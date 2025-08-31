Otro escándalo de casas

Bienvenidos al México de la transformación de cuarta, digo de la cuarta transformación, donde los pobres aspiran… pero los que se dicen austeros compran casas de 12 millones de pesos. En un país donde la justa medianía se predica con más devoción que de lo que de verdad se practica, la finísima persona y senador de la República, Gerardo Fernández Noroña —aquel paladín de la izquierda combativa, enemigo declarado del privilegio, azote de los fifís— acaba de dar un salto que ni los clavadistas de la quebrada en Acapulco: de la vecindad de Santo Domingo a un paraíso de piedra volcánica en Tepoztlán. Todo esto, claro, sin dejar de ser "pobre pero honrado". ¿O como era?

Pero no nos desviemos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha dado una clase magistral a los periodistas sobre lo que es importante y lo que no, y pregunta con la ceja levantada: ¿Qué es más importante: la modesta mansión de Noroña o que el jefe de la DEA haya puesto a Genaro García Luna en el mismo costal criminal que a "El Chapo" y "El Mayo"? Vaya dilema. Una especie de examen moral para medios de comunicación mal portados que, en lugar de hablar de narcotraficantes, se atreven —¡osan! — a poner bajo la lupa los gustos inmobiliarios de los apóstoles de la Cuarta Transformación.

Claro que García Luna merece cada línea de crítica. Pero aquí no estamos hablando de elegir entre dos sopas; estamos hablando de la coherencia, ese concepto escurridizo que algunos funcionarios abrazan solo en campaña y avientan como si apestara en cuanto pisan la alfombra de una sala VIP. El caso de Noroña es representativo, no por la casa en sí, sino por lo que representa: el divorcio entre el discurso y la realidad. Porque si lo suyo, lo suyo es predicar la austeridad republicana mientras se desliza en camioneta de alta gama rumbo a una mansión en un Pueblo Mágico, quizá —sólo quizá— haya una pequeña inconsistencia ideológica.

Y no es que esté mal tener éxito. El problema es que el éxito, en esta narrativa, era pecado. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", nos decían. Y nosotros, ingenuos, creímos que eso incluía a los legisladores, que por algún motivo aún no se consideran parte del "gobierno". Lo cierto es que Noroña, como muchos otros, no ha roto ninguna ley, porque aparentemente no es dinero mal habido. Lo que ha roto es la burbuja de la austeridad como bandera moral. Y mas porque la casa efectivamente vale 12 millones de pesos, que incluso muchos mexicanos clasemedieros y aspiracionistas no la tienen ni en sueños.

Así que sí, hablemos de García Luna. Pero también hablemos de Noroña, porque los escándalos no son excluyentes y porque la congruencia en política, debería cotizarse más alto que un terreno con vista a las montañas. Tal vez la pobreza franciscana ya no viva en vecindades, sino en residencias de 12 millones.

Total, que los escándalos de Noroña, incluido el pleito a empujones con Alito Moreno, —otro impresentable— le quita protagonismo a lo que la federación quiere imponer como prioridades. Sin ir más lejos, del primer informe de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, nadie está hablando en este momento y esa no creo que sea la idea de las actuales autoridades.