Dicen que no hay pretextos para no votar y sí hay muchos motivos para hacerlo. Para las personas que por alguna razón no están en la ciudad y el estado en el que radican y quieran votar, se habilitarán casillas especiales donde pueden registrarse. Sin embargo, hay puntos a tomar en cuenta.

Las personas podrán tener acceso a la boleta de la presidencia, mas no para las alcaldías y diputaciones, pues al no estar en el lugar donde habitan, no se tiene acceso a ello. A pesar de la limitación, quién podría dejar pasar la oportunidad de elegir la siguiente persona que gobernará el país.

Una casilla especial puede convertirse en un gran punto de interés para quienes ya están decididos o para quienes apenas van a preguntar información. Suelen llenarse rápidamente, por lo que es recomendable ir temprano y tomar en cuenta que la espera puede prolongarse.

Para el resto de las personas, solo tiene que revisar la sección en su credencial y ubicar en la página del INE la dirección exacta de la casilla en la que le corresponde. Una vez ahí, deberá tomarse el tiempo para elegir. Cuando termine, tendrá la satisfacción de haber contribuido a la democracia, y por supuesto, le marcarán el dedo.

Esa mancha de tinta negra podría ser su acceso a cosas gratis y promociones en diversos comercios. Las autoridades electorales hicieron convenios con las empresas para que se dieran esos beneficios: incentivos para que las personas se movilicen. Algunas ya preparan tour, aunque lo más importantes que voten.

Habrá que estar pendientes del montaje de las casillas y de las personas que recurran a emitir su voto.

Desde que comenzaron las pruebas del Juárez Bus se advirtió que el carril confinado debería estar despejado para evitar accidentes. La vía está bien delimitada, ciertamente en algunos lugares se pierde, pero con fijarse bien hacia el frente se puede determinar por dónde va el carril.

No obstante, después de tres semanas parece que la instrucción no está clara. Los conductores siguen invadiendo la vía del Juárez Buz y dan vueltas a la izquierda sin seguir la señalética y los semáforos. Todos esos elementos son bien claros, así que la imprudencia es la ganadora.

El jueves se registraron dos choques en los que hubo camiones del Juárez Bus. Ni un mes dudaron y los autobuses ya tiene vidrios quebrados, puertas dañadas, abolladuras y rayones. Si se sigue ese camino, al cabo de medio año todos los camiones estarán dañados y quizá inutilizables.

Como se abordó con anterioridad, un manual de instrucciones sobre el sistema de transporte parece acertado, pero poco práctico y quizá inmaduro por tratarse de acciones sencillas, tanto para usuarios de los camiones para los conductores particulares o de ruteras. El sentido común aquí es fundamental.

Por el bien de todos, es mejor que se respeten las unidades del BRT, menos choques, más comprensión e inversión para el sistema que ha tenido gran avance a tres semanas de su apertura, pero aún falta mucho por hacer en cuento al transporte. Es un tema que siempre requiere mejorar.

Los grupos de migrantes han vuelto a las inmediaciones del río Bravo en busca de cruzar a Estados Unidos y empezar desde cero. Por varias temporadas se han montado campamentos en esa zona, aún con la presencia de los militares texanos que ven con rechazo a esos grupos.

Ahora, las personas también lidian con la presión de los guardias nacionales mexicanos. Diversos reportes indicaron que el jueves se realizó un operativo para evitar que las personas siguieran su paso por la frontera. El diálogo quedó atrás y hasta gas irritante lanzaron.

Contener el flujo migratorio no ha sido uno de los fuertes de la administración federal se ha pregonado que no hay represión, se garantizan los derechos de las personas en movilidad y acuerdos para que las personas que quieran comenzar de cero en EU tengan una oportunidad sin que tengan que trasladarse. Aun así, el caos muchas veces se apodera del caso.