La inclusión de Javier Corral Jurado en la lista de aspirantes al Senado por la vía plurinominal ha desatado una serie de críticas tremendas tanto para él como para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ha confiado en él recientemente y que cree que le puede aportar buenas ideas.

Los principales detractores desde luego provienen del Partido Acción Nacional (PAN), partido del que se fue alejando desde hace mucho tiempo por el rumbo que había tomado. De traidor e incongruente no lo bajan. También consideran que es un error de Morena incluirlo.

La gobernadora Maru Campos lo consideró una vergüenza. La diputada Daniel Álvarez calificó el asunto con un grave error. El diputado local Alfredo Chávez se fue más arriba y expresó que Morena recoge los desperdicios y los hace candidatos. Mario Vázquez dijo que pertenecía al contenedor de residuos. Corral Jurado no ha hecho declaración pública al respecto.

Para la oposición, ese movimiento cae de perlas, pues qué mejor que un perfil como el de Corral para generar inestabilidad interna y que los propios morenistas se coman entre sí. Ya ocurrió cuando Claudia Sheinbaum lo incluyó en su lista de asesores. La situación puede escalar ahora.

Los integrantes de Morena tienen dos opciones: aceptar a Javier Corral y jugársela en la contienda electoral para demostrar así la unidad que tanto pregonan, o presionar tanto para tumbarlo, con el riesgo de que en medio de esa exigencia sus oponentes les ganen la elección.

La crítica hacia Corral y su adhesión también tiene bases en los dichos del exgobernador. Cuando estaba en el poder criticó duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo confrontaciones, pero después se arreglaron, incluso el mandatario invitó al antiguo gober a ser embajador, pero no se logró.

Veremos si el exgobernador confirma la postulación o si la presión es suficiente para que ceda su lugar.

Y hablando de Morena, ya de madrugada mostró el listado final de personas consideradas para el Senado y la Cámara de Diputados. Previamente hizo un sorteo en el que se eligieron a consejeros y militantes para integrar las listas preliminares. Ahí salió el nombre del actual alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

El jueves, el mandatario dejó claro que no se registró ni pidió ser seleccionado, se trató de un sorteo y le tocó la suerte de ser elegido. También aseguró que su objetivo es la reelección y continúa con los preparativos para dejar la administración un rato y concentrarse en la campaña.

Todavía falta para que las declaraciones suban de tono, pero el alcalde ya ha dado algunas muestras de los puntos que tendrá para exponer. Está claro que no ve en Rogelio Loya un amigo, tampoco un colega, es más bien su contrincante todavía implícito al que tiene que vehemencia.

También consideró que hay una campaña no oficial por parte de algunos funcionarios estatales para apoyarlo o en este caso para lanzar críticas hacia su política. Los comentarios van a seguir, no porque sean tiempos electorales, sino porque hay libertad y porque son de partidos distintos.

La discusión escalará una vez que lleguen los tiempos oficiales. Por el momento todos deben concentrarse en los asuntos pendientes.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) no se escapa de las polémicas de temporada. Cientos de estudiantes promovieron amparos para evitar el pago de la inscripción en la escuela. Argumentaron el derecho a la educación gratuita y otros casos de recursos que se han aplicado para librar el cobro.

Sin embargo, resolver estos asuntos no resulta tan sencillo. La situación también ha traído incertidumbre sobre los alumnos: ¿pueden entrar a las clases?, ¿se validarán los exámenes y trabajos presentados?, ¿podrán avanzar en los semestres? De acuerdo con el rector Luis Rivera, sí se les ha permitido.

No obstante, el rector dejó claro que el no pagar incluye la posible pérdida del semestre, en otras palabras, no están en la lista y no se les puede evaluar. Por lo que se abrirán hoy cajas únicas para el pago de la inscripción. La advertencia está hecha y los resultados ya conocidos.

En este tema se ha sospechado que grupos políticos están detrás de los amparos, es decir, que un personaje, partido u organización motivó a los estudiantes a interponer los recursos para generar inestabilidad y que el rector haya salido a dar esas declaraciones. ¿Quién puede ser?