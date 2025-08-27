LA FRONTERA está estrenando un rostro distinto en una de sus principales accesos, el Aeropuerto Internacional Abraham González. Con la inauguración de su nuevo edificio y remodelaciones que implicaron una inversión de 800 millones de pesos, la terminal aérea no solo mejora la experiencia de los pasajeros, sino que también se convierte en un símbolo del momento que atraviesa la frontera, marcada por la atracción de inversiones y el crecimiento industrial.

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), ya anunció que todavía tiene planes de ampliar aún más la terminal. Su director general, Ricardo Dueñas, explicó que para 2026 se destinarán mil 200 millones de pesos adicionales, lo que permitirá elevar la capacidad operativa a 2.9 millones de pasajeros al año. Hoy, el aeropuerto atiende alrededor de 2.2 millones de viajeros, una cifra que confirma la necesidad de contar con instalaciones que acompañen el dinamismo de la región.

Durante el acto de inauguración, la gobernadora Maru Campos aprovechó para recordar que Juárez es líder nacional en exportaciones hacia Estados Unidos, con más de 75 mil millones de dólares al año. Además, reconoció la fuerza de la industria automotriz, aeroespacial y electrónica, incluida la producción de microchips, y habló de cómo su gobierno busca garantizar paz laboral y certeza jurídica para sostener el interés de nuevas inversiones.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar celebró que la ciudad cuente con un aeropuerto renovado y aseguró que el municipio está listo para trabajar en equipo para que el crecimiento de Juárez no se detenga.

El aeropuerto renovado es más que un edificio moderno. También representa el esfuerzo de Juárez por prepararse para un ciclo de desarrollo.

LA VISITA a Juárez que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tenía para esta semana al final quedó aplazada para el mes de septiembre en fecha todavía por confirmar.

La expectativa se había levantado porque la gobernadora Campos había anunciado el 28 de agosto como el día en que el funcionario estaría en esta frontera. Sin embargo, desde la Secretaría de Economía federal aclararon que el itinerario cambió y que habrá que esperar unas semanas más.

Ebrard viene a revisar la implementación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, un programa que pretende detonar crecimiento económico en distintas regiones estratégicas del país.

En las últimas semanas, Ebrard ha mantenido una agenda muy apretada, apenas el pasado 21 de agosto se encontraba en Washington preparando reuniones de trabajo con las autoridades de comercio de los Estados Unidos, y poco después lanzando la campaña de la marca “Hecho en México” y participando en la East Coast México Hundred Summit.

Por ahora, la frontera queda a la expectativa. Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él la oportunidad de confirmar qué tanto del discurso federal sobre desarrollo económico tendrá repercusiones en Juárez y su gente.

JUÁREZ estará presente en una de las conversaciones más relevantes sobre infraestructura y sostenibilidad en la frontera. El director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento, Sergio Nevárez, participará como panelista en el NADBank Summit 2025, a celebrarse en San Antonio, Texas, evento al que también está invitado el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata.

Nevárez participará en el panel titulado “El agua es vital: invertir en agua mejora la calidad de vida e impulsa el crecimiento económico”, un espacio donde se abordará un tema que para nuestra ciudad resulta ineludible, el manejo del recurso hídrico.

Pero la invitación no llega nada más porque sí, pues el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), organizador del foro, ha sido un aliado clave en proyectos que han marcado la infraestructura de Juárez. Desde la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Sur en 2009, hasta las más recientes obras en el sistema de alcantarillado, por lo que hay una buena relación con la institución financiera.

ESTA SEMANA el senador Juan Carlos Loera de la Rosa arrancó con su primer informe. El lunes lo hizo en el parque de Ampliación Aeropuerto y este martes siguió con las actividades en el Polideportivo de la colonia Revolución Mexicana, ahora acompañado de la senadora Karina Ruiz. Nada de salones cerrados, sino un formato más de convivio vecinal.

Loera contó que en este primer año no faltó a ninguna sesión del Senado y que le tocó estar en más de 420 horas de Pleno. Desde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, dijo, impulsó audiencias públicas en México y Estados Unidos para escuchar de primera mano a migrantes, empresarios y familias de la frontera. También habló del cierre del puente Córdova-Américas, y aseguró haber impulsado sanciones más fuertes contra el tráfico de armas.

El informe no fue una pasarela política, aunque sí reunió a varios rostros de Morena. Estuvo la senadora Malú Micher, por ejemplo, que lo reconoció por su trabajo en las reformas a favor de una vida libre de violencia, además de liderazgos locales y hasta música de banda para ambientar. También se dejaron ver, al menos en Juárez algunas caras del sector empresarial como el de Isela Molina, presidenta de Canacintra y María Teresa Delgado, consejera nacional de Index; además del cónsul de México en El Paso, Mauricio Ibarra, entre otras personalidades.

La ruta de informes continua esta misma semana, pues se tiene pendiente la visita a Chihuahua capital, Ascensión y la Sierra Tarahumara. La idea, según el propio senador, es llevar este ejercicio a distintas partes del estado.