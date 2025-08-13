DE MANERA OFICIAL, Rogelio González Alcocer rindió protesta ayer para volver a encabezar el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez. No es la primera vez que el actual presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles asume la presidencia del organismo, es la sexta, y en esta ocasión tocará continuar con las estrategias para hacer frente a los retos que mantiene el empresariado en la frontera, algunos de ellos, expuestos en la sesión de ayer.

En el evento de toma de protesta, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar le tendió la mano a González, prometiendo coordinación directa para atender los temas del sector. Habló de seguir impulsando a Juárez como una ciudad competitiva, de mantener los avances en seguridad y de apostar por la digitalización para agilizar trámites.

González Alcocer, por su parte, puso sobre la mesa dos temas urgentes, por un lado, el centro de convenciones, y por otro, el riesgo que representaría para la economía local el cierre del cruce en el puente internacional Córdova Américas.

Durante la sesión, también se reconoció el trabajo realizado por Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte (DENAC) y quien encabezó al organismo en los últimos siete meses.

Con la agenda definida, la nueva directiva inicia funciones con la mirada puesta en resolver problemas históricos y evitar que nuevas amenazas frenen el desarrollo. El alcalde dijo que la relación con los empresarios es clave para el desarrollo de la ciudad, por lo que continuará fortaleciéndola.

UN PROYECTO muy ambicioso es el que está desarrollando el Poder Judicial del Estado, pues quiere blindar su información con tecnología de punta, y para eso, ya inició el proceso para construir un búnker de seguridad con inteligencia artificial.

Pero, no se trata de un edificio, sino de un centro especializado en proteger datos, respaldos y sistemas críticos frente a posibles ciberataques o pérdidas de información.

El plan incluye servidores capaces de correr software de IA, herramientas de análisis de respaldos y un sistema integral para administrar toda la infraestructura. En otras palabras, un “cuarto fuerte” digital donde la información más sensible quede bajo candado virtual.

El proyecto ya está en licitación. Las empresas interesadas deben pagar una cuota de participación de mil 697 pesos sin derecho a factura, demostrar un capital mínimo de 3.8 millones de pesos y cumplir con pasos formales como la visita al sitio, la junta de aclaraciones y la entrega de propuestas. El 21 de agosto se conocerán las ofertas y se anunciará cuándo se dará el fallo.

Es lógico que el Poder Judicial busque blindarse, los sistemas judiciales manejan datos que, de filtrarse o manipularse, podrían afectar desde investigaciones penales hasta decisiones sobre patrimonio y libertad de las personas.

AL CABILDO se presentará una propuesta para crear un fondo de hasta cinco millones de pesos anuales para apoyar a las madres buscadoras de personas desaparecidas.

La propuesta, viene de la regidora María Adame, y es la primera vez que se plantea un fondo fijo para cubrir gastos que, hasta ahora, han salido del propio bolsillo de quienes dedican su vida a encontrar a sus hijas e hijos.

La propuesta contempla que el dinero se use en viáticos, materiales, alimento y todo lo necesario para que las búsquedas no se detengan. El Instituto Municipal de la Mujer sería el encargado de administrar el recurso, con la promesa de evaluar cada caso para asegurar que el dinero llegue donde debe.

Adame reconoce que se trata de una deuda histórica con las madres buscadoras, mujeres que durante décadas han hecho el trabajo que autoridades no han podido por distintas circunstancias, todo con la intención de mantener viva la exigencia de justicia.

La iniciativa también incluye un muro conmemorativo en el centro de la ciudad, un espacio para reconocer públicamente su labor. El gesto simbólico no reemplaza el apoyo material, pero sí recuerda que su lucha merece visibilidad y memoria.

EN PRÓXIMOS DÍAS el secretario de Economía, Marcelo Ebrard estaría visitando Ciudad Juárez para dar inicio formal al Polo de Desarrollo del Bienestar en San Jerónimo. La confirmación vino de Héctor Ochoa Moreno, coordinador del Corredor Económico Frontera, quien explicó que la visita forma parte del recorrido que el funcionario federal realiza por las ciudades donde se instalarán estos polos, sin embargo, aún no hay una fecha definida.

El proyecto, anunciado en mayo por el Gobierno federal como parte del Plan México, abarcará 60.32 hectáreas destinadas a industrias de alto valor agregado como electromovilidad, semiconductores, dispositivos médicos, baterías y minería secundaria.

De manera paralela, Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, comentó que aún no ha recibido la notificación oficial sobre la agenda de Ebrard, pero destacó que la visita podría incluir otro tema importante, como la reapertura de la frontera para exportación de ganado.

De la Peña subrayó que Chihuahua mantiene un estatus sanitario privilegiado contra el gusano barrenador, gracias a sus controles e infraestructura, y que la gobernadora Maru Campos ha gestionado directamente este tema con legisladores y funcionarios estadounidenses.