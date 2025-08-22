TODO PARECE indicar que el próximo 22 de octubre, la gobernadora Maru Campos estaría presentando el nuevo Plan Estatal de Desarrollo Urbano, un documento que no se actualizaba desde 1988, y que busca poner al día la forma en que se organiza y crece el territorio en el estado.

El anuncio lo hizo el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, quien recordó que esta actualización no es un capricho, sino una deuda que ya pesaba sobre los municipios. Muchos de ellos trabajan con planes desfasados, lo que les ha dificultado atender problemas básicos de movilidad, vivienda y servicios.

Desde abril se llevaron a cabo consultas en distintas regiones como Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Parral y la Sierra, en donde han participado alcaldes, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y ciudadanos sumando propuestas para darle forma al plan y sirva como guía para planear el crecimiento de las ciudades en los próximos años.

Además del plan estatal, también se prepara una estrategia específica para ocho municipios, entre ellos Praxedis, Parral, Bocoyna, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Conchos para darles herramientas para ordenar su desarrollo y evitar que sigan dependiendo de planes viejos o incompletos.

Si todo avanza como está previsto, los primeros instrumentos podrían estar listos a finales de este año y pasar a aprobación. La clave será que los municipios realmente los adopten y los conviertan en una hoja de ruta para su crecimiento. Porque si algo ha mostrado la historia reciente, es que el costo de no planear se termina pagando caro con ciudades desordenadas, servicios insuficientes y una calidad de vida que no mejora al ritmo que debería.

EL GOBIERNO federal prepara un programa especial para impulsar la producción de carne en México. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el plan arrancará en Sinaloa, Durango y Coahuila, mientras que estados ganaderos como Chihuahua y Tamaulipas serán incorporados en una segunda etapa.

La propuesta surge como respuesta a las afectaciones que dejó la suspensión de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, luego de que se detectaron casos del gusano barrenador. Para reabrir la frontera, ambos países acordaron indicadores técnicos que permitirán determinar con mayor claridad cuándo se puede mantener el comercio y cuándo debe restringirse.

Sheinbaum explicó que, aunque el tema de la frontera es importante, el proyecto no se limita a esperar la autorización estadounidense. La idea es fortalecer toda la cadena de producción, desde la engorda, hasta la industrialización y comercialización de la carne. Es decir, un plan que busque darle más peso al mercado nacional y, al mismo tiempo, recuperar la capacidad de exportar.

Según se ha adelantado, las asociaciones ganaderas forman parte de las discusiones, y se espera que en los próximos meses el programa se dé a conocer directamente en los estados productores.

De entrada, el beneficio irá para el norte del país, aunque la mandataria federal aseguró que la meta es integrar a más regiones en fases posteriores.

El reto será que este plan funcione como alternativa para los ganaderos que han visto afectadas sus ventas por el cierre de la frontera. Si logra consolidarse, podría significar un respiro para una de las actividades más tradicionales y económicas del norte del país

EN MEDIO de los procesos de renovación por los que está atravesando el Partido Acción Nacional (PAN), se sigue planteando cómo quiere llegar a las elecciones de 2027.

Al menos lo anterior quedó claro durante una reunión informativa en el Comité Directivo Municipal de la capital, donde Alfredo Chávez Madrid, coordinador de los diputados blanquiazules en el Congreso del Estado, sostuvo que la meta es mantener la unidad y fortalecer la cercanía con la ciudadanía para enfrentar a Morena en la siguiente contienda.

Chávez, reconoció que conquistar a los jóvenes será el reto más grande. En su intervención también recordó los avances que atribuye a gobiernos panistas.

En la reunión se abordaron temas que, según los panistas, deben ser centrales en su proyecto, tales como seguridad pública, servicios de calidad, un crecimiento urbano ordenado y desarrollo sustentable.

La presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Sarahí Franklyn, afirma que la estructura partidista se entregará “como un tren en marcha” a la siguiente dirigencia municipal, con la expectativa de reforzar el trabajo territorial rumbo al 2027. A su juicio, la estrategia será mantener el contacto cercano con la ciudadanía para refrendar la confianza en Acción Nacional.

El encuentro reunió a personalidades como René Rascón, secretario del CDM; Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud; Olivia Franco, síndica municipal; Mariana de Lachica, vocera municipal; Francisco Navarro, director de Comercialización de la Junta Central de Agua Saneamiento (JCAS); Daniel Terrazas, director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la FGE; así como Pamela Montes y militantes de Acción Nacional.