INE sanciona a candidatos

Una vez más, el hilo se rompe por lo más delgado. En este país donde lo increíble se vuelve costumbre y la costumbre en ley, ahora resulta que 177 candidaturas judiciales decidieron, en un espontáneo acto de genialidad colectiva, imprimir sus nombres en “acordeones” —esos materiales de propaganda electoral que, por alguna razón mágica, brotaron como maleza en temporada de elecciones— sin que nadie más estuviera enterado. Qué curioso que tantos candidatos se coordinaran para promocionarse... pero no para ganar.

Resulta que el Instituto Nacional Electoral INE, en una maratónica sesión de más de cuatro horas —porque claro, sancionar a burócratas requiere más tiempo que organizar unas elecciones completas— concluyó que había que castigar a estos rebeldes del voto sugerido. Y sí que se pusieron creativos: más de 6.3 millones de pesos en multas que, como si fueran volantes, se asignaron según la capacidad económica de cada quien. A la ministra Yasmín Esquivel Mossa, se le aplicarían 95 mil 490 pesos ella se coloca como la aspirante con la multa más alta de los nueve ministros electos; seguida de Loretta Ortiz Ahlf, con 52 mil 270.

Mientras que, a la autodenominada, ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama, su sanción se estima en 44 mil 690 pesos; y Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte, con 39 mil pesos, hay niveles hasta en el castigo. Pero ¿por qué la diferenciación?, si, por ejemplo, en el caso de las magistradas y magistrados deben ganar lo mismo, ¿o no?

Pero lo más hermoso del asunto, diría Trump, —y también lo más preocupante— es que nadie se atrevió a escarbar más hondo. El INE se lavó las manos elegantemente: como nadie sabe quién financió los materiales, ni modo, que paguen los que se beneficiaron. El problema, claro, es que nadie parece interesado en investigar quién organizó, no solo la impresión de los acordeones, sino su distribución. Porque de verdad hay que ser muy ingenuo —o muy cómplice— para creer que un grupo de candidatos judiciales, muchos sin siquiera saber manejar sus redes sociales, decidieron espontáneamente producir, distribuir y coordinar materiales digitales y físicos con precisión quirúrgica... por su cuenta.

En el país de la transparencia simulada, no se toca a los poderosos que realmente mueven los hilos. Las candidaturas sancionadas, que, por cierto, para lo que les vamos a pagar no es nada y menos ahora que lo van a liquidar en abonos, son el decorado, los actores secundarios en una obra escrita en las oficinas de algún partido, o tal vez, en un rincón oscuro de alguna institución que presume imparcialidad. Y mientras los peces chicos, léase charales, pagan multas, los tiburones siguen nadando impunemente, blindados por la complicidad y la omisión.

Pero como en ocasiones sucede, posiblemente no paguen ni eso, pues la presidente Claudia Sheinbaum, ya mostró su desacuerdo con las referidas multas económicas, así que no lo dude que ni siquiera en pagos chiquitos, los candidatos electos al poder judicial sean sancionados por participar en una elección en la que, efectivamente se repartieron listas de por quién votar y curiosamente, los enlistados ganaron y esa no es la idea…