reconstruir estructuras que permitan competir con fuerza en 2027.