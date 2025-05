¿Las cifras alegres sirven de algo?

Hay días en que uno se levanta con la esperanza de que el país esté mejorando. Luego se entera que, con tono solemne y sonrisa triunfal, nos informa la primera autoridad del país que los homicidios dolosos han disminuido un glorioso 25% en apenas siete meses. Y uno piensa: ¡Ah jijos! Qué eficientes resultaron ser los buenazos de la Guardia Nacional y los demás héroes con uniforme. Pero luego recuerda que ayer mataron a tres personas en su colonia, que el vecino sigue sin regresar del Oxxo desde hace una semana, y que ni los políticos se salvan de ser asesinados en condiciones de la más sinvergüenza impunidad. Entonces uno se pregunta: ¿vivimos en el mismo país que describen en las mañaneras del pueblo?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido a presumir una cifra: 21 homicidios diarios menos. Sí, menos. Porque aún quedan 65.3 asesinatos que ocurren todos los días. Lo hace con ese entusiasmo que en otros contextos sólo se reserva para las ofertas del Buen Fin. Acompañada por el reporte técnico del Secretariado Ejecutivo, que lanza porcentajes con la alegría de quien canta ¡lotería!: que, si Guanajuato bajó casi la mitad, o que si en Baja California los muertos son tres menos por jornada.

Pero hay algo perturbador en esta danza de números: no hay nadie bailando en la pista. Porque mientras las gráficas se pintan de verde esperanza, la percepción de inseguridad sigue siendo una sombra que no se va con los números. Los narcobloqueos con vehículos en llamas; los choferes de plataforma siguen siendo asaltados con violencia; y la frase “ya no salgo de noche” se ha vuelto mantra en ciertas ciudades de nuestro querido México.

Y no es que los datos mientan. Nadie aquí se atrevería a decir que el Secretariado Ejecutivo es una fábrica de cifras de fantasía (aunque alguna vez sí pareció la sucursal de Disney). El problema es que las estadísticas, aun cuando son técnicamente correctas, no alcanzan a retratar el miedo cotidiano. Decir que se matan menos personas no equivale a que se vive mejor. Es como cuando Hilario Ramírez Villanueva, alias Layin, exalcalde de San Blas, Nayarit, dijo que robó, pero poquito.

Además, los datos tienen esa costumbre traviesa de esconder detalles incómodos. Como el hecho de que más de la mitad de los homicidios se concentren en sólo siete entidades. O que un estado como Guanajuato, que hace unos meses era una zona de guerra, ahora esté en la lista de "buenas noticias" lo que coincide con el cambio de su gobierno. ¡Qué cosas no!

La verdad, aunque incómoda, es esta: reducir homicidios no es lo mismo que erradicar la violencia. Y mientras el gobierno se avienta confeti a sí mismo, la ciudadanía sigue sintiendo que sobrevive de milagro. Quizás deberíamos agradecerles su esfuerzo, sí, pero también exigirles que dejen de conformarse con ganar por poquito. Porque si 65.3 asesinatos diarios es un “resultado extraordinario”, tal vez nuestro estándar de lo que es aceptable necesita un severo ajuste moral, por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con la cartilla moral?

En conclusión, que bajen los homicidios es una buena noticia. Que el pueblo bueno y sabio se los crea, se antoja difícil. Porque la verdadera seguridad no se mide en porcentajes, sino en la tranquilidad de saber que tus seres queridos regresarán con bien. Lamentablemente en México, esa sigue siendo una estadística que no mejora y esa, no es la idea…