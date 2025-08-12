EL ALCALDE, Cruz Pérez Cuéllar convocará a una reunión con el director de Obras Públicas, Daniel González, y los responsables de las áreas técnica y de urbanización para definir el arranque del programa intensivo de bacheo.

El plan podría iniciar a partir del 15 de septiembre, cuando se prevé y termine la temporada de lluvias. Cruz ha dicho que lo que se busca es acelerar la atención a los reportes ciudadanos con trabajos incluso nocturnos.

Aunque ya se cuenta con presupuesto para estas labores, se revisará si es suficiente para llevar a cabo un programa más intensivo y amplio que atienda de manera más rápida y efectiva las calles dañadas.

El presidente municipal reconoció que el ritmo actual de atención no es el ideal, pero aseguró que siguen trabajando para mejorar y que el programa intensivo comenzará apenas las condiciones climáticas lo permitan.

Este esfuerzo busca responder a las demandas de la población y dar solución pronta a un problema que afecta la movilidad y seguridad en la ciudad.

LA CONSTRUCCIÓN de un nuevo hospital del IMSS en Chihuahua Capital sigue en pausa. Mayra Chávez Jiménez, delegada de Bienestar en el estado, aclaró que, aunque se habló públicamente de dos predios que el Ayuntamiento pondría a disposición, hasta ahora no se ha concretado el traspaso oficial de ninguno de ellos para este propósito.

Chihuahua no cuenta con un hospital nuevo del IMSS desde hace más de 40 años, y la construcción de uno sigue detenida por falta de acuerdos y claridad sobre el terreno donde hacerlo.

Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, señaló que el estado está listo para recibir inversión federal para un hospital del IMSS y otro del ISSSTE. Ha reiterado que durante la administración municipal de Maru, el Municipio donó un terreno cercano a 9 hectáreas para un hospital, pero la inversión federal nunca llegó y el predio regresó al Ayuntamiento.

Actualmente, el Ayuntamiento trabaja para donar otro terreno de características similares, pero hasta ahora no se ha concretado el traspaso oficial. La propia delegada del Bienestar Mayra Chávez reiteró que, a pesar de no ser parte de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), tiene la información de que el Ayuntamiento de Chihuahua no ha formalizado el traspaso de un terreno que sirva para la edificación de la infraestructura.

Ante dicha situación, De la Peña ha dicho que el IMSS analiza hacerse de una porción del parque El Palomar en Chihuahua, para construir el nuevo hospital como ha sucedido en años anteriores.

Y es que de acuerdo con el secretario, una parte del terreno pertenece al Gobierno Federal, por eso la propuesta para la construcción. Sin embargo, debido a que la zona es un espacio público de la ciudad ya con mucho arraigo, la idea empieza a generar resistencia y preocupación entre autoridades estatales y ciudadanos.

EN EL PAN están de acuerdo con reducir la cantidad de diputados plurinominales y revisar el financiamiento a los partidos, sin embargo, rechazan la reforma electoral que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que aseguran, busca controlar el Poder Legislativo y apoderarse del Instituto Nacional Electoral (INE).

Daniela Álvarez Hernández, presidenta del PAN en Chihuahua, explicó que aunque apoyan esos cambios, la forma en que Morena quiere hacerlos está diseñada para eliminar los contrapesos y concentrar el poder en un solo partido.

Álvarez señaló que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está integrada por funcionarios federales, como Pablo Gómez y Rosa Icela Rodríguez, con la intención de un control absoluto del sistema electoral.

Por su parte, la diputada federal Manque Granados acusó que Morena usa engaños para ocultar los verdaderos objetivos de la reforma, mientras que la diputada Rocío González aseguró que dentro del blanquiazul se está proponiendo la segunda vuelta electoral, primarias internas, gobiernos de coalición y eliminar la sobrerrepresentación.

El PAN coincide en algunos ajustes al sistema, pero advierte que la reforma de Morena pretende debilitar la democracia y acabar con los controles necesarios para evitar abusos.

LA ASOCIACIÓN de Agentes Aduanales se sentó con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar y con Roberto Mora, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, para hablar de un problema que ya tiene fecha encima, el cierre del puente Córdoba al tráfico de carga.

El tema preocupa porque, mientras Estados Unidos tiene lista su parte desde 2017, en México apenas se están empezando a discutir soluciones. Y el escenario no pinta sencillo, toda la mercancía que hoy cruza por Córdoba tendría que desviarse a Zaragoza, una aduana pequeña que ya batalla con el flujo actual.

Adrián Rodríguez Almeida, presidente de los agentes aduanales, insiste en lo mismo desde hace dos años, ampliar la conexión hacia Santa Teresa. Ahí hay cuatro módulos de despacho y mejores vías, pero los accesos son limitados y si no se adaptan, el embudo será inevitable.

El directivo señala que seguir insistiendo en revertir la decisión del cierre es perder tiempo. En lugar de eso, hay que concentrar esfuerzos en gestionar recursos para mejorar la infraestructura vial y aduanera. Destaca proyectos que el gobierno municipal ya tiene sobre la mesa, como la ampliación del bulevar Cuatro Siglos para conectar el puente Zaragoza con Guadalupe-Tornillo, así como la conexión de Cuatro Siglos con la avenida 16 de septiembre para tener acceso directo a Jerónimo-Santa Teresa.

Además, la infraestructura aduanera debe crecer no solo en materia de infraestructura física, sino también en personal. Se requiere que tanto México como Estados Unidos asignen más agentes aduanales para atender el aumento en la carga y evitar cuellos de botella.

Aunque faltan apenas 22 meses para el cierre, las autoridades mexicanas apenas comienzan las reuniones para plantear soluciones. En contraste, del lado estadounidense las obras llevan años preparadas. El tiempo apremia y la coordinación entre autoridades y sectores productivos es indispensable.