EL 1 DE SEPTIEMBRE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) jurará a sus nuevos integrantes tras las elecciones de junio. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer informe de gobierno.

Y aunque la presidenta no ha recibido la invitación formal a la ceremonia de la SCJN, ya adelantó que planea asistir a la toma de protesta de los nuevos ministros. Para Sheinbaum, se trata de un día con doble significado, mostrar el balance de su primer año y atestiguar la renovación de uno de los poderes clave del país.

Sheinbaum ha insistido en que esta nueva Corte tiene la tarea de demostrar que el Poder Judicial puede dejar atrás la ostentación y la corrupción, para adoptar un modelo de austeridad, honestidad y transparencia. Según dijo, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial es un avance para sancionar actos de corrupción y conflictos de interés, ya que separa funciones que antes estaban concentradas en el Consejo de la Judicatura.

Además, adelantó que en septiembre se impulsarán leyes para agilizar los procesos judiciales y evitar que casos, como algunos litigios fiscales, se prolonguen durante años.

La presidenta también celebró que la ceremonia de la nueva Corte incluya la participación de pueblos originarios y el acto simbólico de entregar un bastón de mando al próximo presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz. Para ella, este gesto no solo reconoce la raíz indígena de Aguilar, sino que honra el legado histórico y cultural de los pueblos originarios.

LA PRESIDENTA estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, envió un mensaje con doble filo a quienes ya piensan en la contienda de 2027, antes de hablar de candidaturas, hay que entregar resultados concretos a la ciudadanía.

El llamado se dio desde Ciudad Juárez, donde los movimientos anticipados son cada vez más evidentes. Álvarez plantea que la legitimidad no se construye con posicionamientos mediáticos ni con giras de proyección personal, sino con trabajo medible en el presente.

Daniela exhortó a enfriar los ánimos de quienes intentan adelantar tiempos, recordando que el “piso parejo” del que tanto se habla también implica llegar con el respaldo de logros sólidos y no solo de acuerdos internos. El llamado no fue sólo para la frontera, sino para todos los municipios del estado.

Álvarez ha dicho que está enterada de que en los últimos días se ha manejado el tema de aspiraciones en el blanquiazul rumbo al 2027, pero reiteró que aún no son los tiempos, por lo que pidió concentrarse en seguir trabajando y pues ya cuando se acerque la hora, entonces sí, evaluar quiénes son los cumplen como los mejores perfiles. Por lo pronto, Daniela ha metido el freno.

LOS COLEGIOS privados deberán respetar el calendario escolar oficial y no podrán adelantar el inicio de clases, como ha circulado en redes sociales. Lorenzo Parga Amado, subsecretario de Educación Media, aclaró que, aunque muchas escuelas privadas comienzan actividades desde mediados de agosto para realizar tareas administrativas y de coordinación docente, el ciclo escolar formal debe arrancar el 1 de septiembre, tal como lo establece la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El funcionario explicó que estas instituciones funcionan como empresas y que las cuotas que cobran deben estar establecidas en convenios o contratos claros con los padres de familia. Además, advirtió que no está permitido cobrar de manera excesiva o por períodos en que no hay clases, como las vacaciones.

Parga Amado invitó a los padres a reportar cualquier irregularidad ante la Secretaría de Educación y Deporte para que se tomen las medidas correspondientes. La intención es mantener la equidad y garantizar que todos los alumnos inicien sus actividades en las mismas fechas, respetando las normas establecidas para el sistema educativo.

LA INCERTIDUMBRE económica generada por las amenazas constantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de aumentar aranceles a México ha detenido inversiones millonarias que podrían llegar a Chihuahua.

Antonio Valadez García, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder), explica que durante el primer semestre del año, esta tensión ha frenado la llegada de capitales que la región esperaba para impulsar su crecimiento.

Las empresas mantienen la intención de invertir, pero prefieren esperar a que el panorama se estabilice antes de concretar sus proyectos. Esta situación crea una expectativa negativa que afecta el mercado y retrasa oportunidades de desarrollo.

Aunque Chihuahua cuenta con certeza jurídica y económica, factores clave que atraen visitantes e inversionistas, el panorama internacional y las amenazas arancelarias condicionan el flujo de inversiones.

El reto está en encontrar estabilidad y certidumbre para que la economía local pueda aprovechar el potencial que tiene y las inversiones prometidas finalmente se materialicen.