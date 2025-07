LA VIOLENCIA que ha sacudido al municipio de Guadalupe y Calvo en los últimos días ha obligado a las autoridades estatales a considerar seriamente una intervención directa en materia de seguridad. Los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han dejado en evidencia una realidad que lleva años gestándose, el control territorial en esta región de la Sierra Tarahumara está en disputa y la respuesta institucional ha sido, por momentos, limitada.

La gobernadora Maru Campos ha señalado que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno busca devolver la tranquilidad a las familias del municipio. Y aunque se han anunciado acciones concretas, como el refuerzo de elementos de Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, la tensión persiste.

La instalación de una nueva base de la Guardia Nacional, un centro de mando estatal y el despliegue adicional de elementos forman parte de la estrategia inmediata. También se acordó apoyar a las policías municipales con equipamiento, patrullas y entrenamiento, así como mantener una comunicación constante entre la alcaldesa Ana González y el cuartel de la Guardia Nacional en la región. Todo esto, con el objetivo de evitar que la delincuencia se imponga en un territorio donde la población vive desde hace años entre la incertidumbre y el temor.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, no descartó que la administración estatal asuma la responsabilidad de la seguridad en el municipio, aunque subrayó que cualquier decisión dependerá de lo que se acuerde dentro de la Mesa Estatal de Seguridad. Por ahora, la postura es esperar a que surtan efecto los compromisos pactados en la reunión interinstitucional realizada el pasado martes en Guadalupe y Calvo, donde participaron autoridades de los tres niveles.

La pregunta es cuánto tiempo puede permitirse esa espera, porque no hay mucho margen para la paciencia. Si la estrategia actual no funciona, se requiere algo más que acuerdos, se necesita presencia, respuesta rápida y, sobre todo, una voluntad real de recuperar el control del territorio.

Guadalupe y Calvo no es un caso aislado. Si la intervención estatal está sobre la mesa, es porque algo no está funcionando en el diseño actual. Y mientras tanto, los habitantes del municipio siguen enfrentando una realidad en la que la ley, por momentos, parece no tener peso.

EL ARQUITECTO, Víctor Legorreta estuvo de visita por Juárez y fue presentado este lunes como el encargado del diseño del Centro de Convenciones, arrancando así una nueva etapa para una obra que, más allá de ser un espacio para eventos, busca convertirse en un emblema para la ciudad.

Y es que no se trata solo de paredes y techos, sino de construir algo que hable de Juárez, que represente su carácter, su resiliencia y su capacidad de levantarse una y otra vez, eso fue parte de los compromisos adquiridos el pasado viernes.

Legorreta planteó una arquitectura pensada para el clima, con espacios amplios, flexibles, sustentables y abiertos, donde los juarenses puedan convivir incluso cuando no haya convenciones. La meta no es solo funcionalidad; es identidad.

El proyecto contempla entre 22 y 24 mil metros cuadrados de construcción, con un costo estimado de entre 400 y 500 millones de pesos. Hasta ahora, el fideicomiso cuenta con 240 millones, de los cuales 210 están disponibles para la obra.

El presidente del fideicomiso, Javier Gómez Ito, ha dicho que esta no será una obra más. Por eso se eligió a un despacho de prestigio, con experiencia en grandes proyectos y con una propuesta profundamente enraizada en la arquitectura mexicana. Gómez Ito también destacó el carácter público del espacio, pues el objetivo es que no sea solo un recinto cerrado, sino un sitio para disfrutar en cualquier momento.

Por su parte, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, también refrendó su compromiso con la obra. Y en ese sentido, el respaldo se ha traducido en acciones como la gestión de los terrenos donde se construirá el centro. Gracias a ello, se logró la donación del predio por parte de la empresaria Laura Zaragoza.

El proyecto apenas entra en su fase conceptual. En dos o tres meses se espera y se puedan presentar los primeros diseños y se espera que la obra arranque en 2026. Falta camino, sin duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese camino parece tener rumbo.

A UN MES del hallazgo de casi 400 cuerpos abandonados en el crematorio Plenitud, el proceso para esclarecer lo ocurrido pareciera avanzar con pasos lentos y sin certezas para las familias. Menos de 30 cadáveres han sido identificados hasta ahora, y el resto continúa bajo resguardo de las autoridades, sin fecha clara para una respuesta que alivie la angustia de quienes buscan a un ser querido.

La magnitud del caso ha provocado que desde el Congreso de Chihuahua, la fracción parlamentaria de Morena solicite que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga. No solo se trata de atraer la investigación, sino también de establecer un convenio de colaboración que acelere la identificación de los cuerpos y, con ello, brinde un poco de certidumbre a las familias afectadas.

La propuesta fue presentada en Ciudad Juárez por el coordinador Cuauhtémoc Estrada, acompañado por las diputadas Elizabeth Guzmán, Jael Argüelles, Rosana Díaz, María Antonieta Pérez y el diputado Pedro Torres.

Los legisladores consideran que hay elementos jurídicos suficientes para que la FGR intervenga, ya que tanto el artículo 202 del Código Penal del Estado como el 280 del Código Penal Federal describen el mismo tipo penal relacionado con el trato indebido de cadáveres. Además de la atracción, buscan un convenio de colaboración con el gobierno federal para acelerar el proceso de identificación y reducir el sufrimiento de las familias que siguen esperando.

La solicitud a la FGR podría entregarse formalmente esta misma semana o, a más tardar, en los primeros días de agosto, posiblemente de forma directa en oficinas centrales. Pero mientras se avanza en este frente, el Congreso local también ha comenzado a revisar las leyes que permitieron que este tipo de hechos se sancionen con penas tan leves.

Actualmente, el Código Penal de Chihuahua contempla de seis meses a dos años de prisión por el ocultamiento de cadáveres. En contraste, el Código Penal Federal establece hasta cinco años. Por ello, varios grupos parlamentarios, incluyendo Morena, promueven reformas para agravar las penas por delitos en materia de inhumación, exhumación y trato indigno a personas fallecidas.

En esta vía, la diputada Rosana Díaz propuso establecer una responsabilidad solidaria entre crematorios y funerarias. Es decir, exigir que las empresas funerarias cuenten con crematorio propio o tengan un contrato formal de arrendamiento, además de establecer una cadena de custodia que involucre a los familiares para garantizar que se respeten los protocolos.

Los ajustes legales pueden tardar en concretarse, pero al menos ya comenzaron a discutirse. Lo que no puede esperar más es el derecho de cientos de familias a saber qué pasó con sus seres queridos, y sobre todo, por qué.