Más comisiones bancarias

¿Recuerda esos tiempos en los que podíamos hacer transferencias bancarias con la misma despreocupación con la que nos servíamos un café en la mañana? Pues bien, esta semana, BBVA vino a recordarnos que la vida no es tan sencilla como quisiéramos, y que nada es gratis.

Si bien el banco se ha ganado fama por su esfuerzo en digitalizarse y mantenerse a la vanguardia, ahora parece que ha decidido convertir ese avance en una maquinaria para llenar sus arcas. Y, se justifica diciendo que es para "dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica y pagar los sueldos del personal". Porque, las comodidades digitales tienen un precio que, evidentemente, vamos a tener que pagar, por cierto, que el personal en los bancos cada vez se reduce más, incluso, a menos que sea muy necesario ser atendido por un empleado, ya la mayoría de los trámites se hacen en los cajeros automáticos, así que ya se están ahorrando los sueldos y prestaciones de la fuerza laboral.

El ajuste no es una sorpresa; los bancos han perfeccionado el arte de añadir comisiones discretamente, como si fueran un toque de sal en la comida. Pero ahora, con la excusa de que los costos operativos "exigen" nuevas tarifas, nos encontramos con que la transferencia interbancaria, antes gratuita, costará cinco pesos, una suma para algunos pequeña, pero la idea es la misma: la acumulación de micro-cargos hasta que ya no sepamos si la comisión es por mover dinero o se trata de la comisión de la comisión. Y si pensaba que ahí terminaba el asunto, déjeme le digo que se va encontrar con que las transferencias internacionales también subirán de precio, ¡hasta 380 pesos por operación! Y no olvidemos las transacciones en dólares, que costarán la módica cantidad de cinco dólares.

La interrogante es, ¿dónde están los legisladores federales cuando se les necesita?, de plano ya se le olvidó al hoy diputado federal, Ricardo Monreal, que cuando senador, propuso, a través de la también senadora en ese momento, Bertha Caraveo, ambos de Morena, una iniciativa para eliminar todas las comisiones que cobran los bancos. Todo parece indicar que sí.

¿Qué acaso las comisiones no merecen una revisión en el Congreso, al menos por cuestión de justicia y competencia? Si realmente los costos de las infraestructuras tecnológicas y los salarios del personal justifican estos nuevos cobros, ¿por qué no hay un debate serio sobre la transparencia de los bancos y sus prácticas? Como siempre, el usuario queda solo frente a un sistema financiero que no conoce límites, mientras que nuestros representantes parecen estar más preocupados en impulsar iniciativas, tan así que las aprueban sin siquiera leerlas.

En conclusión, el movimiento de BBVA nos invita a reflexionar sobre el poder que los bancos han consolidado a lo largo de los años, con la complicidad de un sistema político que prefiere mirar hacia otro lado. Definitivamente los legisladores actuales priorizan todo lo político, lo demás, cuando haya tiempo, ahorita las prioridades para ellos, son otras, no las del pueblo bueno y sabio y esa no debe ser la idea…