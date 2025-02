DE MANERA OFICIAL, Hugo Molina Martínez asumió la presidencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE), cargo que ocupará hasta diciembre de 2027.

En su primer mensaje como presidente, Molina Martínez delineó su plan de trabajo, basado en siete ejes fundamentales. Entre ellos, destaca la optimización de los procesos mediante la certificación, la modernización de la normativa interna del TEE y el uso de nuevas tecnologías para acercar la democracia a la ciudadanía.

Además, enfatizó la importancia de la gestión integral del personal, el fortalecimiento de la educación electoral, la inclusión de grupos históricamente vulnerados y la transparencia en la comunicación de sentencias y resoluciones. Este enfoque integral no solo busca la eficiencia operativa, sino que aspira a consolidar un tribunal más cercano y confiable para los ciudadanos.

El reto que enfrenta Molina Martínez no es menor. En una época en la que la ciudadanía exige procesos electorales impecables y justos, el TEE tiene la misión de consolidar su papel como garante de la voluntad popular.

La actualización del marco normativo, la capacitación de su personal y la promoción de la cultura democrática serán claves. Además, la implementación de tecnología en los procedimientos electorales representa una oportunidad para hacer más accesible la justicia electoral y fortalecer la confianza en el tribunal.

Molina llega en sustitución de Roxana García Moreno, quien estuviera dos años al frente del colegiado en materia electoral.

El nuevo presidente es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), además de que cuenta con un maestra en administración pública y con un doctorado en derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, ha sido maestro en la unidad académica de la que regresó asesor en los gobiernos municipal y estatal, así como consultor en el Instituto Estatal Electoral (IEE).

EN MEDIO de los desafíos que enfrentan Chihuahua y México, la gobernadora Maru Campos ha lanzado un firme llamado a la unidad, aprovechando la renovación de la presidencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE), en donde destacó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y proteger la soberanía mediante el trabajo conjunto de los diversos actores políticos y sociales.

Campos hizo hincapié en la importancia de la estabilidad institucional como pilar de la gobernabilidad y la confianza ciudadana. Subrayó que Chihuahua ha sido un referente nacional en la democratización y que la fortaleza del estado radica en su capacidad para adaptarse a los cambios sin perder sus principios fundamentales.

Además, la gobernadora reconoció la contribución de la magistrada Roxana García, primera mujer en ocupar un cargo de relevancia en el ámbito electoral del estado, resaltando la relevancia de la equidad de género en la consolidación de una democracia más inclusiva y representativa.

El eje central de su mensaje fue la necesidad de superar divisiones internas para afrontar los desafíos que provienen del exterior. Enfatizó que la soberanía se protege a través de la unidad y la colaboración, dejando de lado diferencias que debiliten el frente común de Chihuahua ante los retos nacionales e internacionales.

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento institucional, Campos refrendó el apoyo de su administración a diversas iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia y la modernización de los procesos gubernamentales.

POR OTRO LADO, a raíz de la incertidumbre generada por las políticas migratorias de Estados Unidos, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar ha asegurado que los tres órdenes de Gobierno están listos para atender posibles deportaciones masivas.

El alcalde fronterizo estuvo de visita por Chihuahua, en donde declaró a los medios de comunicación de la región, que Juárez cuenta con la infraestructura suficiente para recibir y asistir a los connacionales que pudieran ser retornados.

"El tema está tranquilo, no ha habido deportaciones masivas, pero estamos atentos todos los días para ver en qué momento pueda darse. No damos por hecho que no se vaya a dar, sabemos que es una posibilidad inminente, pero tenemos el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum", señaló el alcalde.

Cruz ha enfatizado que existe una vigilancia constante, así como coordinación intergubernamental para responder a cualquier incremento en el flujo de repatriados.

Por el momento, tanto las deportaciones como el tránsito de migrantes se mantienen dentro de los niveles “normales”. Sin embargo, las autoridades locales se preparan para cualquier eventualidad, conscientes de que la situación puede cambiar de manera repentina.

En este contexto, la llegada de elementos de la Guardia Nacional (GN) a Ciudad Juárez se convierte en un factor clave para reforzar la seguridad en la frontera. Hasta la última actualización, 700 integrantes de la GN ya se encontraban en la ciudad, con la expectativa de que más efectivos continúen arribando en los próximos días. Su misión principal será la vigilancia fronteriza y la participación en células mixtas destinadas al combate del tráfico de fentanilo, una de las problemáticas más graves que enfrenta la región.

COMO PARTE del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces y magistrados en Chihuahua, la cuenta regresiva para la conformación de las 14 asambleas distritales ha comenzado en el IEE.

Estos órganos temporales del Instituto Estatal Electoral (IEE) serán los responsables de garantizar la legalidad, transparencia y equidad en la contienda, cumpliendo con los principios fundamentales de certeza, imparcialidad, independencia y objetividad.

En este contexto, este lunes 10 de febrero se cierra el plazo de registro para aquellas personas interesadas en formar parte de estas asambleas como presidentes, secretarios o consejeros electorales.

La conformación de las juntas distritales es una tarea que exige compromiso, profesionalismo y vocación de servicio. Quienes resulten seleccionados desempeñarán un papel fundamental en la organización y vigilancia del proceso electoral, asegurando que se lleve a cabo en estricto apego a la legalidad y con el más alto nivel de transparencia. Es por ello que el proceso de selección contempla diversas etapas, como la verificación de requisitos, entrevistas y capacitaciones, buscando garantizar perfiles idóneos para cada función.

De acuerdo con la convocatoria, para el 17 de febrero se estarán verificarando los requisitos legales y se elaborará la lista de aspirantes que serán entrevistados del 19 al 26 de febrero.

Posteriormente, la integración y aprobación de las propuestas definitivas y la lista de reserva deberá estar terminada, a más tardar el 28 de febrero.

Es importante que la ciudadanía interesada en participar actúe con prontitud y realice su registro dentro del tiempo establecido. El IEE ha dispuesto una plataforma en línea para agilizar este procedimiento, lo que permite que cualquier persona con la preparación y el interés adecuados pueda postularse sin necesidad de acudir presencialmente.

El éxito de este proceso electoral depende en gran medida de la correcta integración de las asambleas distritales. La sociedad chihuahuense debe confiar en sus instituciones y, al mismo tiempo, involucrarse en su fortalecimiento. La democracia se construye con la participación de todos, y este proceso representa una oportunidad para demostrar que la ciudadanía puede ser garante de elecciones justas y equitativas.