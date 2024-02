El ambiente electoral se puso candente y eso que apenas empieza el proceso en Juárez. El Frente Amplio oficializó a Rogelio Loya como el aspirante a la alcaldía en la frontera, con el respaldo del PRI-PAN-PRD. Aseguran que resultó el más votado en las encuestas realizadas entre los ciudadanos.

La designación fue sorpresa para muchos, pues consideraban que era el perfil más fuerte y más obvio para una elección de este tipo, en la que hay muchas cosas en juego y en la que se deben poner todos los esfuerzos. Al respecto, se hizo una lectura que ha sacado chispas en las últimas horas.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo la siguiente observación: se designó a Loya para la alcaldía; en la carrera por el Senado están Daniel Álvarez y Mario Vázquez. ¿Qué tienen en común? Son del PAN. El PRD busca regidurías en Juárez y el PRI podría conformarse con la Sindicatura.

Estos nombramientos han dejado muy atrás al PRI, que por décadas se consideró el partido más sólido de México y que ofrecía las mejores alternativas. Ahora, su realidad es otra y parece estar condicionado por el blanquiazul. O puede que esos hayan sido los acuerdos que amablemente firmaron. Sin embargo, no todos están de acuerdo.

La condición del tricolor ha desatado una fuga de integrantes que ya no se sienten representados, especialmente por el dirigente estatal del partido, Alex Domínguez, a quien el alcalde Pérez Cuéllar lo consideró como un achichincle del blanquiazul, un operador más. Eso le mereció una felicitación al PAN por parte del edil local.

En tanto, el dirigente del PRI por su cuenta busca una diputación federal.

De Loya, Pérez Cuéllar mejor ni opinó. Dijo que después habrá tiempo para eso, lo que demuestra su confianza en que será el representante de Morena en la contienda electoral. El partido y los líderes tendrán que revisar su caso y determinar si va o no por la reelección.

La guerra de declaraciones podría ampliarse esta semana y poco a poco irse intensificando según avanza el proceso. Habrá que estar listos para captar todas las voces, analizarlas y concluir algo al respecto.

La llegada de cientos de soldados a Ciudad Juárez ha despertado suspicacias entre los sectores más liberales de la ciudad. ¿Por qué el Ejército está en las calles cuando los asuntos de seguridad se deben de resolver a nivel local y estatal? La situación genera muchos cuestionamientos.

Las autoridades confían en que la presencia de los militares ayudará en el combate al crimen organizado. No se trata del fuego contra fuego como en el pasado, sino con estrategias diferentes que permitan la desintegración de los grupos, dañar su estructura financiera y operativa.

Al respecto, la gobernadora Maru Campos espera que la coordinación esta vez sea diferente. La mandataria constantemente ha expresado que la federación, específicamente el presidente AMLO, ha sido omisa en las tareas de seguridad. Le ha dado prioridad a otros temas.

Campos está dispuesta a colaborar para que el combate al crimen resulte de la mejor forma, aunque aclaró que no está para presentar una cara bonita al gobierno federal, en otras palabras, no se doblegará y continuará defendiendo los intereses de Chihuahua. Eso no limita el objetivo principal: la seguridad.

Y hablando del tema, los transportistas de Chihuahua alistan un nuevo paro de actividades y bloqueos en las carreteras estatales. La exigencia es la misma: mayor vigilancia y respuesta rápida de las corporaciones para evitar que los conductores sean víctimas de asaltos y otras agresiones.

La Amotac exigirá más presencia de elementos de seguridad en las carreteras, pero también que se intervengan las vías estructuralmente, que no sea un peligro para los transportistas y conductores de vehículos particulares avanzar por ellas. Los accidentes pueden ser mortales.

Se entiende la molestia de los operadores. En realidad todas las personas deberían hacer algo similar cuando no están de acuerdo, o no. Es parte de la libertad. Sin embargo, las protestas y bloqueos podrían generar retrasos y pérdidas económicas. Aun así, están dispuestos a aceptar el costo.