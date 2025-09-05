Marco Bonilla y su informe

El cuarto informe de Marco Bonilla como alcalde de la capital del estado, aunque el primero en su segundo mandato, sin duda le sirvió para medir realmente cuánta aceptación tiene con miras a convertirse, llegado el momento, en el ungido de Acción Nacional rumbo a la elección de 2027, en busca de la gubernatura de Chihuahua.

Aunque hay varios que ya levantaron la mano —y por trámite deberán sumarse más—, lo cierto es que cada día las filas se van cerrando y el capitalino acumula apoyos.

Para muestra, en primera fila estuvieron los exgobernadores José Reyes Baeza, su tío Fernando Baeza y Patricio Martínez García. No solo ellos: también asistió la cúpula empresarial, alcaldes de otros municipios, representantes de Albuquerque, Nuevo México, y del estado de Colorado, en Estados Unidos; además del presidente del CEN del PAN, Jorge Romero, y, desde luego, la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En su mensaje, Bonilla no dejó pasar la oportunidad de adular a Campos Galván, al señalar que ha sido valiente en su gestión al frente del gobierno estatal. También expresó públicamente su apoyo a su esposa, Víctor, quien recientemente informó sobre su padecimiento de cáncer.

El alcalde utilizó un formato más dinámico, dejando atrás la lectura de páginas y páginas de resultados. Subió al escenario con micrófono de diadema, en ocasiones usó una silla, mientras se proyectaban videos informativos. Así captó la atención de los asistentes y, por momentos, se lució como si estuviera en un espectáculo de stand up.

Al cerrar su discurso, visiblemente emocionado, Bonilla exclamó:

—¡Que no les quepa la menor duda! ¡Voy por Chihuahua!

Ampliación de la Av. Tomás Fernández

La inversión en infraestructura en Ciudad Juárez no solo es buena noticia, sino algo justo y necesario. Con la confirmación de la próxima construcción del Centro de Convenciones, también se anunció este jueves la ampliación de la avenida Tomás Fernández.

Ojalá aprovechen para darle una buena “manita de gato”, porque hay tramos en condiciones terribles, y hablamos de una de las arterias principales, transitada con frecuencia por funcionarios de todos los niveles. Ahí mismo se encuentra un centro de convenciones en constante uso, pero pareciera que nunca ven lo deteriorada que está la vialidad ni la urgencia de un resane completo.

También está en desarrollo la ampliación del bulevar Juan Pablo Segundo y la avenida de Las Torres. Deseamos que no se demoren tanto en concluir esas obras y, sobre todo, que se realicen con la calidad que la ciudad merece.

Por otra parte, el gobierno local señaló que, pasando la temporada de lluvias, iniciará de manera intensiva el bacheo en calles que lo requieren. Ojalá —ya que soñar no cuesta nada— aprovechen para renovar el pavimento en vías como Vicente Guerrero, Insurgentes, tramos de la Óscar Flores y Ejército Nacional, que en algunos puntos parecen de terracería.

Y ya que hablamos de movilidad: urge una modernización del sistema de semáforos, porque la sincronía está por los suelos y afecta gravemente el desplazamiento de la ciudadanía.

Acuerdos con Marco Rubio

Tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, se espera que antes de terminar el año la estrategia de seguridad realmente se refuerce. Estados Unidos difícilmente se quedará de brazos cruzados: no solo mantiene la frecuente amenaza de intervención militar tras clasificar a los cárteles de la droga como “organizaciones terroristas”, sino que, en términos generales, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los ciudadanos de a pie.

La delincuencia continúa enlutando familias, frenando emprendimientos empresariales y afectando a pequeños y medianos negocios con la extorsión. También defrauda a la población, recluta jóvenes al mundo criminal y los vuelve adictos a distintos narcóticos. Por ello es vital que el tema de la seguridad sea atendido de lleno por las autoridades y no se politice.

A esto se suman medidas de Estados Unidos que golpean parejo: el próximo encarecimiento de las visas, posibles reducciones en su vigencia, nuevos aranceles y demás restricciones. Pero lo que más preocupa son las duras redadas y deportaciones contra connacionales, bajo el argumento de que son criminales y partícipes del tráfico de drogas.

Por eso, lo que se espera es un combate real al crimen. Erradicarlo por completo es difícil, pero de que se puede avanzar mucho, sin duda se puede.

Sesiones de la SCJN

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se tomará hasta el 11 de septiembre para atender más de mil 300 casos heredados por los anteriores ministros, aunque varios repiten en el cargo, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes piden unos días más para ponerse al día.

Cabe recordar que la propia Lenia Batres fue señalada por el expresidente de la SCJN como la ministra que más rezago dejó en su gestión.

Ya quedó atrás aquel ritual de inicio, que más parecía ceremonia de brujos de Catemaco, y ahora lo que el pueblo de México exige es que se pongan a trabajar en serio y se avance en la impartición de justicia.

Con eso quizá se pase por alto que, en su arranque, rezaron a Quetzalcóatl y rozaron el límite del estado laico; poco faltó para que incluyeran ayahuasca en el acto.

Otro aspecto es la exaltación de comunidades indígenas —bien merecida, por cierto—, pero que pareciera relegar al mestizaje, del que todos provenimos y que no debe satanizarse. Esto no se trata de razas, colores de piel ni orígenes, sino de valores.

Las malas personas existen en todos lados, en cualquier parte del mundo y en cualquier etnia. Por eso la tarea ahora es unir a un México dividido y erradicar el odio que ciertos discursos y políticos fomentaron.

Lo que se desea es una Suprema Corte que realmente vele por los derechos de todos. Y si no lo hace, que sea el pueblo quien la juzgue, porque ninguna victoria es eterna y el poder que hoy se les ha entregado no es un cheque en blanco ni carece de fecha de caducidad.