México ha sido coronado como el país más amigable del mundo en este 2025, según World Population Review. En esta lista de 20, no aparecen ni por asomo nuestros socios comerciales; Estados Unidos y Canadá, vaya tampoco Cuba, Venezuela, El Salvador y sí, no es sarcasmo —bueno, todavía no—. Esta medalla de oro en simpatía se otorga por “la hospitalidad, calidez y amabilidad de sus habitantes con los extranjeros”. La Secretaría de Turismo, por supuesto, no tardó en lanzar vítores, serpentinas y confeti, resaltando que aquí no solo se recibe al turista con el corazón, sino con los brazos abiertos. Una postal digna de revista de avión… si uno ignora que, mientras se escribían esas líneas, en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, el país ardía en llamas. Literalmente.

Apenas esta semana, mientras las dependencias federales celebraban la amabilidad nacional, grupos armados en esos estados incendiaban camiones, vehículos particulares y establecimientos como si fueran fogatas del apocalipsis. Bloqueaban carreteras principales, imponían el caos y reafirmaban, una vez más, que en México la cortesía y la violencia conviven con plena naturalidad. Aquí, un día se entrega un reconocimiento por la calidez humana, y al siguiente, el fuego cruza autopistas a plena luz del día, sembrando el terror entre la población.

Resulta curioso —por no decir cínico— que en un país donde ciertas regiones viven en un permanente estado de sitio no declarado, la narrativa institucional siga girando en torno a lo bonito, lo pintoresco y lo hospitalario. Como si los visitantes vinieran buscando emociones fuertes y balaceras para Instagram, como parte de un nuevo turismo de adrenalina.

Pero no, no es que los mexicanos no seamos amables. Lo somos. Inmensamente. Ayudamos, sonreímos en la calle, es más invitamos unos burritos al que viene de fuera y prestamos el celular, aunque sepamos que probablemente no lo volveremos a ver. La amabilidad está en nuestro ADN. Lo que es perturbador es el contraste grotesco entre esa calidez social y la frialdad con la que se ignora la violencia cotidiana que destroza comunidades enteras. Es como si el país viviera dos realidades paralelas: una donde el tequila y las tradiciones florecen, y otra donde un camión en llamas es parte del paisaje natural.

La pregunta, entonces, no es si somos amables. Es qué tan útil es seguir presumiéndolo cuando el contexto arde. Porque mientras se aplaude la sonrisa, se silencia el llanto de poblaciones atrapadas entre grupos criminales, la desesperación de grupos buscadores de personas desaparecidas a quienes, se les atiende, pero no se les entiende, derivado de una enorme indiferencia oficial. Mientras se resalta la calidez de los mexicanos, se normaliza que la violencia ya no sea noticia, sino rutina, a tal grado que la apología del crimen que se hace en los narcocorridos, es de lo mas solicitado por buena parte de la población, que estalla en violencia cuando algún cantante se niega a interpretar una de esas canciones.

Así que sí, México es un país increíblemente amable. El problema es que a veces, esa amabilidad es lo único que queda después del incendio. Y por más condecoraciones que lleguen desde el extranjero, no hay título que disimule una carretera en llamas ni una comunidad que no sabe si mañana podrá salir de su casa o alguna familia que no tiene la certeza de que alguno de sus integrantes regresará con bien. Porque ser cálido es hermoso, pero no sirve de mucho cuando el país entero necesita, con urgencia, que se apague el fuego, y no, no se trata de ser pesimista, pero es que la terca realidad se impone todos los días en un país, donde sus gobernantes están mas interesados en su próximo puesto público que en resolver los grandes problemas que nos aquejan, salvo muy contadas excepciones y esa no debería ser la idea…