LA GOBERNADORA, Maru Campos, tiene puesto el reflector nacional. Senadores de su mismo partido, el PAN, encabezados por Ricardo Anaya Cortés, no solo fueron a Chihuahua a respaldar su gestión actual; la propusieron abiertamente como una de las aspirantes fuertes para contender por la presidencia en 2030.

Marko Cortés Mendoza, otro líder del panismo en el Senado, colocó a Maru al lado de otras figuras como la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, proyectándolas como la cara de una oposición que apuesta por liderazgos con experiencia de gobierno. Incluso se refirió a la senadora Lilly Téllez como otra férrea opositora con proyección nacional.

Pero la jugada no termina ahí. Mientras se mantiene el ojo puesto en el 2030, el PAN también mueve sus piezas para la cancha local. El propio Marko por lo pronto dejó sobre la mesa tres nombres para ser el sucesor de Maru, el senador Mario Vázquez Robles; el alcalde capitalino, Marco Bonilla y la dirigente del CDE, Daniela Álvarez.

El ex dirigente nacional asegura que en Chihuahua habrá un cierre importante de filas, pues el objetivo es cuidar uno de los bastiones panistas que le quedan, y para eso, requiere de perfiles sólidos y una transición cuidadosa.

La comitiva del senado estuvo integrada por Anaya, Cortés; así como María de Jesús Díaz Marmolejo, de Aguascalientes; Gustavo Sánchez, de Baja California; Gina Geraldina Campuzano, de Durango; Miguel Márquez, de Guanajuato; Ivideliza Reyes, de Nayarit; Mayuli Latifa Martínez, de Quintana Roo; Verónica Rodríguez, de San Luis Potosí; Imelda Margarita Sanmiguel, de Tamaulipas; y Raymundo Bolaños, de Yucatán.

Todavía queda tiempo para el 2027 y mucho más para 2030, habrá qué ver cómo se mueve el tablero de aquí al próximo proceso electoral.

EL PAN en Juárez quiere volver a intentar lo que no ha conseguido desde hace más de dos décadas, ganar la presidencia municipal. Para el 2027 ya hay nombres que empiezan a circular y, entre ellos, resurge uno que parece sacado del baúl de los recuerdos: Sergio Pedro Holguín, el mismo que perdió contra Reyes Ferriz en 2007.

La propuesta viene de un grupo inconforme dentro del panismo local. Son los que no se resignan al dedazo en la dirigencia municipal y que buscan abrirse paso con perfiles propios, aunque eso implique desempolvar figuras que ya tuvieron su oportunidad sin éxito.

Esta semana en redes circuló una fotografía del grupo que habla por sí sola, Jorge Espinoza, ex dirigente local entre 2015 y 2018; José Mario Sánchez Soledad; y Rubén Trejo, recién electo juez en el proceso judicial. Son parte de esa corriente que empuja el resurgimiento de Holguín, convencidos de que la “segunda es la buena”.

El problema no es solo el candidato, sino la pobreza de cuadros. En el PAN faltan perfiles frescos, liderazgos competitivos que puedan entusiasmar a un electorado cansado y desencantado. Es un síntoma de desnutrición política que los lleva a mirar hacia atrás en lugar de construir hacia adelante.

ANTES de terminar esta semana, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta entregó su informe como presidenta del Congreso del Estado y lo hizo subrayando una particularidad, ser la primera mujer de izquierda en encabezar la Mesa Directiva.

Ella misma lo planteó como un momento histórico, en el que las voces femeninas y de las mayorías populares han dejado de estar en la periferia para ocupar un papel central en la vida pública de Chihuahua.

En el último año se realizaron 104 sesiones, siete de ellas solemnes, se presentaron 665 iniciativas y se aprobaron 243 decretos, además de reformas constitucionales y leyes clave como el Presupuesto de Egresos 2025 y las Leyes de Ingresos de los municipios. También se llevaron a cabo más de 300 reuniones de comisiones.

Dentro de ese cúmulo de decisiones, destacan las reformas en materia de igualdad sustantiva de las mujeres, la ampliación de derechos a la salud y la alimentación, así como las modificaciones a la Ley Estatal de Salud. En el terreno judicial, la aprobación de la Ley Electoral Reglamentaria para la elección de jueces y juezas, junto con la creación de un Comité de Evaluación Ciudadana, fue presentada como ejemplo de un proceso con mayor transparencia.

El Congreso también asumió un papel simbólico al convertirse en Punto Naranja, una designación que lo vincula directamente con la protección de las mujeres, reforzando la dimensión social de la agenda legislativa.

Guzmán cerró su gestión y aseguró que deja la presidencia con la frente en alto, con la certeza del deber cumplido y con la idea de que el poder solo cobra sentido cuando se ejerce como servicio.

No solo su partido reconoció el balance. Arturo Medina, coordinador de la bancada del PRI, aplaudió la capacidad de Guzmán para mantener el diálogo y la representación institucional en un Congreso donde las diferencias políticas no desaparecen, pero sí pueden administrarse con respeto.

ESTE FIN de semana dos escuadras sumamente queridas por la comunidad fronteriza tendrán encuentros importantes y ambos, sin duda, poniendo en alto el nombre de esta bendita ciudad, nos referimos a los Bravos del FC Juárez y Los Indios del Béisbol.

Uno tendrá un juego intrascendente dentro de la Liga MX y el otro se disputa el Campeonato de Estatal de Béisbol. Este último sin duda llama la atención porque es una disputa entre los equipos representativos de dos ciudades que siempre se han caracterizado por cierto nivel de rivalidad o de competitividad, si lo queremos ver así. Los reproches presupuestales y de infraestructura usted ya los conoce, como también esos calificativos peyorativos para clasificar a la población de una u otra ciudad.

No es que pretendamos politizar el asunto, al menos no por nosotros, pero sin duda no solo es una final de una competencia deportiva, sino también una vitrina en la que se están exhibiendo algunos oportunistas, esos que nunca faltan.

Hoy según ellos se sienten muy fanáticos del béisbol y en el caso de Juárez se desviven en elogios a un equipo que por muchos años careció de apoyo, no de los juarenses y hasta paseños, sino todo tipo de marcas y como prueba de ello usted verá de qué y con cuánta publicidad tapizaron las gradas del estadio.

Quiera el Cielo que más allá del resultado, ese “supuesto” respaldo siga, no solo ahora que se juega una final después de 28 años, sino en todo el proceso que lleva a cabo la directiva de Indios, que por cierto, tienen poco al mando y están haciendo un excelente trabajo.

En Juárez hay una gran cantidad de aficionados a ambos deportes, por ejemplo, para el juego de los Indios, la gente hizo más fila para alcanzar boletos que para sacar el engomado ecológico. Muchos llegaron con más de cuatro horas de anticipación al arranque del juego de este jueves, eso explica porque colgaron tanto anuncio.

Y en los juegos de Bravos el estadio siempre está casi a reventar.

Pero, como les decíamos, deseamos que de ahora en adelante siempre se demuestre un respaldo permanente no solo a los equipo más representativos de la ciudad, sino al deporte en general y un aplauso a los que siempre han apoyado en las buenas y en las malas.

Pero, poniéndole un poco más de saborcito al asunto, ¿Usted irá el viernes a apoyar a los Indios o se irá al partido de Fut en el “San Benito”?