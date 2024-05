Más vale aquí corrió que aquí quedó, dice el conocido refrán, que también se aplica para el contexto electoral tan volátil en estos días. Las personas que pertenecían a un movimiento han preferido sumarse a otro totalmente opuesto con tal de no quedar a la deriva.

En la ciudad de Chihuahua, Rosario Montoya, postulada por el Partido Verde para la alcaldía, mostró su apoyo a Miguel La Torre Sáenz, de la coalición Morena-Partido del Trabajo. La unión no es tan sorpresiva, pues a nivel nacional los tres partidos congenian y apoyan a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Con la unión de Montoya, el equipo de La Torre espera fortalecer las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.

El movimiento que ha hecho más ruido ocurrió en Juárez. Dos antiguos morenistas y una actriz decidieron apoyar al candidato de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua, Rogelio Loya Luna. Se trata de Félix Lazos, Ernesto Robles y Perla De la Rosa. Los cuatro levantaron los brazos en señal de triunfo.

Los morenistas explicaron que el principal motivo de su cambio fue que el partido que fundaron ha perdido el rumbo y no se sienten representados por las personas que fueron seleccionadas para la contienda. Prefieren saltar del barco antes que seguir con la tripulación que no respetan.

En el caso de la actriz Perla De la Rosa, sus desencuentros con la administración municipal que busca repetir la han llevado a apoyar al candidato que busca frenar la continuidad. No importa que en el pasado haya criticado las acciones de personajes emanados de los partidos de la coalición.

La gran pregunta en todo esto es: ¿los partidos, militantes y simpatizantes se sienten traicionados con los movimientos? Es probable, pero también entendible y común en este periodo. Ahora solo quedará esperar para ver los resultados de las decisiones, pues quedan pocas horas para el proselitismo.

La característica principal de la campaña de Jorge Álvarez Máynez es el acercamiento con jóvenes y estudiantes. Prácticamente ha formado todo su apoyo con este sector de la población, pues ha conectado muy bien a través de redes sociales, con sus propuestas y aire joven.

En Chihuahua siguió con esa tónica. En su llegada al aeropuerto lo recibieron los líderes de Movimiento Ciudadano pero también algunos jóvenes. Después siguió con una plática con los estudiantes de la Universidad La Salle y finalmente con el encuentro con los de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

El discurso del candidato del partido naranja ha sido claro: No Sheinbaum, no Gálvez. Las dos representan lo que él ha llamado la vieja política. En Chihuahua continuó con esa postura, lo que le ha valido mucho apoyo al no congeniar para nada con las candidatas de los partidos más antiguos.

Sin embargo, la visita del emecista estuvo marcada por un desencuentro con estudiantes de la UACh, quienes se quejaron de que no lo dejaron pasar a la conferencia en la Facultad de Derecho a pesar de la convocatoria. Pero no fue todo, incluso algunos abanderados se de MC se quedaron fuera. ¿Qué pasó ahí?

Máynez prometió que no abandonaría la contienda electoral pese a las presiones y más recientemente por la tragedia ocurrida en un evento que encabezó en Nuevo León. Cumplió la promesa y está a unas horas de concluir la campaña. Ahora le tocará y nos tocara reflexionar.

En las últimas horas de campaña local, las personas candidatas se han volcado a reuniones con diversos gremios. Buscan exponer sus propuestas a más personas antes de guardarse y esperar al gran día de la elección.

Loya, Pérez Cuéllar y Máquina de fuego estuvieron con los integrantes del Sindicato del Único de Trabajadores del Municipio. Las propuestas giraron en torno a los beneficios que podrían obtener, como mejores servicios de salud y la reducción de la edad límite para jubilarse.

En tanto, Fernando Rodríguez Giner cerró campaña en las calles, con acercamiento con los ciudadanos antes de que terminar el periodo. Mientras que Enrique Romanillo llegó a este medio para asegurar que cuenta con los votos necesarios para que el partido México Republicano tenga el registro.

Hoy continuarán las actividades y al final habrá un cuestionamiento ¿fue suficiente el tiempo para llegar a las personas?