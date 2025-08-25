DURANTE el fin de semana, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, estuvo en Chihuahua Capital para participar en distintos encuentros políticos y sociales donde habló de los avances que ha tenido la frontera en salud, educación y vivienda gracias al trabajo coordinado con el Gobierno Federal.

Primero, Cruz participó en una reunión de alcaldes y la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, en donde refrendó su compromiso de mantener la unidad del partido.

También, en su paso por la capital visitó el gimnasio del SNTE, en donde encabezó una asamblea informativa, a la que asistieron cientos de líderes sociales, consejeros y excandidatos de Morena. Ahí recibió mensajes de respaldo de figuras como Marco Quezada, Chayito Caro y Janeth Álvarez. También lo acompañaron representantes del Sindicato del Nacional Monte de Piedad, el Sindicato de Telefonistas de México, Descendientes de la Revolución y UNIJUV.

En sus intervenciones, Pérez Cuéllar destacó proyectos que hoy están en marcha en Juárez. Entre ellos, la construcción del hospital del IMSS, los centros de educación y cuidado infantil (CECI) para apoyar a madres trabajadoras, y un nuevo complejo habitacional con 800 casas para trabajadores del Infonavit en un terreno adquirido por el municipio.

El alcalde aseguró que estos avances son resultado de la gestión directa con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, y que marcan una diferencia con otras ciudades del estado donde la falta de coordinación ha limitado la llegada de inversiones federales.

Su visita a Chihuahua Capital sirvió no solo para rendir cuentas, sino también para fortalecer los vínculos políticos que apuntalan el proyecto de Morena rumbo a los próximos años.

EL CENTRO de Atención Integral a Migrantes (CAIM) de Ciudad Juárez se prepara para recibir a la red de liderazgo norteamericana Alianza Américas el próximo martes 23 de septiembre.

La visita, coordinada por la Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población, busca mostrar de cerca cómo se atiende a las personas en movilidad y los servicios que se ofrecen para mejorar su calidad de vida.

Además, la visita permitirá que los integrantes de la delegación conozcan el modelo interinstitucional implementado en el CAIM. Se trata de un esfuerzo por integrar distintas dependencias y organizaciones para atender de manera integral a quienes llegan a la frontera norte.

Enrique Serrano Escobar, coordinador del Coespo, explicó que se compartirá información sobre los cambios en el comportamiento migratorio, estadísticas de población flotante y los servicios ofrecidos por el Gobierno del Estado. Entre estos se incluyen orientación jurídica, laboral y de salud, así como alimentación, alojamiento y apoyo en traslados.

La delegación estará conformada por 14 integrantes entre oficiales electos, líderes de fe y representantes de organizaciones filantrópicas de Chicago.

Actualmente, el CAIM atiende diariamente a más de 60 personas, brindando apoyos inmediatos que buscan mejorar sus condiciones mientras permanecen en Ciudad Juárez.

​Por lo pronto, este pasado domingo fueron retiradas dos carpas del lugar. Mayra Chávez, delegada del Bienestar en Chihuahua, dijo que estas acciones correspondieron a una serie de trabajos de mantenimiento que podrían incluir la reubicación de las estructuras dentro del mismo predio para un mejor aprovechamiento del espacio.

EL CONSEJO Estatal del PAN vivió una jornada más que nada de balance durante el fin de semana, pues se llevó a cabo su última sesión, antes de su próxima renovación.

La presidenta estatal, Daniela Álvarez, presentó el Primer Informe de Acción, un documento que resume el trabajo del partido en cada municipio y que busca mostrar cómo se ha mantenido la cercanía con la ciudadanía.

La sesión fue un espacio para revisar lo hecho, pero también sirvió para dar reconocimiento a quienes han dedicado buena parte de su vida a Acción Nacional. Durante la jornada, también se otorgaron nombramientos a consejeros vitalicios.

La propia Daniela dijo que cada etapa fortalece el trabajo del partido, en donde todavía queda mucho por hacer.

AGENTES aduanales de Ciudad Juárez se preparan para reunirse con legisladores federales a fines de septiembre para discutir la propuesta de reforma aduanera que será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre.

Adrián Rodríguez Almeida, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Ciudad Juárez, explicó que el encuentro con senadores y diputados podría realizarse después del 20 de septiembre. El objetivo es analizar los puntos clave de la reforma y debatir su impacto en la operación diaria del comercio exterior.

Uno de los temas más sensibles es la desaparición del artículo 54 de la Ley Aduanera, que actualmente establece excepciones de responsabilidad para los agentes aduanales en casos de mercancías de difícil identificación. Estas son aquellas que no pueden clasificarse con certeza a simple vista, lo que obliga a enviar los productos a laboratorio para verificaciones.

Rodríguez Almeida señaló que, aunque hay aspectos de la reforma que pueden generar debate, los agentes aduanales buscan que la ley permita un comercio exterior más ordenado y cumpla con la regulación vigente. Su intención es participar en la mejora del marco legal sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de los procesos.

También desde la AAA se ha destacado que el contrabando representa una competencia desleal para los agentes aduanales. Toda mercancía debería ingresar al país a través de las agencias autorizadas, pagando los impuestos correspondientes y respetando las normas, aseguró.

El diálogo que se abrirá en septiembre será determinante para definir cómo la reforma aduanera afectará la operación diaria del comercio exterior y la responsabilidad de los agentes.