TRAS la jornada violenta que se registró esta semana en la ciudad, las autoridades de los tres niveles de gobierno informaron sobre el reforzamiento de operativos y vigilancia en las zonas más afectadas. La respuesta incluye patrullajes aéreos, turnos dobles en videovigilancia, presencia militar y coordinación entre corporaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que la ciudad registró un repunte de violencia poco común en los últimos meses. Informó que se implementaron operativos aleatorios con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, además de aumentar la fuerza en tierra y aire mediante patrullajes con helicópteros.

A la par, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, señaló que los homicidios se relacionan con una disputa entre grupos criminales por la venta de cristal. Indicó que se ha intensificado la presencia policiaca en el sur y suroriente de la ciudad, donde se ubican los principales focos de conflicto. También mencionó que una de las líneas de investigación apunta a un posible reacomodo de integrantes de un grupo delictivo, tras movimientos internos en el sistema penitenciario.

Por su parte, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que ocho personas ya fueron detenidas por su presunta relación con los hechos violentos. Aseguró que esa acción ayudó a contener los ataques registrados en días pasados, y reiteró que las corporaciones continúan trabajando de forma coordinada con autoridades estatales y federales.

El alcalde consideró que no existe un riesgo generalizado para la población que pueda alterar la vida cotidiana de la ciudad.

Aunque los hechos de violencia encendieron las alertas, las autoridades insisten en que se trata de un conflicto focalizado entre grupos delictivos y aseguran que las acciones implementadas buscan contener la situación sin afectar la rutina diaria de la población.

ESTE SÁBADO saldrá la convocatoria para integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. La presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, incluso lanzó la invitación a los interesados a participar.

Con la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado inicia oficialmente el proceso para seleccionar a la persona que se sumará a este organismo, cuya tarea principal es vigilar que el combate a la corrupción no quede solo en el papel o en el discurso.

La invitación va dirigida a cualquier persona chihuahuense que cumpla con requisitos como tener más de 30 años, contar con título universitario y experiencia en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Las postulaciones se recibirán del 14 de julio al 1 de agosto, tanto por correo electrónico como de manera presencial en las oficinas de Recaudación de Rentas de todo el estado.

La evaluación documental se llevará a cabo del 2 al 6 de agosto. Luego vendrá la publicación de la lista de aspirantes, seguida por entrevistas los días 9 y 10 de ese mismo mes, para finalmente realizar la designación en sesión pública el 13 de agosto. La toma de protesta está programada para el día 15.

Elegir a quien representará a la ciudadanía en la vigilancia del sistema anticorrupción claro que toma relevancia, pues se trata de un espacio donde, al menos en papel, la sociedad tiene voz en la revisión del actuar de instituciones públicas.

Por eso vale la pena poner atención. Porque para dicho organismo se necesitan perfiles con independencia, con carácter y con compromiso real por la vigilancia pública.

AUNQUE todavía falta para el 2027, quien parece que no quiere pasar desapercibido en el radar político es el ex alcalde de Juárez, Enrique Serrano.

En tono mesurado, el actual titular de Coespo dejó abierta la puerta a una eventual candidatura para la alcaldía de Juárez en 2027. No lo confirmó, pero tampoco lo negó. Simplemente se limitó a decir que respetaba las encuestas internas del PRI, donde su nombre ya aparece como uno de los mencionados del tricolor, y que llegado el momento verá si hay condiciones.

Para quienes tienen memoria política en Juárez, el nombre de Serrano no suena ajeno. Fue alcalde de Juárez de 2013 a 2015 y luego candidato a gobernador en 2016, en una contienda que marcó la caída del PRI en el estado. Desde entonces ha tenido un perfil más discreto, hasta su reciente reaparición como funcionario en el Gobierno del Estado.

Faltan más de dos años, pero las conversaciones, alianzas y aspiraciones siguen su curso. Serrano, tiene experiencia y estructura política, podría representar una opción para un PRI que busca recomponerse en la región fronteriza, sin embargo, como bien dice el ex alcalde, todavía es muy temprano.

En su declaración, también aprovechó para hablar de los retos de Juárez. Mencionó los temas de seguridad, que siguen siendo una constante, así como los efectos económicos derivados de decisiones tomadas en Estados Unidos.

DEL OTRO LADO de la cancha, en el partido Morena, aseguran que quien no tiene cabida en la 4T es el exgobernador César Duarte. Al menos así lo dejó en claro la dirigente estatal Brigitte Granados, que salió a responder de forma tajante la serie de rumores y hasta temores de que el exmandatario, actualmente en proceso judicial por cargos de corrupción, estaría buscando acercarse a sus filas.

Granados calificó como un “descaro” el intento de Duarte por regresar a la vida política, más aún cuando ha sido señalado por el desvío de recursos públicos durante su gestión. La reciente aparición del exgobernador bailando en bares o reactivando sus redes sociales hasta con Tik-Tok como si nada hubiera pasado, solo avivó el rechazo.

Duarte, insiste en que no tiene nada de qué avergonzarse y que se siente orgulloso de su trabajo. También ha dicho que es víctima de persecución política. Pero parece que en Morena no hay disposición a escuchar ese discurso y reiteran que no tendría cabida en el partido.

Que Duarte quiera regresar a la política no sorprende. Que lo intente haciendo ruido, tampoco. Pero lo que sí llama la atención es que su figura aún tenga el poder de poner a partidos enteros a fijar postura. No por afinidad, sino por la necesidad de dejar claro de qué lado no están.