ARRANCÓ la temporada de informes y la gobernadora Maru Campos ya confirmó que estará presente en Delicias y Chihuahua para acompañar a Jesús Valenciano y Marco Bonilla, respectivamente.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la comparación que la gobernadora hizo, al decir que “ya empieza la Navidad, quien se porta bien recibe regalo y quien no, se queda sin él”.

La frase, más allá del tono juguetón, sirve para la reflexión de cómo se leen estos actos políticos. La presencia de la gobernadora en un informe no es sólo cortesía, también transmite cercanía con los alcaldes y da pistas de cómo anda la relación con cada municipio.

En el caso de Juárez, Campos fue cautelosa. Dijo que no tiene confirmada su asistencia al informe del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pero afirmó que se mantiene al pendiente de lo que ocurre en la frontera.

La lista de informes que se realizarán durante el mes de septiembre es larga; pero de momento, el evento en Delicias será el miércoles 3 de septiembre en el Polideportivo Bicentenario; en Chihuahua será el jueves 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad; en tanto que en Juárez, está programado para el domingo 7 de septiembre. Muy seguramente en los próximos días, la gobernadora confirme su asistencia para acompañar a otros alcaldes.

EL PRI busca regresar a la Presidencia del Congreso del Estado después de siete años sin ocuparla. La propuesta, la dio a conocer el lunes el coordinador de la bancada priista, Arturo Medina, acompañado del dirigente estatal, Alex Domínguez.

El partido tiene en mente proponer al diputado Guillermo Ramírez. Medina explicó que la decisión surgió de un acuerdo entre los legisladores del PRI y las dirigencias estatal y nacional.

La intención, dijo, es que la Presidencia de la Mesa Directiva se convierta en un espacio para construir acuerdos y no para lo que calificó como “politiquería estéril”.

El coordinador priista también reconoció que hasta ahora ha habido apertura de otras bancadas, lo que consideró un buen punto de partida. La definición, sin embargo, todavía está pendiente. Será la Junta de Coordinación Política la que se reúna mañana 27 de agosto para votar la propuesta y decidir si Ramírez asume o no la Presidencia.

Por su parte, Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del PAN, respaldó la propuesta del PRI, enfatizando la importancia de contar con una Mesa plural que refleje la diversidad de fuerzas políticas en el Congreso.

Subrayó que la pluralidad y el diálogo serán esenciales para enfrentar los retos del próximo Periodo Ordinario de Sesiones, permitiendo construir acuerdos sólidos, generar consensos y fortalecer la gobernabilidad parlamentaria.

Si el PRI logra encabezar la Mesa Directiva, no solo será un movimiento simbólico después de casi una década fuera de esa posición; también será la oportunidad de probar que el partido puede traducir su “unidad interna” en resultados legislativos.

ESTA SEMANA un grupo de senadores del PAN recorrerá Chihuahua para conocer de cerca cómo viven los municipios serranos y cuáles son los retos más urgentes. La visita es parte de los trabajos previos a la reunión plenaria de su bancada, programada para el 30 de agosto.

El anuncio lo hizo el senador chihuahuense Mario Vázquez Robles, quien explicó que la idea es sensibilizar a sus compañeros sobre la diversidad del estado, desde la capital, con sus problemas urbanos, hasta la Sierra, con sus condiciones geográficas, sociales y económicas tan particulares. El recorrido incluye municipios como Bocoyna y Urique.

La comitiva estará encabezada por el coordinador Ricardo Anaya y contará con la presencia de Marko Cortés, de Michoacán; María de Jesús Díaz Marmolejo, de Aguascalientes; Gustavo Sánchez, de Baja California; Gina Geraldina Campuzano, de Durango; Miguel Márquez, de Guanajuato; Ivideliza Reyes, de Nayarit; Mayuli Latifa Martínez, de Quintana Roo; Verónica Rodríguez, de San Luis Potosí; Imelda Margarita Sanmiguel, de Tamaulipas; y Raymundo Bolaños, de Yucatán.

De acuerdo con Vázquez Robles, uno de los temas centrales que abordarán será el federalismo y la importancia de fortalecer a los municipios. Recordó que son los ayuntamientos el primer nivel de gobierno al que acuden los ciudadanos y, en muchos casos, los responsables de resolver las necesidades más inmediatas de la gente.

La intención, según el senador, no es llevarse solo datos en carpetas, sino experiencias que permitan entender mejor la complejidad de Chihuahua.