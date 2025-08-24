Guatemala, alternativa ante inseguridad en Chiapas

Chiapas es conocido por su basta diversidad natural en las que se pueden mencionar selvas tropicales, cañones, cascadas y lagunas. Entre sus atractivos destacan el Cañón del Sumidero, las Cascadas de Agua Azul y las Lagunas de Montebello, solo por poner algunos ejemplos, es sin duda, toda una joya y pese a ser un paraíso, lo relacionado a la seguridad es todo un infierno para sus pobladores, claro que las autoridades tienen otros datos, diría el clásico.

Esas mismas autoridades afirman que la paz y la tranquilidad no sólo están garantizadas, al referirse al grupo de mexicanos que salieron huyendo hacia Guatemala, incluso aseveran, que cualquier desplazamiento forzado es cosa del pasado. Al menos eso es lo que asegura con toda solemnidad el Fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca, acompañado de su inseparable secretario de Seguridad, quienes parecen haber descubierto la fórmula mágica para resolver años de violencia con un simple despliegue policiaco y un discurso digno de una telenovela chafa: “Ninguna familia tiene motivos de violencia para desplazarse… es todo voluntario, y si se fueron, pues seguramente andaban con criminales”. Ahora resulta que los mexicanos que salieron huyendo de la violencia de nuestro país, son los malos, los que están mal.

Y lo más increíble es que regularmente esa migración ocurre, pero a la inversa, los guatemaltecos llegan a nuestro territorio en búsqueda de mejores condiciones de vida en todos los sentidos. Imagínese como estará la cosa.

Pero no conforme con lo anterior, el funcionario agrega que quienes se fueron no son víctimas, sino sospechosos, y sus allegados están procesados, mientras el “grupo criminal El Maíz” es desmantelado con gran alarde y vehículos “monstruo” incautados, así los denominan, como para darle más dramatismo al asunto.

Por si fuera poco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refuerza la narrativa asegurando que esos desplazados son familiares de criminales, mientras denuncia a los malosos -como alguna vez dijo Zedillo- grupos criminales guatemaltecos que “desacreditan” la estrategia local. En resumen, un combo perfecto: víctimas criminalizadas, culpables invisibles y la paz “garantizada”, todo bajo la batuta del gobernante en turno, para no ponerle colores.

Y es que ya no hay mesura en los actuales gobernantes, pues cabe recordar que cuando se dio la tragedia de Villas de Salvárcar aquí en Juárez, en el 2010, con los 16 jóvenes deportistas asesinados que fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal, lo primero que dijo el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, fue “si los mataron es porque en algo andaban” y las criticas le llovieron, pero con todo y lo espurio que decía AMLO que era Calderón, aguantó el regaño de Luz María Dávila, mamá de Marcos y José Luis Piña, de 16 y 19 años, víctimas de la masacre e incluso, enmendó la plana.

Pero, claro, mientras las autoridades chiapanecas afinan su versión oficial con tanto esmero, el gobierno guatemalteco lanza un pequeño detalle que desentona en esta orquestada sinfonía: 161 mexicanos, incluidos 69 niños – que seguramente también son delincuentes según la narrativa oficial-, han recibido estatus humanitario y son reconocidos como desplazados debido a lo complicado de la situación de seguridad en Chiapas.

Parece que la paz prometida es un poco más precaria de lo que quieren admitir. Quizá sea hora de preguntarnos si no estamos ante el clásico caso de “paz simulada”, esa que se exhibe para la foto mientras la gente corre por su vida, y cuya única estrategia es negar lo evidente con un discurso oficial que mezcla cinismo, arrogancia y toneladas de negación. Porque, al final, mientras algunos se conforman con las cifras alegres, otros simplemente buscan dónde dormir sin miedo. Y esa, no debería ser la idea…