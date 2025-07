Los tomatitos ya no están contentitos

A querer o no, guste o no, que fuerte resuena, sobre todo últimamente, la frase del expresidente de nuestro país, Porfirio Diaz, “Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Y es que esta semana, el gobierno estadounidense, decidió imponer un arancel del 17% a los tomates frescos mexicanos. ¿La razón? Proteger a su menguante (y al parecer eternamente en terapia intensiva) industria tomatera. Porque, claro, nada podría ser tan agradecido por los norteamericanos, como inflar los precios a los consumidores mientras se finge que el nacionalismo agrícola salvará el día, ¿dónde hemos escuchado algo similar?

Según los defensores de esta jugada de ajedrez, este impuesto no solo elevará los muros contra los tomates “baratos y traicioneros” de México, sino que además hará que los campos de cultivo estadounidenses sean grandiosos otra vez. Una visión hermosa como diría Donald Trump, si no fuera porque omiten pequeños detalles, como que el 70% del tomate consumido en EE.UU. viene de México, o que muchos de esos “productores estadounidenses” cultivan... precisamente en suelo mexicano. Pequeñeces, dirán. Lo importante aquí es aparentar que se protege la economía local, aunque eso implique un tiro directo al pie con el sello "Made in America". Que lo van a resentir si o si nuestros vecinos del norte.

Y es que mientras los estrategas comerciales se envuelven en la bandera de las barras y las estrellas y reparten aranceles con generosidad, los restaurantes, supermercados y consumidores preparan sus carteras para lo inevitable: precios más altos. Un aumento del 8.5% en el tomate no suena tan aterrador, salvo que uno coma salsa, ensalada, pizza, o cualquier alimento remotamente decente. Pero no se preocupen, que todo esto es por el bien de la industria local… esa misma que, por cierto, enfrenta escasez de trabajadores porque los están deportando desde los propios campos donde aún logran crecer algunos jitomates entre la incertidumbre y el miedo.

En este teatro de lo absurdo, ni el dumping, ni la defensa del mercado, ni la nostalgia por los días en que Florida abastecía la nación, parecen importar tanto como ganar puntos políticos con gestos que venden bien en titulares. Pero muy mal en los martes de frutas y verduras, ¿o allá no aplica? Mientras tanto, los consumidores pagarán más, los productores se ajustarán el cinturón (o buscarán más ingeniosas formas de eludir impuestos), y los agricultores seguirán esperando que algún día la política comercial tenga más sentido que un reality show de agricultura patriótica.

Se supone que toda esa guerra encarnizada contra las personas que están sin documentos en suelo americano, es precisamente lo que la mayoría del pueblo anglosajón quiere, la pregunta es, ¿No se dan cuenta que eso les va a salir contraproducente?, porque los únicos dispuestos a trabajar en los campos de cultivo son precisamente los migrantes y mas los mexicanos que no le sacan al trabajo, por pesado que sea, así que a ver quién recoge la producción de tomate que esperan que florezca con estas políticas de proteccionismo que esta visto, en el mundo de hoy, ya no tiene cabida.

Con este nuevo impuesto, ya no podremos cantar aquella melodía que decía; “estaban los tomatitos muy contentitos” y esa no es la idea…