COMO PARTE de la gira de trabajo que la gobernadora del estado, Maru Campos realizó por Juárez, se llevó a cabo un recorrido por nueve estaciones rehabilitadas del sistema JuárezBus (BRT-1), que desde la madrugada del viernes ampliaron su cobertura en 10 kilómetros, beneficiando directamente a más de 90 mil habitantes del suroriente.

Las estaciones no solo fueron reactivadas, también fueron mejoradas. Iluminación, accesibilidad, recarga de tarjetas, barandales y WiFi forman parte de esa rehabilitación. Además, la ampliación del sistema incluye la posibilidad de recargar tarjetas de transporte en 300 tiendas de conveniencia.

Pero el transporte no fue el único anuncio. En el mismo suroriente de la ciudad, la gobernadora dio el banderazo para iniciar la ampliación de la avenida De Las Torres, como se lo adelantamos en este espacio. Una obra pedida por vecinos desde diciembre y que finalmente arrancó con una inversión de 35 millones de pesos. El nuevo tramo —de tres carriles en sentido sur a norte— busca aliviar un cuello de botella que complicaba la vida diaria de cientos de automovilistas y se estima que esté lista en seis meses.

Lo interesante es que ambos proyectos se financiaron con recursos generados en la frontera misma, con el dinero de los puentes internacionales.El director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Rogelio Fernández Irigoyen, dicho organismo ha destinado más de 343 millones de pesos para obras en Juárez, como pasos a desnivel, sistemas pluviales y rehabilitación de vialidades clave. “El dinero de los puentes se queda en Juárez”, reafirmó la gobernadora.

LAS ELECCIONES no siempre terminan con el conteo de votos. A veces, lo que sigue es revisar si esos votos fueron recibidos como dicta la ley. Eso pasó con los comicios para elegir a quienes ocuparán los cargos de juzgadores de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial 01 Abraham González.

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua tuvo que rehacer la asignación, pero no por un error de conteo, sino porque en tres casillas los votos fueron recibidos por personas sin facultades legales para hacerlo.

La nulidad de los sufragios en las casillas 937 Básica, 2288 Básica y 3282 Básica no fue una decisión menor ni un capricho burocrático. Se trató de un fallo avalado por el Tribunal Estatal Electoral, que encontró pruebas suficientes para anular los resultados en esas mesas. Es decir, no todos los votos cuentan si no se respetan las reglas. Y aunque pueda parecer un tecnicismo, esas reglas existen para garantizar que el proceso sea justo y confiable para todas las personas.

El nuevo reparto de los cargos se realizó con base en la votación válida y, además, respetando dos principios esenciales, paridad de género y alternancia. Esto significa que al menos la mitad de quienes resultaron asignados son mujeres, y que se procuró no repetir patrones que perpetúen desigualdades.

Así, quienes ahora ocupan las plazas son Kelly Almanza Grace, César Alejandro Carrasco Borunda, Zulema García Aude, Ibis Esaú Carrasco González, Zulma Nayeli Castañón Holguín, Fernando Manuel Rocha Márquez, Hortencia Villalobos Martínez y Luis Armando Rey Ponce. Todos con respaldo ciudadano suficiente y con el aval de un proceso corregido.

En este caso, se demostró que hay mecanismos para corregir fallas, incluso si eso implica volver a repartir los cargos.

EL SECRETARIO de Agricultura, Julio Berdegué, anunció que México y Estados Unidos acordaron una serie de pasos inmediatos y una ruta a mediano plazo para erradicar el gusano barrenador, la plaga que obligó a Washington a suspender nuevamente la exportación de ganado mexicano.

El estado de Chihuahua es uno de los que se mantiene a la expectativa para poder reactivar la exportación de ganado. Incluso se ha afirmado que la gobernadora, Maru Campos mantiene estrecha comunicación con el secretario Berdegué, quien no solo confirmó la gravedad del problema, sino que también ha dejado ver que al menos se está buscando una solución de fondo, y no sólo parches temporales.

El nuevo cierre se activó el 10 de julio tras la detección de una res contaminada en Veracruz. Lo delicado es que esa detección ocurrió apenas tres días después de que se reanudaran las exportaciones, tras una suspensión anterior de más de dos meses. La plaga, causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, es altamente agresiva y puede afectar tanto a animales como a humanos. La reacción del gobierno estadounidense fue inmediata: frenar todo el paso de ganado mexicano en la frontera.

Berdegué informó que, tras reunirse con autoridades del Departamento de Agricultura de EE. UU., se acordaron medidas para contener la situación. Entre ellas, destaca la activación de un plan binacional de erradicación que contempla, entre otros elementos, la instalación de una planta en el sur de México para producir moscas estériles, una estrategia científica para cortar el ciclo reproductivo de la plaga.

Según la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, si la suspensión se prolonga, las pérdidas para este año podrían superar los 400 millones de dólares. Solo en el primer semestre se ha exportado menos del 20 % del volumen habitual. Y aunque el caso confirmado ocurrió en el sureste del país, la medida ha golpeado principalmente a los estados del norte, donde se concentra la actividad exportadora.

El presidente del gremio ganadero, Homero García, ha insistido en que se trató de un caso aislado y que no hay razón para mantener bloqueado todo el comercio.

El acuerdo con Estados Unidos no garantiza la reapertura inmediata de la frontera, pero sí establece una ruta técnica y diplomática en busca de resolver el problema.

EL CASO del crematorio Plenitud, donde fueron hallados cerca de 400 cuerpos apilados sin cremación ni resguardo adecuado, sigue sin respuestas claras para las familias afectadas. A casi un mes del hallazgo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) estima que le tomará hasta un año emitir una recomendación que señale a las autoridades responsables y proponga cómo reparar el daño.

El tiempo, sin embargo, pesa distinto para quienes enfrentan la pérdida de un ser querido en condiciones indignas. Mientras se analizan documentos, competencias y áreas de responsabilidad entre dependencias estatales, municipales e incluso federales, hay cientos de familias esperando saber qué pasó y por qué nadie lo evitó.

Las familias no esperan con paciencia institucional. Exigen justicia con nombre y castigo con número. Para ellas, lo ocurrido no puede resolverse con una condena simbólica ni con una disculpa general. El Código Penal del estado contempla de seis meses a dos años de prisión por cada disposición indebida de un cuerpo, según señalan.

El colectivo Justicia para Nuestros Deudos indica que las autoridades pretenden imponer una pena global de apenas 17 años, como si se tratara de un solo delito, pero para esas familias, eso no solo es insuficiente.Los afectados no están pidiendo venganza, están exigiendo que la ley se aplique como está escrita, caso por caso.

El presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, explicó que ya se recibió información por parte de la Coespris —la instancia estatal encargada de la vigilancia sanitaria—, pero aún se revisa si otras autoridades también debieron intervenir.

También se prevé consultar con expertos externos sobre el manejo de cuerpos, para contrastar lo que debía hacerse frente a lo que realmente ocurrió. Y aunque este esfuerzo puede ser útil para construir una recomendación sólida, el hecho de que todo el proceso se prolongue hasta por un año refleja la lentitud institucional frente a un hecho que conmocionó por su gravedad.