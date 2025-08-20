LA PRÓXIMA semana Ciudad Juárez recibirá la visita de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, quien hará un recorrido para dar seguimiento a los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

De acuerdo con la agenda que se tiene contemplada, el secretario estaría visitando la frontera el jueves 28 de agosto, para dar seguimiento a la iniciativa del Gobierno Federal para impulsar la economía local mediante la atracción de inversiones y la creación de empleos, con el objetivo de generar más oportunidades para la región.

La gobernadora Maru Campos fue quien confirmó que acompañará al funcionario federal durante su recorrido, reforzando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para promover el crecimiento económico y social en la frontera.

Los 15 Polos de Desarrollo para el Bienestar fueron presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 26 de junio y estarán ubicados en diversas zonas del país, incluyendo Ciudad Juárez, con la intención de detonar la actividad económica y acercar oportunidades a las comunidades.

LA SECRETARIA de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la frontera con Ciudad Juárez. En específico, estuvo en Santa Teresa, Nuevo México, con un itinerario que incluyó reuniones y un recorrido por el muro.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Sedena en el lado mexicano, mientras que las agencias federales estadounidenses coordinaron la vigilancia del otro lado de la línea.

En su mensaje, Noem anunció que el muro fronterizo sería pintado de negro, siguiendo una petición del presidente Donald Trump. Argumentó que el color elevaría la temperatura de la superficie con el sol y dificultaría que las personas lo escalaran. La medida, presentada como “innovación", no dejó de generar cuestionamientos, pues la frontera ha sido escenario de muchas estrategias, algunas de ellas costosas, pero con resultados limitados frente al fenómeno de la migración.

“Pintaremos toda la frontera sur de negro para desalentar los cruces ilegales y asegurar que quienes deseen entrar lo hagan por la vía correcta”, declaró Noem en su atención a los medios, pero más allá de la declaración, la decisión se sumó a la construcción de nuevos tramos de muro, un símbolo que sigue ocupando espacio en el discurso político más que en soluciones de fondo.

La visita sirvió para reiterar la visión de seguridad que concibe la frontera como un territorio a contener antes que a comprender. Mientras del lado estadounidense se habla de reforzar muros y endurecer medidas, las comunidades fronterizas continúan enfrentando una realidad diaria mucho más compleja, movilidad humana por necesidad, cooperación económica y mucho más que una línea divisoria.

ENTRE recuerdos y anécdotas, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar se reunió con el exalcalde de Delicias, Eliseo Compeán. Nos dicen que ambos repasaron varios momentos que marcaron sus recorridos y trayectorias y hasta platicaron de los retos que vienen para el estado próximamente.

Lo que llama la atención, es que al menos que se sepa, Compeán sigue siendo miembro del PAN, aunque dicen que se ha mantenido algo alejado del partido. El propio Cruz compartió la foto de la reunión, señalando que durante la plática, se compartieron ideas sobre cómo unir esfuerzos para contribuir al desarrollo de Chihuahua.

La reunión ha desatado comentarios sobre una posible incorporación a Morena. Por ahora no hay nada confirmado, pero la foto del encuentro claro que inmediatamente generó todo tipo de especulaciones.

La imagen, también fue recompartida por el propio Eliseo, destacando mantener una buena relación con el alcalde fronterizo. Claro que el encuentro no ha caído nada bien dentro del blanquiazul, en donde el llamado reiterado ha sido a cerrar filas y enfocarse en recuperar espacios y mantenerse cercanos a la gente.



Otro de los que aprovechó el paso por la frontera, fue César Peña, ex alcalde de Hidalgo del Parral. El también ex candidato al Senado por Movimiento Ciudadano sostuvo una breve reunión con Cruz en la Presidencia Municipal. De acuerdo con el alcalde fronterizo, siempre ha habido una buena relación entre ambos y dijo que lo que viene "es puro trabajo en equipo".

Solo el tiempo revelará el papel que podrían estar jugando Eliseo y César, porque al menos Cruz tiene la mirada bien puesta en lo que viene.

EN LA CAPITAL, el Comité Directivo Municipal del PAN se prepara para el proceso de renovación de su dirigencia el próximo 14 de septiembre, además, llevará a cabo la votación para elegir a los consejeros estatales y nacionales.

Ya se emitió la convocatoria para quienes quieran participar en el proceso blanquiazul, con plazo hasta el 25 de agosto; el registro, será en las oficinas del partido.

Después del cierre de aspirantes, comenzará la promoción del voto, programada del 1 al 13 de septiembre, con el objetivo de llegar a los alrededor de 5 mil militantes con derecho a participar.

Sarahí Franklyn, presidenta del PAN municipal, recordó que Chihuahua es uno de los bastiones más importantes del partido en el país y que tras la jornada electiva se conocerán los resultados.