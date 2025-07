EL ALCALDE capitalino, Marco Bonilla ya prepara su primer informe de gobierno de la nueva administración, y aunque aún no se define la sede, ya se revisan los datos que integrarán la presentación del próximo 4 de septiembre.

A diferencia de un cierre de ciclo, este informe marca el inicio de una segunda etapa en el gobierno municipal. Bonilla llega a este ejercicio con la ventaja de la continuidad, lo que permite evaluar no sólo lo hecho en el último año, sino los avances —y los pendientes— acumulados desde el arranque de su primer mandato.

Durante estos años, el alcalde ha insistido en atender temas como la infraestructura vial, el alumbrado público, el apoyo a la salud y la familia. Ahora, con un segundo periodo por delante, hay expectativa sobre cómo planea profundizar estos proyectos o si habrá un viraje hacia nuevas prioridades.

En la última semana, Marco se ha reunido con integrantes de su gabinete con el fin de revisar la información y el trabajo generado hasta el mes de junio.

En informes anteriores, se ha tenido al Teatro de la Ciudad como sede para el evento político y ciudadano de la rendición de cuentas, por lo que no se descarta que pudiera repetir, sin embargo, todavía no hay nada definido.

El informe es, al final, una oportunidad para hablarle a la ciudadanía con claridad. Más que un evento ceremonial, es un espacio para explicar qué se ha hecho, por qué se ha hecho y qué viene después.

REGULARIZAR una propiedad antes de que lleguen los recargos o la multa es mucho más manejable que enfrentar un embargo. El Municipio de Juárez ya inició el proceso para rematar diez casas por adeudos del impuesto predial.

Las propiedades, ubicadas en colonias como Parajes del Sur, El Barreal, Partido Escobedo, Jardines de San Pablo, Quintas del Real y Puente Alto, tienen valores que van desde los 430 mil hasta los 14 millones de pesos, y están en proceso de remate porque sus propietarios dejaron pasar las notificaciones, no llegaron a un acuerdo y acumularon deudas que, en algunos casos, datan desde 2009.

Y no son casos aislados. Diariamente, la Tesorería Municipal entrega notificaciones en al menos 100 viviendas por adeudos del predial. De esas, aproximadamente 10 no logran concretar un convenio de pago. Es decir, cada día hay potencialmente 10 propiedades que inician camino hacia el embargo y el remate.

Hasta ahora, ya se han realizado tres remates en lo que va del año, y el cuarto está programado para el 12 de agosto. Quienes aún figuran en la lista pueden evitar que su casa llegue al martillo si acuden antes de esa fecha y regularizan su situación. La Tesorería incluso ofrece facilidades como convenios de pago a plazos y descuentos del 100 por ciento en recargos por rezago.

En paralelo, el Municipio sigue detectando viviendas no registradas correctamente. De las más de 17 mil que se han identificado con construcciones no reportadas, muchas podrían también estar propensas a sanciones si no se actualiza su información. Ya se ha revisado entre el 65 y 70% del padrón, con ayuda de imágenes aéreas, y la revisión continúa.

En cinco meses, mil 500 personas han acudido a Catastro para corregir su situación, algunas tras enterarse por los medios. Eso les evitó sanciones. Pero quienes ignoran las notificaciones podrían no tener la misma suerte.

El llamado es que no conviene esperarse. La autoridad ha optado primero por el diálogo, pero si no hay respuesta, el proceso avanza.

LA OFICINA de enlace de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE) en Ciudad Juárez ya tiene nuevo responsable, Alejandro Hernández Estrella, un perfil con experiencia tanto en el sector público como en el privado, y con la encomienda de ofrecer una cercanía con la industria, el comercio y los usuarios domésticos.

La tarea no es sencilla. Juárez arrastra años de rezago en temas energéticos. A pesar de su tamaño e importancia económica, la región enfrenta retos que van desde el suministro deficiente hasta la falta de incentivos claros para la transición hacia energías limpias. Por eso es relevante que esta oficina busque ser un puente entre los usuarios y las soluciones.

Hernández Estrella llega con más de 18 años en el sector, fue superintendente general en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona Juárez y también ha trabajado en la iniciativa privada coordinando proyectos de energía solar.

Esta representación de la AEDE tiene el reto de dejar de ser una ventanilla simbólica para convertirse en un centro que acompañe proyectos, escuche necesidades y oriente a quienes buscan alternativas sostenibles.

LAS ACUSACIONES contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante la administración del entonces gobernador y hoy coordinador de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López parece no estar agitando el avispero en el partido, o al menos eso es lo que se quiere dar a entender.

La consejera nacional del partido y delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, descartó que las acusaciones contra Hernán Bermúdez vayan a afectar al movimiento.

En su opinión, la fuerza de Morena está “en sus principios”, y estos se reafirmaron recientemente durante su Consejo Nacional. El mensaje es que quien quiera seguir dentro del partido debe asumirlos y cumplirlos. Esa es, según Chávez, la guía interna, incluso ante situaciones delicadas como esta.

También insistió en que se investigue a quien tenga que investigarse. Lo dijo sin rodeos, pero sin dar más detalles. Y aunque defendió que la aceptación del partido no se verá afectada, el tema no deja de ser incómodo: se trata de un personaje ligado a una figura importante del morenismo, envuelto en una denuncia que pone en entredicho su actuar como funcionario.

Todo indica que la apuesta de Morena es no permitir que el ruido externo altere la narrativa del movimiento. Pero, como ocurre con cualquier partido en el poder, el reto no está solo en mantener la cohesión interna, sino en mostrar que hay una respuesta clara ante las acusaciones, más allá del discurso. Porque las lealtades políticas se prueban también en cómo se manejan los momentos incómodos.