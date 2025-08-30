LUISA María Alcalde, líder nacional de Morena llegó a Chihuahua con la espada desenvainada contra el gobierno de Chihuahua, lanzándole todo tipo de críticas y denuncias de corrupción y el estigma del ex gobernador César Duarte.

Aunque siendo honestos por varios momentos, estuvo apunto de morderse la lengua o de causarle tortícolis a varios de los asistentes que le acompañaron, porque las pedradas que lanzaba bien pudieron descalabrar a varios exprianistas ahora cubiertos bajo el manto de Movimiento de Regeneración Nacional.

Porque no solamente es señalar que repudian la corrupción durante el último gobierno estatal priísta encabezado por Duarte, sino todos aquellos que en su momento callaron la boca y extendieron la mano para recibir todo tipo de beneficios.

Por ejemplo, algunos relacionados con el ‘duartismo’ hoy están bajo la sombra de un cargo en El Bienestar y otras dependencias, incluso en el gobierno corralista fueron denunciados. Ahí justamente la líder de Morena escupía para arriba.

Eso sí, defendió a los ex militantes del PRI y PAN que se han estado sumando a Morena y que según ella han sumado mucho a los ideales de movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

Es más, en algún momento de la conferencia, Luisa María Algalde casi se tuerce cuando un reportero le recordó sus orígenes con MC.

En la conferencia estaba también Andrea Chávez, quien solo se mordió los labios cuando su lideresa dijo que Morena ha logrado en Chihuahua 289 mil afilados, una cifra que no ha sido posible ni en Tabasco, de donde es AMLO y que gobernó en épocas recientes el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto. Hubiera visto cómo se desdibujó la sonrisa de Andrea, vaya usted a saber por qué.

Otro que no disimuló ni tantito su disgusto fue Juan Carlos Loera de la Rosa, sobre todo cuando se hizo mención a las becas que el alcalde de Juárez está dando universitarios. Mientras Luisa María resaltaba esa acción de Pérez Cuéllar, el senador Loera volteó hacia su sobrina Britigie Granados para hacer muescas de rechazo, como que le dio un fuerte retortijón.

Y finalmente, casi casi se carcajeó que los senadores del PAN, Ricardo Anaya y Mario Cortés, hayan destapado a Maru Campos para la Presidencia de México en 2030. Nada más que se le olvidó un pequeño detalle, lo mismo está sucediendo con Andy López Beltrán, el hijo del expresidente y actual Secretario de Organización de Morena, quien, en realidad sólo está utilizando ese cargo para hacer su campañita, precisamente con miras al 2030, ya que se siente más que heredero, el ungido de AMLO para lo que sería el tercer piso de la 4T.

A propósito, él fue el gran ausente en esta gira de la lideresa, quizá todavía no se recupera del todo de sus exhaustivas jornadas de trabajo que lo llevaron a descansar en la tierra del sol naciente, en el continente asiático.

Ya veremos qué respuestas vienen desde Palacio de Gobierno y hasta del Senado, donde la cosa todavía no se enfrías del altercado entre Alito Moreno y Fernández Noroña.

EL SENADOR morenista Juan Carlos Loera de la Rosa ya dijo que no permitirá, sin dar pelea, que Eliseo Compeán, exalcalde panista de Delicias, intente colarse a las filas del partido guinda.

La advertencia se produce tras conocerse el acercamiento de Compeán con el actual alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar.

El argumento del senador es que Morena debe cuidar a quién abre sus puertas y no aceptar a cualquiera que, después de haber hecho carrera en otros partidos, ahora quiera cambiar de camiseta; aún cuando muchos de los actuales integrantes hayan llegado por esa misma vía.

El senador recordó que su partido estableció filtros para revisar cada solicitud de afiliación. Aunque no forma parte de la comisión que evaluará los casos, dice sentirse responsable, porque fue uno de los que impulsó ese candado. Para él, no se trata solo de sumar nombres, sino de garantizar que quienes entren compartan principios y no solo intereses.

En pocas palabras, Loera está marcando distancia, no todos caben en Morena, y menos si su trayectoria política viene con cuestionamientos. El episodio abre de nuevo la conversación sobre hasta qué punto los partidos deben ser estrictos con sus puertas o si, en la práctica, siempre termina pesando más la conveniencia electoral que la congruencia.

EL TRIBUNAL Superior de Justicia de Chihuahua tendrá, por primera vez, una mayoría femenina en sus magistraturas, un total de 21 mujeres y 9 hombres. Así lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de resolver más de 20 impugnaciones que habían puesto en duda la integración final.

La historia es interesante. Al inicio, se hablaba de un reparto parejo, es decir, 15 hombres y 15 mujeres. Pero al revisar los resultados del proceso, el Tribunal Estatal Electoral detectó que varias candidatas habían obtenido mejor puntaje que algunos de los nombrados, y decidió corregir la lista. Cinco hombres quedaron fuera y en su lugar fueron designadas cinco mujeres que, en papel, tenían más méritos para ocupar el cargo.

En respuesta, dos de los magistrados afectados, Roberto Fuentes y Saúl Rodríguez, presentaron un recurso legal argumentando que sus derechos habían sido vulnerados. El TEPJF desestimó sus argumentos, estableciendo que la paridad sustantiva no se trata de una cuota numérica rígida, sino de un mecanismo para corregir desigualdades históricas y privilegiar el mérito dentro de un marco de justicia de género.

Este fallo sienta un precedente significativo, pues redefine cómo deben aplicarse los principios de igualdad y mérito en la conformación de las instituciones judiciales, asegurando que la representación femenina no sea sólo simbólica, sino sustancial y basada en la capacidad.

La nueva composición del TSJ incluye 14 magistraturas penales, 11 civiles y 5 familiares. Entre los nombres destacados están Claudia Cristina Campos Núñez, Gerardo Javier Acosta Barrera, Marcela Herrera Sandoval (virtual presidenta del Poder Judicial), Yamil Athie Gómez y Diana Margarita Félix Sierra.

El 1 de septiembre, cuando las nuevas magistradas y magistrados rindan protesta, Chihuahua estará estrenando un tribunal con rostro renovado, donde la representación femenina ya no es excepción, sino mayoría.

LA EMBAJADORA de Polonia en Estados Unidos, Agnieszka Frydrychowicz, estuvo en la capital para inaugurar la exposición Maestros del Cartel Polaco en el Museo Sebastian.

Pero su viaje no se quedó solo con la agenda cultural. Aprovechó la ocasión para sentarse a platicar con autoridades locales sobre comercio e inversión, un guiño interesante hacia la posibilidad de abrir nuevas puertas económicas para la ciudad.

En representación del alcalde Marco Bonilla, acudió René Chavira, acompañado por José Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad. Con ellos, la diplomática habló de lo que Polonia puede significar como socio en materia de atracción de capital y de cómo una ciudad como Chihuahua podría integrarse en esa relación.

Frydrychowicz no vino solo a mostrar el arte de su país, sino a escuchar e identificar oportunidades de beneficio mutuo. La visita sienta las bases para que empresas de Chihuahua exploren el mercado europeo a través de Polonia y viceversa.