EL DESARROLLO ECONÓMICO de Juárez requiere no sólo inversión, sino también, un diálogo constante entre quienes generan empleo y quienes trazan la política pública.

Durante la semana pasada, la gobernadora Maru Campos y los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Juárez sostuvieron una reunión para entre otras cosas, alinear objetivos, compartir diagnósticos y plantear soluciones conjuntas a los desafíos más apremiantes de la región.

Como lo habíamos destacado hace unos días atrás, en la reunión se discutieron tres ejes clave, seguridad, infraestructura estratégica y transporte público. Temas que, lejos de ser aislados, se entrelazan en la vida diaria de quienes habitan y trabajan en la frontera. Las condiciones de movilidad, el entorno para las inversiones y la seguridad en las calles no pueden tratarse por separado si se quiere construir una ciudad funcional, competitiva y habitable.

En la sesión de trabajo Maru estuvo acompañada por el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gilberto Loya; el Fiscal General del Estado, César Jáuregui; el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo y el subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Jesús García.

Por parte del CCE, estuvieron el presidente de Desarrollo Económico del Norte, Héctor Núñez; el presidente y el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez, Iván Antonio Pérez Ruíz y Fernando Hernández, respectivamente; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Juárez, Fernando Suárez Cerón y el director de Index Juárez, Martín Flores, entre otros.

Según nos cuentan, la reunión no se trató solo de escuchar inquietudes, sino de abrir espacio para el diseño conjunto de proyectos, con el compromiso explícito de mejorar la calidad de vida en Ciudad Juárez.

Juárez requiere de diagnósticos, acuerdos viables, inversión pública bien dirigida y un entorno que incentive la generación de valor. El reto no es inalcanzable, menos cuando gobierno y sector productivo entienden que el crecimiento económico no es solo una meta, sino una responsabilidad compartida.

LA VIDEOVIGILANCIA doméstica se ha convertido en una herramienta cotidiana de protección para miles de familias y comercios. Sin embargo, el reciente retiro de cámaras por parte de elementos del Ejército en distintos puntos de Ciudad Juárez ha generado una ola de incertidumbre.

Una cosa si hay que aclarar, y es que de acuerdo con las autoridades, el uso de cámaras en propiedades privadas no está prohibido. Por el contrario, desde la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se ha alentado su integración a plataformas oficiales como Centinela.

El problema no radica en la existencia de las cámaras, sino en su ubicación. La ley indica que ninguna cámara puede estar montada sobre infraestructura pública —postes, puentes, árboles, edificios oficiales—. Cualquier dispositivo en estos sitios puede ser asegurado, y las autoridades tienen facultad para intervenir. Hasta ahí, el marco es legal y comprensible.

Pero cuando una cámara es retirada de una barda privada o de un estacionamiento sin notificación previa ni claridad sobre el procedimiento para su recuperación, lo que se pone en entredicho no es solo el equipo perdido, sino la confianza.

La videovigilancia privada puede complementar las tareas de seguridad pública. Pero ese potencial se erosiona cuando la ciudadanía percibe que no hay reglas claras o que no se respetan las existentes. Las autoridades tienen el deber de actuar con apego a la legalidad, pero también con transparencia, sensibilidad y respeto hacia quienes, por prevención o por experiencia directa con la inseguridad, han decidido vigilar su entorno.

Ante el retiro de cámaras, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, Iván Pérez, indicó que espera que esto no afecte la colaboración de los empresarios para participar en el programa de videovigilancia.

Es legítimo que las autoridades combatan el uso ilegal de cámaras que pudieran estar al servicio del crimen organizado. Pero también lo es que las personas protejan sus hogares.

SER SEGUIDO, vigilado o acosado de forma constante no es sólo incómodo, es una forma de violencia. Afecta la salud mental, vulnera la seguridad personal y convierte lo cotidiano en una amenaza permanente. Por eso resulta relevante que en Chihuahua se esté discutiendo una iniciativa para tipificar el acecho como delito.

Ya no se trata solo de ignorar llamadas, bloquear perfiles o evitar rutas; ahora se busca que la ley reconozca este tipo de hostigamiento como una forma real de agresión.

El diputado Saúl Mireles propone modificar el Código Penal del estado para sancionar a quien persista en acercamientos, vigilancia o contacto no deseado que cause temor o ansiedad. Aunque parezca increíble, hoy por hoy ese tipo de conductas no siempre se pueden castigar, porque no existen figuras jurídicas claras que las reconozcan como delito.

El acecho no siempre termina en una agresión física, pero muchas veces es la antesala. Quienes lo padecen —en su mayoría mujeres— viven con el temor constante de que la próxima vez el acoso escale. Y mientras tanto, las autoridades se ven atadas de manos. La iniciativa contempla agravantes cuando hay relación previa entre víctima y agresor, o cuando se utilizan medios digitales para el hostigamiento. También se plantea intervenir en casos que involucren a menores o personas vulnerables.

El debate permanece, al menos en comisiones, con lo que Chihuahua pretende no quedarse atrás frente a otros estados que ya legislaron para reconocer y sancionar esta forma de violencia como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México. La tipificación del acecho daría mayor protección legal a las víctimas, facilitaría la acción de las autoridades y reforzaría, según la iniciativa, las herramientas del sistema de justicia para prevenir agresiones más graves.