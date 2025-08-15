DE MANERA conjunta Chihuahua y la Federación van a cazar a los principales generadores de violencia. La gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acordaron crear una fuerza de tarea que junte esfuerzos, información y operativos para golpear a quienes tienen más responsabilidad en los delitos que golpean al estado.

Maru sostuvo una reunión en la CDMX con García Harfuch para analizar el tema de la seguridad en el estado, encuentro en el que también estuvieron el fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

El plan incluye intercambio rápido de datos, acciones coordinadas y operativos en los puntos más calientes. Lo anterior, significa que las policías estatales y las fuerzas federales no solo compartirán información, sino que planearán juntos las detenciones de objetivos prioritarios; la intención no es otra más que cerrar espacios a los grupos criminales que llevan años operando con ventaja.

Lo que marcará la diferencia es si con el nuevo diseño se logran objetivos como menos homicidios, menos extorsiones y menos control territorial por parte de grupos criminales.

La violencia en Chihuahua no está concentrada en un solo punto; cambia de municipio y de forma según las disputas entre grupos. Y aunque una fuerza conjunta puede golpear estructuras criminales importantes, también implica el riesgo de reacciones violentas en el corto plazo.

Desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno federal, la relación entre Maru Campos y la Federación ha mostrado un ritmo de colaboración más constante, ha habido reuniones, acuerdos y coordinación puntual en seguridad y obras. Este nuevo frente conjunto refleja precisamente eso, que, al menos en temas críticos como la violencia, ambos niveles de gobierno han encontrado terreno común.

El anuncio es, en esencia, una promesa de colaboración reforzada. Cumplirla significará que las instituciones trabajen al mismo ritmo y sin protagonismos, enfocadas en algo que hoy la gente necesita con urgencia, una sensación real de seguridad.

MÁS DE UN MES después del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa, la Unidad Especializada en Identificación Humana sigue trabajando en precisamente la identificación de estas personas, por lo que se ha comenzado a ordenar las prendas que llevaban las víctimas, con la esperanza de que ese catálogo ayude a darles un nombre y regresarlos a sus familias.

No es una tarea sencilla. La ropa está deteriorada por el tiempo y las condiciones en que fueron encontrados, cuerpos apilados, en proceso de descomposición, y daños que complican cualquier reconocimiento rápido. Antes de mostrar una sola prenda, el equipo debe secarla, fotografiarla, registrar tallas, marcas y cualquier señal que pueda ser una pista.

Cuando el catálogo esté listo, las familias podrán revisarlo, pero de forma controlada y organizada para evitar que vean prendas que no correspondan a su ser querido. La intención es evitar una herida más en un proceso ya doloroso.

Entre los restos hay casos que datan desde 2022. Algunas extremidades encontradas de forma separada ya fueron asociadas a cuerpos, otras aún esperan análisis genéticos o antropológicos para saber a quién pertenecen. No hay fecha para terminar la identificación; el avance depende del estado de los restos y de la información disponible.

EL PROCESO para designar juezas y jueces en el Distrito Judicial Bravos tuvo que repetirse, y no por gusto. Fue una cadena de impugnaciones, sentencias revocadas y órdenes judiciales que, al final, obligaron al Instituto Estatal Electoral a modificar la asignación y entregar constancias de mayoría a dos nuevas ganadoras, Paloma Berenice Galindo Vargas y Claudia Lorena Rivera Rivera.

Todo empezó con la elección extraordinaria del Poder Judicial de Chihuahua para el periodo 2024-2025. Los resultados iniciales fueron cuestionados, el Tribunal Estatal Electoral emitió una sentencia, pero la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la echó para atrás el 6 de agosto. Su instrucción fue revisar y corregir.

El 11 de agosto, el tribunal local cumplió y, al día siguiente, el Consejo Estatal del IEE aprobó el nuevo acuerdo. Así, la Asamblea Distrital Bravos tendrá que entregar oficialmente las constancias que acreditan a Galindo Vargas y Rivera Rivera como juezas de primera instancia en materia civil. No cabe duda que como todo proceso electoral, nada está decidido hasta que se agotan las instancias.

EN CHIHUAHUA el Congreso discute si la llamada “alienación parental” debe incluirse en la ley. La comisión de familia, asuntos religiosos y valores aprobó un dictamen para reconocerla como una forma de violencia familiar y sancionarla. La idea suena, en papel, como una defensa de la niñez, en donde se impide que un padre o madre manipule a los hijos para que rechacen al otro. Pero el debate no es tan simple.

La diputada Xóchitl Contreras defiende la reforma. Dice que impedir este tipo de manipulación es proteger el desarrollo emocional de los menores y su derecho a convivir con ambos padres. El proyecto incluye cambios a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil, con medidas para prevenir y corregir este comportamiento en procesos de divorcio o custodia.

Del otro lado, la diputada Leticia Ortega advierte que este concepto no es tan inocente como parece. Afirma que la “alienación parental” carece de sustento científico y que, en otros estados y países, ha servido para encubrir abusos, revictimizar a madres que denuncian violencia y forzar la convivencia de niñas y niños con presuntos agresores.

En el legislativo se expuso que en 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró su eliminación del Código Civil local por esos mismos motivos. El origen del término se remonta a los años 80 y ningún organismo de salud o de derechos humanos la respalda hoy.

La pregunta es, ¿protegerá esta figura a las niñas y niños de Chihuahua o abrirá una puerta peligrosa para quienes usan la ley como escudo? Quienes la apoyan creen que cerrará el paso a manipulaciones dañinas; quienes la rechazan temen que termine siendo un arma contra las mismas víctimas que dice proteger.

Si algo está claro, es que legislar en este terreno no se puede hacer a ciegas. La infancia no necesita leyes con buenas intenciones pero malas consecuencias. Necesita leyes que funcionen, que protejan de verdad y que no dejen espacio para que la violencia se disfrace de “derecho a convivir”.