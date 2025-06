Por supuesto, la indumentaria siempre ha sido un asunto de Estado. En una nación con desigualdad crónica, violencia galopante y tribunales atascados de expedientes, qué bueno que nuestros legisladores han encontrado tiempo —y entusiasmo— para discutir lo verdaderamente urgente: la eliminación de la toga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque, claramente, el tejido de la democracia no se teje con leyes ni sentencias, sino con lino, seda o, si es viernes informal, quizá con mezclilla.

El senador Luis Alfonso Silva, junto con sus colegas Antonino Morales y Laura Ballesteros, ha promovido esta iniciativa no para beneficiar al próximo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien casualmente anunció en campaña que no usaría toga. No, —¡Dios nos libre! —. El gesto es simbólico, nos aseguran, porque liberar a los ministros del yugo del ropaje judicial es el primer paso hacia una justicia más accesible, más humana, más... del pueblo, pues.

De acuerdo con el senador Silva, imponer la toga fue un capricho del presidente Ávila Camacho allá por 1941. En aquel entonces, los ministros eran designados por el Ejecutivo, por lo que tenía sentido que también decidiera su vestimenta. Pero ahora, los nuevos ministros "vienen del pueblo" (bueno, más o menos: siguen siendo propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, pero, ¿quién necesita tantos detalles?). Por ende, merecen la libertad de elegir entre toga, traje sastre o camiseta de lucha libre -con todo respeto a los luchadores-, según su identidad judicial del día.

El argumento central de esta cruzada del buen vestir es que la toga simboliza elitismo y lejanía. Y tiene sentido: no hay nada más excluyente que un uniforme. Que se lo digan a las enfermeras, chefs, soldados, estudiantes o a cualquier persona que, en su oficio, utiliza una indumentaria que representa una función. ¿Qué sigue? ¿Eliminar el birrete universitario porque aleja a los graduados de su comunidad? ¿Sugerir que el quirófano es más democrático si el cirujano opera en shorts y huaraches?

Pero no seamos cínicos. En efecto, el símbolo importa. Y quizá sí, ver a los ministros con ropa de calle ayudaría a que la gente los sienta más cercanos. A lo mejor entre sentencia y sentencia, podrían compartir sus playlist en redes o grabar TikToks explicando el juicio de amparo en 15 segundos. Eso sí sería una justicia "para el pueblo".

Lo que desconcierta no es el debate sobre la toga, sino el entusiasmo desmedido con el que algunos políticos deciden escenificar reformas simbólicas mientras el sistema judicial arrastra rezagos reales. ¿Y qué decir del "suelo fértil" del que habla el senador Silva? Si por suelo fértil entendemos un ambiente donde una idea superficial encuentra eco porque es cómoda, barata y mediática, entonces sí: México es un vergel.

En conclusión, despojar a los ministros de la toga no reformará la justicia. Solo la desvestirá un poco. Y si esa es la prioridad legislativa del momento, quizá lo que realmente necesitamos es menos reformas populacheras y más compromiso sustantivo. Porque, aunque cambien de atuendo, si el guion sigue siendo el mismo, el show judicial no será mejor. Solo se verá más informal, hay que recordar que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, al menos esa es la idea…