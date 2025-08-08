ALREDEDOR de cincuenta funcionarios penitenciarios han sido cesados por corrupción o por cometer actos ilegales. Así lo confirmó el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

Lo anterior, es el resultado de una limpieza que lleva más de dos años en los centros penitenciarios del estado para recuperar el control de los Ceresos, luego de años de prácticas permisivas y descomposición interna.

El secretario Loya explicó que esos 50 exfuncionarios fueron despedidos por no cumplir la ley. Entre los motivos hay casos de ingreso irregular de objetos permitidos. tales como televisiones o cobijas, que, al no seguir el protocolo, se vuelven ilegales. Es decir, más allá de lo que entra a los penales, el problema sigue siendo cómo entra y por quién entra.

El anuncio también vino acompañado de una advertencia, los operativos de revisión continuarán, incluso de forma repetida en los mismos penales. No se trata de rutinas improvisadas, sino de una estrategia para recuperar la legalidad en un sistema donde durante mucho tiempo pareció que todo estaba permitido.

Hablar de orden en las cárceles puede parecer un tema lejano, pero no lo es. Un penal donde no se respeta la norma es una extensión del delito, un espacio donde la autoridad pierde terreno y, con ella, también la sociedad. El hecho de que haya consecuencias, y que se ejecuten sin miramientos, es una señal de que al menos en esta administración se intenta poner límites.

¿Falta camino por recorrer? Sin duda. Pero si se empieza por asumir que quien trabaja en el sistema también debe rendir cuentas, entonces se avanza por buen camino.

LA DISTRIBUCIÓN de los Libros de Texto Gratuitos ya comenzó en Chihuahua. Más de cuatro millones y medio de ejemplares están siendo enviados a las bodegas regionales para que lleguen, en los próximos días, a cada salón de clases del estado. Es un esfuerzo logístico enorme para que más de 600 mil estudiantes tengan lo que necesitan desde el primer día de clases.

Y sí, los libros llegaron a tiempo. Por segundo año consecutivo, los docentes, el personal de bodegas, los sindicatos y las autoridades educativas lograron cumplir el calendario.

Pero lo verdaderamente importante no es solo que los libros estén en las aulas, sino que se usen bien. No sirven de mucho si se quedan en los estantes o si se recortan las horas de clase. No ayudan si las maestras y maestros no cuentan con el acompañamiento necesario para adaptarlos a su contexto. Tampoco son mágicos, pues no solucionan los rezagos ni sustituyen la atención directa que cada estudiante necesita.

Los libros son una herramienta, como lo dijo el propio secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, y dependen por completo de cómo se utilicen.

Para preescolar llegaron a las bodegas centrales 482 mil 212 libros; para primaria, 2 millones 495 mil 234; para secundaria, un millón 322 mil 629; y para telesecundaria, 219 mil 609.

Por lo pronto, los libros ya fueron enviados a las bodegas de Bocoyna, Camargo, Guachochi, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral.

HAY TAXISTAS que no están dispuestos a competir ni a mejorar su servicio. Prefieren intimidar, bloquear y golpear antes que aceptar que las personas ya pueden elegir cómo moverse. Lo ocurrido esta semana en Juárez lo confirma, un usuario fue agredido afuera de la central camionera por pedir un auto de plataforma. No por insultar, no por causar un conflicto, simplemente por no subirse a un taxi.

El ataque, según la denuncia, fue perpetrado por los propios taxistas que hacen base en el sitio. No solo insultaron al pasajero, también golpearon al conductor de la plataforma. Es decir, no fue un pleito entre choferes, fue una agresión directa contra quien decidió usar una aplicación para transportarse.

Este tipo de conductas no son nuevas, ni en Juárez, ni en otros lados del país, cada vez es más común ver cómo se repiten casos similares, taxistas que reaccionan con violencia ante lo que consideran “una invasión a su territorio". Como si las calles fueran suyas, como si el derecho a moverse tuviera dueño.

Ese modelo de “te subes conmigo o te atienes a las consecuencias” no tiene nada de legal ni de gremial. Es una forma de operar basada en el miedo, en la fuerza y en el control de zonas públicas, más propia de grupos criminales que de un sector que dice buscar respeto y apoyo.

La respuesta de las autoridades y de quienes regulan el transporte es urgente. Si hay taxistas que se sienten con el derecho de agredir a quien no los elige, entonces no estamos ante un problema de competencia, sino ante una violación abierta de la ley.

Nadie debería ser golpeado por pedir transporte. Nadie debería tener miedo de bajarse en la central camionera o aeropuerto. Y ningún gremio debería sentirse con el derecho de imponer a la fuerza su servicio.

POR PRIMERA VEZ, un estado mexicano será el invitado especial en el festejo del Grito de Independencia que se realiza cada año en la vecina ciudad de El Paso, Texas, y ese estado no podía ser otro que Chihuahua.

La celebración, organizada por el Consulado de México en El Paso y la marca turística Destination El Paso se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad, y se espera que asistan hasta 10 mil personas.

Juárez y El Paso comparten más que una frontera, hay vínculos históricos, culturales y sociales que se tejen todos los días entre familias, negocios, escuelas, turismo y vida cotidiana. Por eso la invitación al estado de Chihuahua tiene mucho sentido, y también claro que representa una oportunidad valiosa para proyectar todavía más a la entidad en la vecina ciudad.

Además, con la invitación, se aprovechará para promover los cinco Pueblos Mágicos del estado, Batopilas, Casas Grandes, Creel, Guachochi y Parral, así como destinos icónicos como el Chepe, las Barrancas del Cobre, y algunos de los eventos turísticos más importantes de los próximos meses.

También, como símbolo de hermandad, nos comentan que se volverá a iluminar la estrella monumental de El Paso con los colores de la bandera mexicana.

Que Chihuahua esté invitado, es una forma no sólo de celebrar lo que compartimos en ambos lados de la frontera, es reforzar también los lazos que nos unen como comunidad.