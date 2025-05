LA DECISIÓN de cerrar el cruce comercial en el Puente Córdova-Américas representa un golpe directo a la movilidad y al comercio exterior de Ciudad Juárez. Con la modernización aprobada por autoridades de Estados Unidos y la restricción al flujo de carga, el tránsito de tráileres deberá reorientarse hacia otros puntos fronterizos, con el riesgo de colapsar vialidades urbanas y aumentar la presión sobre una infraestructura que ya opera al límite.

El gobierno municipal reconoce el impacto inmediato en la circulación local, por lo que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anunció la posibilidad de ampliar vialidades como el bulevar Juan Pablo II y trabajar en la zona de Anapra.

Cruz destacó que esta misma semana sostendrá una reunión con personal de Banobras para gestionar presupuesto para infraestructura vial que ayude a mitigar el impacto en el tráfico fronterizo y local.

El reto, es de escala binacional, pues de acuerdo con el sector empresarial, ni Santa Teresa ni Tornillo cuentan hoy con la infraestructura necesaria para absorber el volumen de carga que dejará de pasar por el puente Córdova.

Andrés Morales, director ejecutivo de Canacintra en Juárez, advierte que entre el 25 y 30 por ciento del comercio exterior cruza actualmente por el Córdova-Américas, por lo que consideró que el cierre deja sin alternativas listas para operar, empujando a la industria maquiladora y exportadora hacia un “cuello de botella”.

Por lo pronto, la modernización del cruce es una decisión ya tomada por las autoridades estadounidenses, aunque aún no se ha definido una fecha para su implementación. Acorde con el cronograma americano se prevé que las obras iniciarán hasta enero de 2026 y terminarán cuando menos hasta principios de 2029.

Debido a lo anterior, Cruz urgió a establecer medidas de coordinación local y federal para enfrentar los efectos en la movilidad que pudieran presentarse.

CAPACITAR correctamente es tan importante como votar bien. En el Presupuesto Participativo 2025, más de mil personas estarán a cargo de operar las 200 casillas que recibirán los votos de la ciudadanía, y su preparación no es un trámite, sino que es la base para que todo funcione.

Por eso, antes de que llegue el 17 y 18 de mayo, quienes estarán al frente de este ejercicio deberán capacitarse en el uso de tecnología, atención a votantes, organización interna y resolución de imprevistos.

La Dirección de Participación Ciudadana destacó que del 14 al 16 de mayo llevará a cabo las sesiones de capacitación para no solo alinear responsabilidades, sino también afinar detalles y construir así la confianza de los juarenses.

La dependencia ya asignó personal por casilla, con equipos de entre cuatro y ocho personas, distribuidos según la demanda de proyectos en cada zona. Ecología, Salud, Limpia, Prevención Social, Alumbrado Público, Tesorería y otras áreas del municipio estarán involucradas directamente en la coordinación.

Todo está puesto para que el proceso sea claro y ordenado, pero nada de eso será posible sin personas bien preparadas.

LA DISCULPA pública que Francisco Garduño Yáñez debe ofrecer por la muerte de 40 personas y las lesiones a otras 27 en la estación migratoria de Ciudad Juárez sigue todavía sin fecha. A dos años del incendio, las víctimas y sus familias aún esperan un acto que no es un formalismo, es parte de una exigencia de justicia.

La defensa del ahora excomisionado del Instituto Nacional de Migración había propuesto unilateralmente el 2 de mayo como posible día para cumplir con esa obligación, pero sin garantizar la participación presencial de quienes más derecho tienen a estar ahí. Lo que pretendían era una disculpa virtual, transmitida a distancia, como si el dolor, la indignación y la pérdida pudieran procesarse por Zoom.

Las víctimas, acompañadas por la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción, han exigido que esta disculpa se dé con ellas presentes, de frente, con nombre y rostro. Hay que recordar que el proceso judicial no ha terminado, y entre las medidas impuestas por el juez está precisamente ese acto público.

El 30 de abril, Garduño dejó el cargo sin cumplir su palabra. La disculpa no revivirá a nadie, pero su ausencia alarga la impunidad. La justicia también se construye con gestos. Y este, por más tardío que sea, debe cumplirse cara a cara.

EN CHIHUAHUA, Morena aseguró que respaldará sin titubeos los nuevos lineamientos aprobados por el Consejo Nacional del partido.

Hugo Eduardo González Muñiz, presidente del Consejo Estatal, aseguró que se asumirá con seriedad la tarea de hacerlos valer entre la militancia, funcionarios y simpatizantes, al considerar que el movimiento necesita volver a sus raíces, la lucha social, la democracia, la honestidad y la humildad.

Para González Muñiz, el crecimiento de Morena exige no sólo disciplina, sino también claridad ideológica. La sesión del pasado domingo dejó una advertencia clara para los militantes, sobre todo para aquellos que aspiran contender en próximos comicios; no hay espacio para el relajo ideológico ni para las prácticas heredadas de los partidos que Morena juró no parecerse.

Las reglas aprobadas como la austeridad en el ejercicio del poder, el rechazo al nepotismo, la prohibición de campañas adelantadas y la necesidad de reforzar la formación política, no son sugerencias, sino principios que deben guiar a quienes hoy encabezan gobiernos o aspiran a hacerlo.

El respaldo del Consejo Estatal de Chihuahua se suma al consenso nacional que el partido alcanzó el pasado domingo durante la sesión ordinaria en la Ciudad de México, donde se aprobó por unanimidad el documento basado en la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En su carta, Sheinbaum llamó a consolidar la transformación desde la congruencia personal y política de quienes integran Morena.